Исторический плей-офф. Полуфиналы Единой лиги стартовали с уникального рекорда!

ЦСКА — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Полуфиналы плей-офф Единой лиги ВТБ 2026 года стартовали с исторического рекорда в матчах УНИКСа, Зенита, ЦСКА и Локомотива-Кубань

Виталий Весёлый
ЦСКА, «Локомотив-Кубань», «Зенит» и УНИКС сделали то, что прежде ещё не случалось.

По традиции плей-офф любых крупных соревнований проходит в более плотной и яркой борьбе, нежели регулярный чемпионат. Нынешний розыгрыш Единой лиги ВТБ не стал исключением. С особым интересом болельщики ждали старта полуфинальных серий, где сошлись четыре сильнейших коллектива страны — УНИКС с «Зенитом» и ЦСКА с «Локомотивом-Кубань». И, можно сказать, ожидания уже оправдались.

Расписание и результаты матчей плей-офф Единой лиги — смотрите здесь

Президент лиги Сергей Кущенко, оценивая результаты стартовых встреч, в интервью «Чемпионату» подчеркнул, что в плей-офф начался баскетбол принципиально иного уровня, а постсезон уже стал уникальным. Впервые в истории чемпионата обе полуфинальные серии стартовали с овертаймов. И нельзя не отметить — такая напряжённая и бескомпромиссная борьба стала возможной благодаря качественной трансформации самих участников. Столкнувшись по ходу регулярного чемпионата с кадровыми трудностями и травмами, к решающей стадии они перестроились и предстали максимально сбалансированными и опасными коллективами.

Сергей Кущенко
президент Единой лиги

«Напрашивается вывод, что в плей-офф начинается баскетбол совершенно другого качества и уровня. Это как две разные философии: регулярный чемпионат и плей-офф. За это мы и любим баскетбол. Этот сезон уникален: впервые оба первых матча полуфинальных серий начинаются с овертаймов. И особенность плей-офф заключается в том, что такие команды, как «Зенит», «Локомотив», немного даже УНИКС — которые теряли игроков из-за травм, приобретали новых — перестроились и как будто превратились в новые коллективы. И самое главное для лиги, что эти полуфинальные серии выглядят сейчас очень интригующими и пройдут до четырёх побед. Поэтому могу только поздравить наших болельщиков и всех нас с тем, как стартовали полуфинальные игры. Нас ждёт крутая баскетбольная история на протяжении почти всего мая».

Казанский триллер: спасение Кулагина и бенефис Пьера

Матч 1/2 финала плей-офф Единой лиги УНИКС — «Зенит»

Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Первый матч между УНИКСом и «Зенитом» выдался невероятно зрелищным: за основное время лидер на паркете менялся 15 раз, а итоговый счёт (107:104 ОТ) зафиксировал редкое для плей-офф достижение — обе команды преодолели отметку в 100 очков.

Главным героем встречи стал форвард казанцев Дишон Пьер. Он провёл свой лучший матч в составе бело-зелёных, установив сразу несколько личных рекордов: 27 очков при безупречной реализации с игры (10/12) и 100-процентной точности из-за дуги (5/5). Также весомый вклад в победу внесли Джален Рейнольдс (23 очка и семь подборов) и Дмитрий Кулагин (18 очков). У петербуржцев выделялся Лука Шаманич, набравший 28 очков и шесть подборов, а Георгий Жбанов добавил в копилку гостей 23 очка.

Ключевой момент встречи случился за 12 секунд до конца четвёртой четверти, когда казанцы уступали «-3». Благодаря грамотной комбинации с заслоном от Джалена Рейнольдса Дмитрий Кулагин получил мяч в углу и точным трёхочковым перевёл игру в овертайм. В дополнительной пятиминутке УНИКС дожал соперника, прервав серию из трёх поражений от «Зенита» в 2026 году.

Характер «Локо»: первая победа над ЦСКА в Москве и фактор Ищенко

Матч 1/2 финала плей-офф Единой лиги ЦСКА — «Локомотив-Кубань»

Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Во второй паре «Локомотив-Кубань» сумел преподнести сюрприз, одолев ЦСКА на его паркете — 97:88 ОТ. Для железнодорожников это была принципиальная победа, ставшая первой в противостоянии с армейцами в нынешнем сезоне после четырёх поражений в регулярном чемпионате. Особое внимание на себя обратил 21-летний Всеволод Ищенко. Несмотря на юный возраст, защитник «Локо» набрал 19 очков и взял на себя роль лидера в критические моменты. Самым же результативным в составе победителей стал Ален Хаджибегович, оформивший дабл-дабл (20 очков + 12 подборов). В составе ЦСКА отличился Ливио Жан-Шарль (15 очков), преодолевший планку в 2000 очков в Единой лиге, и Никита Курбанов, собравший первый дабл-дабл в сезоне (12 очков + 11 подборов).

Гости сделали ставку на агрессивную работу в «краске» и значительно превзошли москвичей в эффективности двухочковых бросков (67,4% против 41,2%). В то же время лидеры армейцев Мело Тримбл и Каспер Уэйр провели не самый выразительный матч, набрав на двоих лишь 14 очков (три и 11 очков соответственно). Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис признал, что соперник сражался больше, а его подопечные потеряли концентрацию в защите во время овертайма, который прошёл под полную диктовку «Локо».

Судя по первым встречам полуфиналов, всё самое интересное только начинается и болельщиков ждёт долгое и жёсткое противостояние, где любые прогнозы — дело неблагодарное. УНИКС и «Зенит» уже успели провести вторую встречу в Казани, и на этот раз сильнее оказались гости, сравняв счёт в серии. В скором времени второй матч проведут армейцы и железнодорожники, и наверняка он будет не менее ярким. Очевидно, нас ждут захватывающие баскетбольные серии, и, кажется, ни одна из них не закончится быстро.

