За последние 60 лет такого почти не было. Что происходит с судейством в плей-офф НБА

Атмосфера плей-офф НБА всегда воспринимается иначе. Здесь больше борьбы и единоборств, больше агрессии, напряжения и тяжёлых контактов, чем в регулярном чемпионате. Однако в нынешнем году к привычным факторам добавилось и судейство. И если многие традиционно ждут, что арбитры в постсезоне будут «тише», позволяя больше жёстких заслонов и силового давления при проходах, то на деле всё оказалось иначе.

Да, вопрос работы рефери поднимается ежегодно, однако на этот раз дискуссия вспыхнула с новой силой и стала заметно острее. Как отметили аналитики в США, в текущем плей-офф судьи стали фиксировать на 11% больше фолов, чем в регулярке. Если подобная тенденция сохранится, розыгрыш 2026 года рискует стать одним из самых богатых на свистки в истории североамериканской лиги.

Никола Йокич апеллирует к арбитру после свистка в шестом матче серии первого раунда плей-офф Западной конференции НБА с «Миннесотой» Фото: Stephen Maturen/Getty Images

Однако в руководстве НБА на цифры смотрят без особой тревоги. В организации, где оцифрована чуть ли каждая мелочь, ситуацию держат под контролем. Вице-президент ассоциации по подготовке судей Монти Маккатчен признал разницу между стадиями сезона, но подчеркнул, что сами принципы работы арбитров остаются неизменными: «Игрокам, тренерам и, конечно, судьям было бы очень тяжело, если бы интенсивность семиматчевых серий плей-офф сохранялась на протяжении всех 82 встреч регулярного чемпионата. На мой взгляд, баскетбол в плей-офф — одно из величайших зрелищ в спорте. Здесь сочетаются страсть и физическая мощь в условиях плотной борьбы. И это делает игру совсем другой».

При этом, несмотря на рост свистков в 11% по сравнению с регуляркой, некоторые считают, что фолы можно было бы фиксировать даже чаще. В частности, главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик после поражения во втором матче серии с «Оклахомой-Сити Тандер» (107:125) выступил с резкой критикой судейства в отношении Леброна Джеймса. По мнению наставника «озёрников», 41-летний лидер команды имеет худший процент зафиксированных на нём нарушений среди всех звёздных игроков лиги. Схожие претензии звучали и со стороны главного тренера «Сан-Антонио» Митча Джонсона, который заявлял, что соперники в отношении Виктора Вембаньямы зачастую переходят черту, проверяя пределы допустимого.

Леброн Джеймс и арбитр Тони Бразерс Фото: Harry How/Getty Images

Однако если в Лос-Анджелесе и Сан-Антонио жалуются на недостаток свистков, то дотошные эксперты обратили внимание на их избыток. Нынешний сезон стал лишь шестым за последние 60 лет, когда разница в количестве фолов между регулярным чемпионатом и плей-офф превысила отметку в 10%. Для сравнения: наиболее резкие скачки в истории лиги (от 13% до 17%) фиксировались ещё в середине прошлого века — в период с 1949 по 1955 год.

В современных реалиях такая «активная» работа арбитров неизбежно порождает вопросы, не ломает ли «лишний» свисток дух игры. Тем не менее в офисе НБА на это смотрят вполне однозначно: судьи не станут «прятать свистки в карман» ради зрелищности, если на паркете происходит нарушение. Главное — найти ту самую грань, где жёсткая, агрессивная борьба не превращается в откровенную грубость.

Каждый эпизод в плей-офф подвергается тщательному разбору. По крайней мере, именно это подчёркивают в НБА. Арбитры изучают записи матчей столь же детально, как и тренерские штабы команд. И если довериться объяснениям лиги, нынешний рост количества фолов связан не с изменением принципов судейства, а с тем, что сами серии стали жёстче и эмоциональнее. Не этого ли многие болельщики так давно ждали?