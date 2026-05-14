Это уже совсем другой ЦСКА. Армейцы сделали выводы и одолели «Локомотив-Кубань»

Первый матч в Москве между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань» завершился в овертайме победой краснодарцев. Командам предстояла вторая игра в столице до переезда на паркет кубанцев. Какой она получилась?

Гости на старте матча активно действовали на дуге, реализовав три «трёшки» кряду. ЦСКА держал в игре Ливио Жан-Шарль, но гости усилиями Кирилла Темирова и Антона Квитковских всё равно были впереди — 22:17. Мело Тримбл включился и сократил отставание. Правда, четверть всё равно осталась за «Локо» со счётом 27:23. Во втором отрезке армейцы наладили оборону и не позволяли сопернику спокойно чувствовать себя в быстром нападении, а в затяжных атаках у краснодарцев не получалось стабильно набирать очки. Ярко смотрелся Тримбл у хозяев, а у гостей — Винс Хантер. Десятиминутку забрал ЦСКА — 17:12.

После перерыва команды играли на равных на протяжении пяти минут третьей четверти — никто не мог добыть преимущества. Майкл Мур и Тримбл обменивались «трёшками», Ален Хаджибегович и Жан-Шарль боролись под кольцом, и лишь под конец отрезка ЦСКА оформил небольшой рывок во многом благодаря Касперу Уэйру. 21:16 — четверть за хозяевами. В заключительной десятиминутке подопечные Андреаса Пистиолиса не сбавили оборотов, всё так же выкладываясь на обеих сторонах паркета. Тримбл набрал восемь очков, а Жан-Шарль — семь. Как Томислав Томович не пытался влиять на игру, но у краснодарцев не получилось вскрыть оборону хозяев. Лидеры москвичей довели дело до победы со счётом 84:71.

X-фактор

ЦСКА великолепно действовал на своём щите как в плане подборов (44 подбора против 31 у противника), так и в обороне в целом. Тримбл и Жан-Шарль сегодня выделялись и сделали разницу. Именно эта пара и стала X-фактором, на который у «Локо» не нашлось ответа. Причём Мело полностью исправился за первый неудачный матч. Также стоит отметить реализацию из-за дуги от москвичей — 40,9%. Очень внушительный показатель для такой контактной встречи в плей-офф.

Лучшие и худшие

Сегодня лучшим был Жан-Шарль. Центровой записал на свой счёт 23 очка, четыре подбора, три передачи и один блок-шот. И всё это при 80% реализации с игры! Топовая игра от Ливио. Тримбл был невероятно полезен в атаке: 22 очка, четыре подбора, шесть передач и два перехвата. Вот они привычные цифры от Мело. Антониус Кливленд приносил пользу везде, собрав семь очков, шесть подборов, две передачи и один перехват. Уэйр в целом провёл неплохую встречу с 13 очками, тремя подборами и четырьмя передачами, но снова не лучшим образом бросал (33,3%).

У «Локо» лучшим был Хантер: 12 очков, шесть подборов, две передачи, один перехват и один блок-шот. Темиров был очень полезен со своими 11 очками, двумя подборами и двумя передачами, а также Квитковских — 10 очков и пять подборов. Капитан Патрик Миллер великолепно руководил нападением, собрав пять очков и 10 передач, однако один реализованный бросок из восьми испортил всё впечатление от его игры. Провалил встречу Джеремайя Мартин, записавший на свой счёт шесть очков, два подбора и две передачи с не лучшей бросковой линейкой (25%). То же самое можно и сказать о Муре, который хоть и оформил 12 очков, но много мазал (33,3%).

Итоги

В этот раз ЦСКА намного лучше действовал в обороне. Хантер и Хаджибегович не так комфортно чувствовали себя в «краске». Защитники «Локо» не могли спокойно идти в проходы, так как практически всегда были подстраховки и смены при пик-н-роллах. Армейцы больше теряли мяч (16 против 13), но даже так сумели добиться значительной разницы в счёте. Серия переезжает в Краснодар, где уже «Локо» будет чувствовать себя комфортно.