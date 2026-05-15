Наконец понятно, что сгубило «Милуоки». Вскрылись неприятные детали

После завершения сезона Майлз Тёрнер рассказал, что в «Милуоки» были серьёзные проблемы с дисциплиной. По его словам, игроки часто опаздывали на тренировки и собрания, не появлялись на командных встречах, но тренерский штаб никак на это не реагировал. Особенно Тёрнер выделил поведение Янниса Адетокунбо. Его рассказ как раз отчасти объясняет неудачный результат команды. Тем более это была не пара случайных событий: атмосфера в команде позволяла игрокам делать что хочется — приходить на просмотр видео с опозданием, а вылеты постоянно задерживались из-за легкомысленного отношения. Тёрнер даже привёл пример: если самолёт был назначен на два часа, вылететь могли только вечером, когда все наконец собирались.

Центровой «Милуоки» Майлз Тёрнер «Док Риверс никого не штрафовал. Кто-то опаздывал, кто-то приходил на просмотр видео, когда ему вздумается. Люди просто пропускали собрания. Честно, это были одни из самых безумных вещей, которые я когда-либо видел. Если самолёт должен был вылетать в 2, мы реально улетали только в 4:30. Я серьёзно, это был какой-то сюр. Игроки могли опоздать к самолёту на час — и всем всё равно. В какой-то момент я уже просто стал приходить только через час после времени, которое называли. Это было реально сумасшествие».

Самым заметным моментом в интервью Тёрнера стали его слова о том, что Яннис тоже позволял себе нарушать правила, причём, самое интересное, к нему претензий практически не было. Для «Милуоки» это серьёзная тема, поскольку в клубе всегда гордились, что в команде строгий внутренний порядок, и Адетокунбо считался главным его представителем. После слов Тёрнера уже понятно, почему сезон у «Бакс» получился скомканным: возможно, дело не только в составах и травмах, а и в том, что внутри коллектива всё было не так гладко.

Центровой «Милуоки» Яннис Адетокунбо «Яннис может заявиться, когда захочет. Ну такая уж у него позиция — это неизбежно. Когда понял, что к чему, подумал: «Да ладно, красавчик, пользуйся моментом — раз тебя за это не штрафуют, делай как считаешь нужным». Единственное, когда речь зашла о поездке в Даллас, вот тогда я уже такой: «Так, всё, поехали».

В этой истории сложнее всего пришлось Доку Риверсу. Его брали, чтобы он помог стабилизировать команду, но откровения Тёрнера показали — у тренеров не получилось сделать всех равными перед правилами. Майлз, в свою очередь, никогда не был конфликтным, за ним нет скандалов, поэтому к его словам стоит прислушаться. Он не жалуется на неудачи, а просто говорит, что в «Бакс» оказалась странная атмосфера. Сезон для клуба получился неудачным: «Бакс» не попали в плей-офф впервые с 2016 года, Тёрнер тоже не показал ничего особенного, но всё это теперь на втором месте. Важно, в каком состоянии находится команда внутри.

После последних высказываний совсем по-новому выглядит и ситуация с Яннисом. Несколько месяцев подряд «Милуоки» обсуждают в связи с обменом Адетокунбо, а история Тёрнера показала, что у команды проблемы не только с результатами: появились вопросы по обстановке внутри и участию лидеров в жизни коллектива. В клубе уже начались изменения: уволили Дока Риверса и назначили главным тренером Тейлора Дженкинса, которого знают как сторонника порядка и дисциплины. Судя по всему, это прямая реакция на внутренние сложности. К тому же «Милуоки» открыт к идеям по обмену своего главного форварда.