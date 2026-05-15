«Нью-Йорк» — с запасом лучшая команда Востока. Кажется, она всерьёз готова к чемпионству

Плей-офф НБА приближается к своей кульминации — меньше месяца остаётся до старта финала главной баскетбольной лиги, и, кажется, как минимум один участник решающей серии сезона уже известен.

Для многих выступление «Нью-Йорк Никс» в первых двух раундах плей-офф стало неожиданностью, но только не для истинных ценителей баскетбола. Да, общественность привыкла к тому, что «Никс» зачастую то подвержены травмам, то не имеют какой-то стабильной идентичности. Однако в этом году всё иначе. Безусловно, говорить о выходе финал пока преждевременно, нужно пройти этап финала конференции, где соперник «Никс» ещё неизвестен. В серии «Детройт» — «Кливленд» лидерство пока что у «Кавальерс» — 3-2. Но, если честно, неважно, какая команда попадёт на «Нью-Йорк» — «Никс» будут большими фаворитами в борьбе за выход в финал НБА в любом случае.

Многие не верили в перспективы «Нью-Йорка» в плей-офф, и старт серии первого раунда с «Атлантой Хоукс» действительно дал право так думать. Но «Никс» уже не в первый раз в этом сезоне доказали, что умеют перестраиваться на ходу и делают это блестяще.

На самом деле, ещё перед стартом сезона редкие эксперты всё же выражали мнение, что «Нью-Йорк» уже готов к выходу финал и что команда будет одним из главных претендентов на это в Восточной конференции. Основания для этого были: совершенно не изменился состав, хотя достаточно длительный промежуток в межсезонье в Нью-Йорк ссылали греческую звезду Янниса Адетокунбо. Однако люди, понимающие в баскетболе, осознавали, что его приход сделает команде только хуже — и не только потому, что за него придётся отдать половину команды, но и потому, что с ним «Никс» пришлось бы играть проще, с куда большими ограничениями. Да и в целом Яннис не представляется качественной суперзвездой.

«Нью-Йорк», плей-офф НБА — 2026 Фото: Emilee Chinn/Getty Images

Однако «Нью-Йорк» всё равно совершил топовое подписание, пригласив на пост главного тренера Майка Брауна. Это был действительно лучший свободный агент среди тренеров, и «Никс» его забрали. И как показывает время — сделали правильно. Браун — большой специалист, который в своё время дважды становился тренером года, был тренером Леброна Джеймса в его первом плей-офф и в его первом финале. Затем Майк долгие годы входил в штаб Стива Керра в эпоху той самой легендарной династии «Голден Стэйт». Он продемонстрировал свою состоятельность ещё задолго до «Уорриорз», но и после ухода из команды, когда возглавлял «Сакраменто», тоже дал понять, что является одним из лучших тренеров лиги прямо сейчас. Он вывел команду в плей-офф впервые за 15 лет, однако по необъяснимым причинам в руководстве «Кингз» это не оценили.

В «Сакраменто» Браун очень быстро поменял систему, сделал это достаточно кардинально, даже, можно сказать, жёстко. Такой подход был точно не для «Никс» с большим количеством звёзд, с которыми нужно считаться. Майку нужно было время и делать точечные изменения. В связи с этим старт сезона оказался далеко не самым ярким для «Никс», и многие посчитали, что Браун не такой топовый тренер, каковым его считают. Однако именно с ним команда выиграла внутрисезонный Кубок НБА. И после этого оказалась в эмоциональной яме.

Но у Брауна ещё было предостаточно времени, и именно Браун всё изменил, сделав как раз те самые точечные перестановки. Изменил роль Джейлена Брансона, переформатировав его из скорера в игрока, который в том числе заточен на передачу, на более глубинную организацию атаки. Майк кардинально изменил роль Карла-Энтони Таунса, сделав его более классическим центровым, в большинстве своём обитающим в «краске» и борющимся за подбор, а не только растягивающим на дуге. И это заработало, «Нью-Йорк» заиграл совершенно другими красками с Матча всех звёзд и сейчас является главным претендентом на выход финал от Востока. И это целиком и полностью заслуга Майка Брауна.

Митчелл Робинсон и Яннис Адетокунбо, сезон-2025/2026 Фото: Elsa/Getty Images

Кто-то говорит, что у «Никс» были не самые сильные соперники. Полнейшая чушь. «Атланта» после Матча всех звёзд — третья лучшая команда лиги по проценту побед — после «Сан-Антонио» и «Оклахомы». Ну а «Филадельфия» в первом раунде выбила в семи матчах второй сеяный «Бостон». Даже у «Оклахомы» соперники куда слабее — команда плей-ин («Финикс») и буквально «мёртвые» «Лейкерс» с главной звездой в лице 41-летнего баскетболиста.

Однако при этом «Тандер» и «Никс» показывают почти идентичные результаты в плей-офф, хотя где-то «Нью-Йорк» на голову превосходит действующего чемпиона. «Оклахома» в атаке набирает всего на 1,5 очка больше, но в обороне «Нью-Йорк» пропускает меньше на 7,3 очка! Прямо сейчас у «Никс» разница забитых и пропущенных очков составляет «+20»! Такого не было в истории баскетбола как минимум с 1996 года, когда ввели эту продвинутую статистику. Для примера: у легендарных «Голден Стэйт» с 73-9 в 2016 году разница лишь «+4,5»!

«Нью-Йорк» не имеет ни одной оговорки, чтобы не выйти в финал НБА. Разве что серьёзная травма игрока стартового состава. Всё остальное на его стороне. И «Никс» по матчапу будут очень неудобны любой из оставшихся команд Запада: «Оклахоме», «Сан-Антонио», «Миннесоте». Если «Нью-Йорк» продолжит играть в том же духе — эта команда реально способна стать чемпионом впервые с 1973 года. Ох, что же будет твориться в Нью-Йорке в этом случае… хотелось бы на это посмотреть.