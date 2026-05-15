Винить судей — легко. Но «Детройт» сам проиграл матч, где обязан был побеждать

Пятый матч между «Детройтом» и «Кливлендом» закончился скандалом. За пару секунд до конца основного времени, когда счёт был 103:103, судьи якобы не заметили фола Джарретта Аллена на Амене Томпсоне. В итоге игра ушла в овертайм, где «Кливленд» выиграл 117:113 и теперь ведёт в серии — 3-2. Многие обсуждают этот спорный момент, однако он не объясняет, почему «Детройт» вообще дошёл до такой ситуации. Ведь за три минуты до конца хозяева вели с разницей в девять очков и полностью контролировали игру. А потом у них случился провал, из-за которого и проявились все проблемы — гораздо более серьёзные, чем вопрос к судьям.

У «Пистонс» действительно есть причины возмущаться. После потери Донована Митчелла Томпсон первым оказался на мяче, и контакт со стороны Джарретта Аллена выглядел явным, за такое часто назначают штрафные. Благодаря бонусу именно это могло бы дать «Детройту» возможность победить в основное время. Тренер Джей Би Бикерстафф после матча даже сказал, что его игрока сбили. Судья Тони Бразерс объяснил, что это был просто случайный контакт двух игроков, которые шли к мячу. Тем более спустя сутки в лиге подтвердили, что всё было в рамках правих. Но называть только этот эпизод ключевым в поражении «Пистонс» — слишком просто. За три минуты до конца Тобиас Харрис реализовал трёхочковый, и счёт стал 103:94. После этого «Детройт» не набрал ни одного очка, и именно этот отрезок решил исход встречи.

В концовке команды различались прежде всего тем, как организовывали нападение. У «Кливленда» всё строилось вокруг дуэта Джеймс Харден — Эван Мобли — они раз за разом разыгрывали пик-н-ролл. Хозяева пытались помешать Хардену двойной опекой, но под конец это уже не особо работало. Джеймс хоть и мазал, но сам забирал подборы, быстро пасовал Митчеллу и ставил заслоны, благодаря чему у того был свободный проход. Потом Мобли оказался открыт, после того как Харден отвлёк на себя внимание защиты, и попал трёхочковый. Ещё через пару владений Борода ещё раз взял подбор и отдал пас, который закончился фолом на Эване, и тот реализовал штрафные.

Главное даже не в том, что «Кавс» реализовывали свои моменты. Более важно — гости всегда понимали, что делать дальше. Даже когда мячи не залетали, у них не терялась структура игры. У «Пистонс» же всё было наоборот: без Данкана Робинсона нападение снова сваливалось в изоляции и попытки создать для Кейда Каннингема удобный размен. На развитие атаки команда тратила слишком мало времени, почти вся энергия уходила на подготовку. «Кливленд» быстро подстроился. В защите они сосредотачивались на стороне Каннингема, потому что не боялись бросков других игроков «Детройта», особенно Томпсона. Его защитник часто уходил на помощь в «краску», из-за чего у Кейда почти не оставалось пространства.

В решающие минуты «Пистонс» потеряли свой ритм в нападении. Одна из атак началась с того, что Дэнисс Дженкинс слишком долго держал мяч, а потом его партнёры снова слишком долго пытались придумать что-то для Каннингема. Когда Кейд пошёл под кольцо, его уже подстерегали защитники. Бросок был тяжёлым, и мяч в корзину не попал. Следующая атака — ещё хуже: медленный розыгрыш, плохая передача, лёгкий блок соперника. Проблема даже не в отдельных ошибках, а в том, что команда замедлилась и стала предсказуемой — это недопустимо в плей-офф. Защите проще управляться с такими атаками. К тому же Джейлен Дюрен, про которого мы уже рассказывали, играет сейчас гораздо хуже, чем в регулярке: мало забивает, часто ошибается, команда проигрывает с ним. В пятой игре разница при нём на паркете — «-16».

«Пистонс» почти всю четвёртую четверть и овертайм держали на площадке Пола Рида. Обычно такие перестановки говорят о том, что тренеры в срочном порядке ищут, кто сейчас может оказаться полезным. «Детройт» проиграл из-за целого ряда причин. Да, в концовке был спорный момент, который мог всё изменить, но к тому времени команда уже сама отдала преимущество — из-за своих же ошибок в атаке, проблем с заменами и неудач в важных моментах. Теперь серия возвращается в Кливленд, где «Кавальерс» могут закончить противостояние уже в следующем матче. У «Пистонс» же сейчас главная задача не ругать судей, а срочно налаживать нападение, потому что именно оно подвело в самый ответственный момент.