Кузница будущих звёзд НБА заприметила молодого россиянина? Почему Фирсову не стоит спешить

Совсем недавно, в марте, 21-летний центровой Глеб Фирсов подписал новое долгосрочное соглашение с пермской «Бетсити Пармой» до 2029 года, а уже в мае из-за океана пришла неожиданная новость. По информации американского обозревателя Тристана Фариса, специализирующегося на программе университета Кентукки в NCAA, представители «Уайлдкэтс» вышли на связь с российским игроком. Инсайд выглядит интригующе, однако при детальном рассмотрении может возникнуть немало вопросов.

Для начала стоит трезво оценить первоисточник и статус подобных новостей. Тристан Фарис — локальный университетский обозреватель, который плотно следит за внутренней кухней Кентукки. Американские программы в межсезонье ведут детальное сканирование рынка в поисках усиления и прощупывают почву через агентов десятков игроков по всему миру. Факт, что контакты состоялись, вполне реален, однако в условиях NCAA это лишь начальная стадия скаутинга, далеко не всегда перерастающая в конкретное предложение.

К тому же Кентукки — исторический гранд, который является лидером NCAA по общему количеству задрафтованных игроков в НБА (более 140), а также входит в число самых успешных университетов по количеству первых номеров драфта (Джон Уолл, Энтони Дэвис, Карл-Энтони Таунс). В последние годы Кентукки традиционно делает ставку на физически и тактически готовых молодых игроков, способных быстро адаптироваться к уровню NCAA. Фирсов, безусловно, совершил качественный рывок, но готов ли он с ходу давать результат на уровне топ-команды конференции SEC — вопрос открытый.

Глеб Фирсов Фото: Единая лига ВТБ

Препятствием для переезда центрового за океан может стать и юридический момент. Как уже отмечалось, Фирсов недавно подписал новое соглашение с «Пармой». Не менее важен и контекст, когда это происходило: продление случилось после громкого скандала с другим молодым центровым Кириллом Елатонцевым, который покинул «Локомотив-Кубань» и уехал в NCAA. Не исключено, что руководство «Пармы» застраховало свои активы, прописав в контракте соответствующие пункты, связанные с отступными в случае досрочного расторжения.

Прогресс воспитанника пермской школы баскетбола за последний год действительно впечатляет, что наглядно подтверждает статистика. За один сезон Глеб превратился из глубокого резервиста в железного игрока ротации: количество матчей в стартовом составе выросло с двух в розыгрыше-2024/2025 до 15 — в нынешнем, а среднее игровое время подскочило более чем в три раза — с 5.43 до 17.35. Вместе с доверием тренерского штаба пришла и совершенно иная продуктивность. Средняя результативность центрового выросла со скромных 2,2 очка до солидных 10,6. При этом Фирсов значительно прибавил и в эффективности: реализация двухочковых бросков поднялась с 50 до 58,7%, а точность штрафных — с 60,7 до 77,6%, что для классического пятого номера является отличным показателем.

Настоящий прорыв случился и в работе на щитах: если в сезоне-2024/2025 Глеб собирал в среднем 1,3 подбора, то теперь — уже ровно пять (из них 2,1 — в атаке). Вдобавок ко всему у бигмена появился навык качественной защиты кольца, о чём говорит 1,1 блок-шота за матч (против 0,1 годом ранее). Как итог: средний коэффициент полезности взлетел с 2,2 до внушительных 13,1 балла.

Глеб Фирсов Фото: Единая лига ВТБ

Разумеется, у возможного переезда за океан есть как очевидные плюсы, так и минусы. С одной стороны, игра в NCAA — это максимальная близость к НБА, постоянное нахождение на виду у американских скаутов, а с введением NIL-контрактов — ещё и возможность зарабатывать хорошие деньги. С другой стороны, общий уровень студенческого баскетбола всё же уступает взрослому, ведь там играет большое число исполнителей, которые никогда не станут профессионалами. Оставаясь в Единой лиге, Фирсов продолжает прогрессировать в конкурентном чемпионате, за которым, как выясняется, внимательно следят даже в США. Яркое тому свидетельство — недавний мартовский визит ассистента генерального менеджера «Портленд Трэйл Блэйзерс» Майка Шмитца на матч ЦСКА с «Локомотивом-Кубань». Функционер прилетал в Россию ради просмотра защитника краснодарцев Всеволода Ищенко, что лишний раз показывает: если игрок действительно талантлив и даёт результат на взрослом уровне, скауты НБА найдут его и без транзита через американские университеты.

Неудивительно, что такой качественный рост Глеба на профессиональном уровне закономерно приковывает к нему внимание скаутов. Помимо Кентукки, интерес к российскому игроку, как также сообщалось в США, проявляют ещё несколько сильных команд NCAA, включая Арканзас и Алабаму. Однако на данный момент эти слухи стоит рассматривать скорее как ознакомительный интерес со стороны американских колледжей, нежели как подготовку к реальному трансферу. Фирсов только нащупал свою игру в Единой лиге и связал себя долгосрочными обязательствами с «Пармой». При всех очевидных плюсах переезда в США, такой шаг потребует от игрока взвесить все за и против, ведь прогрессировать и оставаться на радарах клубов НБА сегодня можно и в России. Главное — продолжать работать над собой, и тогда результат точно будет.