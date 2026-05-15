Вся интрига — в контракте Леброна. В НБА куда важнее понять его реальную цену

После того как «Лейкерс» вылетели из плей-офф, в НБА снова начали обсуждать, что дальше будет делать Леброн Джеймс. По слухам, рассматривают разные варианты — от нового большого контракта с «Лейкерс» до перехода в клуб-претендент на чемпионство за меньшие деньги. В связи с этим многие задаются вопросом: сколько Леброн сможет заработать в сезоне-2026/2027, если останется играть. Вроде бы всё понятно: у «Лейкерс» есть так называемые «права Бёрда» , они могут предложить Леброну почти любую зарплату, даже максимальную. Ни один другой клуб не сможет выплатить ему столько напрямую. По правилам лиги, команда может превысить потолок зарплат именно для таких игроков, как Джеймс.

В реальности всё куда запутаннее. В современной НБА клубы не всегда готовы платить игроку максимальные деньги, даже если могут себе это позволить — особенно после новых правил по зарплате. Для топовых клубов дорогой контракт ветерана сразу сковывает любые движения на рынке. Поэтому вопрос о максималке для Леброна редко стоит остро — важнее, сколько он реально стоит на рынке. Аналитики из Америки оценивают его нынешнюю стоимость где-то в районе $ 20-30 млн за год. Всё дело в возрасте: к старту следующего сезона ему будет всё так же 41, а по ходу сезона — 42. И вкладываться в столь возрастных игроков клубы почти никогда не хотят.

Сейчас Джеймс не выкладывается в регулярке на 100% — тренеры берегут его и следят за минутами. Но в плей-офф он включается: ведёт игру, задаёт темп, думает быстрее всех и приносит реальную пользу в атаке. Это именно тот игрок, который нужен команде, собирающейся бороться за титул. Так что разговор о скромной зарплате — это чисто вопрос потолка, а не претензия к его игре.

Почти все команды, которые могли бы быть интересны Леброну в плане борьбы за титул, стоят перед серьёзными финансовыми проблемами. «Денвер», «Голден Стэйт» и «Нью-Йорк» почти не могут позволить себе большие контракты, а даже возвращение Джеймса в «Кливленд» связано с запутанными схемами и сокращениями зарплат. Поэтому в такой ситуации минимальный контракт не просто условность — это конкретный способ собрать сильную команду. С этим решением сохраняется ротация и не теряются ценные игроки.

Леброн Джеймс, сезон-2025/2026 Фото: Getty Images

Леброн уже давно обеспечен — за карьеру он заработал больше $ 580 млн только на игре в НБА. Добавьте к этому его длительный контракт с Nike и прочие бизнес-проекты. Поэтому новый контракт для него — это прежде всего вопрос баскетбола, а не денег. Решение будет зависеть от того, как дальше будут строиться отношения с «Лейкерс». В клубе понимают, что всё идёт к тому, что команда будет выстраиваться вокруг Луки Дончича. Джеймс всё ещё важен, но команда смотрит вперёд, а не только на следующий сезон. Поэтому сумма в контракте — не главный момент, важны и другие условия и планы. Если состав останется прежним, Леброну смысла снижать зарплату почти нет — клуб в состоянии платить ему хорошо.

Кто больше всего заработал в НБА за всё время

Источник: Spotrac

Если «Лейкерс» захотят изменить состав с помощью своей гибкости в финансах, клуб может расстаться с частью игроков и собрать сильную ротацию. Тогда сокращение зарплаты Леброна войдёт в общую стратегию. При этом нельзя забывать и о варианте с переходом легенды в другой клуб на маленькую зарплату. Для претендентов это отличная сделка — эффект от Леброна явно больше, чем деньги, которые за него заплатят. Плюс к этому любой клуб вместе с ним получит шум в медиа и больше внимания в прессе.

Сейчас у Леброна есть два самых реальных варианта: либо подписать крупный и дорогой контракт с «Лейкерс», либо получить меньше денег за краткосрочный контракт в команде, которая борется за чемпионство. В итоге всё будет зависеть не столько от суммы, сколько от того, где ему покажется интереснее провести последние годы карьеры.