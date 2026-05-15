Первые после ЦСКА. Историческому достижению «Локомотива» в Евролиге — 10 лет

15 мая 2016 года — дата, ставшая для Краснодара по-настоящему знаковой. Ровно 10 лет назад в Берлине на «Мерседес-Бенц Арене» «Локомотив-Кубань» в матче за третье место Евролиги со счётом 85:75 одолел испанскую «Лабораль Кутча» (нынешняя «Баскония»). Эта победа позволила железнодорожникам стать первым российским клубом после ЦСКА, кому удалось сыграть в «Финале четырёх» и стать призёром Евролиги.

Перестройка и уайлд-кард

Георгиос Барцокас Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Подготовка к знаковому сезону началась с масштабной перестройки. Команда получила уайлд-кард на участие в Евролиге, а на пост главного тренера пригласила Георгиоса Барцокаса. Несмотря на уход прежних лидеров — Деррика Брауна, Ричарда Хендрикса, Никиты Курбанова и Крунослава Симона — селекционная работа позволила не просто закрыть позиции, а качественно усилить состав. К коллективу присоединились Виктор Клавер, Крис Синглтон, Донтэй Дрэйпер и Райан Брокхофф. Также в Краснодар вернулся любимец публики Сергей Быков. Президент «Локо» Андрей Ведищев тогда осторожно отмечал, что клубу по силам выйти в топ-16 главного европейского турнира.

Путь в элиту европейского баскетбола оказался впечатляющим. Структура Евролиги была тогда другой. Сначала 24 команды делились на четыре группы по шесть клубов, где играли друг с другом дома и на выезде, а по четыре лучших коллектива из каждой группы выходили в стадию топ-16. На втором этапе участники заново распределялись уже на две группы по восемь команд и снова встречались друг с другом дома и на выезде. После этого по четыре лучшие команды из каждой группы выходили в плей-офф.

Железнодорожники досрочно гарантировали себе участие в топ-16, а победа в матче с именитой «Барселоной» в заключительном туре первого этапа позволила им выйти в следующую стадию с первого места в группе С. На этапе топ-16 в группе E «Локо» не сбавлял обороты. Одержав девять побед в 14 встречах, краснодарцы заняли вторую строчку в таблице, что обеспечило им преимущество домашней площадки в четвертьфинале. А усиление состава по ходу сезона защитником Мэттом Дженнингом добавило задней линии необходимой глубины.

Триллер с «Барселоной» и берлинский финал

Игроки «Локомотива» после победы в пятом матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги с «Барселоной» Фото: Marina Kobzeva/Getty Images

Настоящая проверка на прочность ждала подопечных Барцокаса в плей-офф, где они вновь встретились с «Барселоной». В напряжённой пятиматчевой серии железнодорожники вырвали победу у двукратного чемпиона Евролиги и впервые в своей истории пробились в «Финал четырёх». Но преодолеть следующий барьер на пути к главному трофею краснодарцам не удалось: в российском дерби в полуфинале берлинского турнира «Локо» в упорной борьбе уступил будущему победителю — ЦСКА (81:88).

Однако во встрече за бронзу железнодорожники вновь проявили характер. Встреча с «Лабораль Кутча» долгое время проходила на равных, но рывок во второй половине встречи и точный трёхочковый Андрея Зубкова позволили краснодарцам оторваться на 16 очков. Сразу шесть игроков команды набрали двузначное количество очков, а лидерами по результативности стали Малькольм Дилэйни и Райан Брокхофф, записавшие на свой счёт по 21 очку.

Сергей Быков в матче за третье место «Финала четырёх» Евролиги с «Лабораль Кутча» Фото: Francesco Richieri/Getty Images

Успех того сезона подтвердили и индивидуальные достижения лидеров. Дилэйни завершил турнир в статусе одного из лучших снайпера Евролиги, набирая в среднем 16,3 очка за игру. Также в десятку самых результативных игроков турнира вошёл форвард «Локо» Энтони Рэндольф (14,5 очка). Результат тогда спровоцировал настоящий баскетбольный бум в Краснодаре: посещаемость домашних матчей выросла на 46%, а «Баскет-Холл» стал одной из самых шумных и неуступчивых арен Европы.

Впрочем, арена такой остаётся и сегодня. Уже скоро полуфинальная серия плей-офф Единой лиги переедет в Краснодар, где «Локо» сыграет с ЦСКА. Как и 10 лет назад в Евролиге, железнодорожники за право пробиться в финал встретятся с армейцами. Как знать, быть может, в этот раз краснодарцы добьются успеха, о котором будут вспоминать ещё не одно 10-летие.