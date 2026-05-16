У «Кливленда» запахло катастрофой. «Детройт» добился седьмой игры перед полуфиналом!

«Детройт» одержал победу в шестом матче серии с «Кливлендом» (115:94), и теперь судьба полуфинала Востока решится в седьмой игре. Команда Джей Би Бикерстаффа отлично провела вторую половину матча, получила весомую помощь от игроков со скамейки и воспользовалась проблемами соперника в атаке. Теперь серия возвращается в Детройт. Для «Кавальерс» этот матч стал показательным: многие трудности, которые преследовали команду в плей-офф, опять дали о себе знать. Если в регулярке благодаря глубине состава и стабильности системы слабые стороны ещё можно было скрывать, то в плей-офф давление только усилилось, а прочности оказалось не так много.

«Пистонс» обошлись без особых изысков — команда методично пользовалась слабостями «Кливленда», забирали подборы на чужом щите, активно прессинговали после потерь соперника и много бросали из-за дуги. В итоге «Детройт» реализовал 16 трёхочковых, а Кейд Каннингем стал лучшим у гостей, набрав 21 очко и реализовав пять дальних бросков. Джейлен Дюрен внёс свой вклад — 15 очков и 11 подборов, но решающую роль сыграли именно запасные. Резервисты «Пистонс» переиграли бэкап-состав соперника почти в три раза — 48:19. Особенно выделился Пол Рид — у него 17 очков, а Дэнисс Дженкинс, которому доверили место в старте, добавил 15. Маркус Сассер хорошо использовал свои минуты. Важно отметить и возвращение Данкана Робинсона — его четыре точных «трёшки» существенно осложнили жизнь защите хозяев.

Тренерский штаб «Детройта» по ходу серии сделал то, чего от него так ждали. Хотя Бикерстаффа критиковали за негибкость, именно своевременные перестановки — в том числе выход Дженкинса в основе, раннее подключение Рида и расширение роли Сассера — стали решающим фактором. Спорные решения судей не повлияли на настрой команды. В то же время у «Кливленда» снова возникли старые проблемы: 20 потерь и 28 очков для соперника. Впрочем, часть этих неурядиц связана с Джеймсом Харденом — его ошибки всё также больно бьют по атаке. И вновь фокус перемещается на Донована Митчелла.

Митчелл набрал 18 очков, но не стал тем фактором, который мог бы изменить ход игры. Для главной звезды нападения «Кавальерс» этого оказалось слишком мало. Неуверенность Донована в нынешних плей-офф стала одной из причин, по которой команда нередко сталкивается с трудностями даже в тех матчах, где считалась фаворитом. Шестая игра — худшая для Митчелла в серии, учитывая её важность. После большого перерыва «Детройт» полностью перехватил инициативу: гости начали третью четверть мощным рывком 12:2, а стоило «Кливленду» сократить отставание до шести очков, как «Пистонс» быстро ответили серией 13:2. Кульминацией третьей четверти стал эпизод, когда Эван Мобли промахнулся с открытого данка, а Сассер, пробежав всю площадку, забил под сирену — 84:70.

После этой серии изменилась и расстановка сил на Востоке. И «Кливленд», и «Детройт» уже в первом раунде потратили куда больше сил и ресурсов, чем ожидалось, учитывая, что им противостояли ослабленные соперники. Теперь и личное противостояние между ними выдалось максимально напряжённым. В то же время «Нью-Йорк» значительно спокойнее прошёл свой путь, сохранив широкий состав и получив дополнительное время для отдыха. Поэтому логика, согласно которой победитель пары «Детройт» — «Кливленд» должен автоматически котироваться выше «Никс», выглядит неочевидной. Седьмая игра пройдёт в Детройте, и после шестого матча психологический перевес уже явно на стороне «Пистонс».