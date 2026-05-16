Главная Баскетбол Статьи

Плей-офф НБА — 2026, Миннесота — Сан-Антонио: обзор шестого матча серии от 16 мая, Спёрс выиграли противостояние со счётом 4-2

«Сан-Антонио» смёл «Миннесоту» и вышел в финал Запада. Виктор Вембаньяма даже не вспотел
Артемий Берстенев
«Спёрс» сыграют с действующими чемпионами НБА — «Оклахомой».

Серия завершилась в шести встречах — на протяжении неё «Сан-Антонио», шаг за шагом, смог навязать «Миннесоте» привычный себе ритм и структуру игры. Уже после первых игр стало понятно, что у «Спёрс» лучше получалось быстро реагировать на перемены внутри серии. Как только им удалось подобрать ключи к защите соперника в концовке первой встречи, дальше развитие событий шло уже по их правилам. К шестой игре различие стало особенно заметно: одна команда играла за счёт организации и широкой ротации, другая — за счёт индивидуальных всплесков.

Главным слагаемым победы стала работа периметра «Сан-Антонио», где Стефон Касл выдал феноменально эффективный матч, набрав 32 очка и 11 подборов при 11 точных попаданиях из 16 попыток. Ранние попадания Касла с дуги мгновенно обозначили темповую пропасть, которую «Миннесота» так и не сумела преодолеть. ДеАарон Фокс, в свою очередь, отгрузил 21 очко и девять передач, грамотно дирижируя скоростью и не перенасыщая владения, а качественная ротация защитников позволила «Спёрс» не проседать ни при каких сочетаниях. Виктор Вембаньяма тем временем за 27 минут набрал лишь 19 очков, уйдя в тень в статистическом плане, однако в защите он превратился в персональный стоп-кран для атак «Миннесоты». В его присутствии чужие решения в «краске» принимались с задержкой, броски выдавливались в менее выгодные позиции. Даже при ограниченном наборе очков он ломал структуру нападения соперника, сводя на нет вариативность «Вулвз».

В нападении «Миннесоты» снова чувствовалась зависимость от того, сколько бросков возьмёт на себя Энтони Эдвардс. Его 24 очка при девяти попаданиях из 26 попыток говорят не столько об индивидуальной нагрузке, сколько о нехватке реальных альтернатив рядом. Джулиус Рэнд выпал из обоймы: набрал всего три очка, реализовав лишь один бросок из восьми. На этом фоне атака зачастую сводилась к изолированным попыткам — между владениями не было системного перехода или связующего игрока. «Миннесота» в очередной раз подтвердила статус команды, регулярно добирающейся до плей-офф, но испытывающей трудности с атакой в матчах против структурированных соперников. Подобный подход к построению нападения, увы, сейчас выглядит ограниченным, и становится всё очевиднее, что необходим второй плеймейкер, способный разгрузить Эдвардса — вопрос по обмену Рэндла больше не кажется абстрактным.

Сам по себе ещё зависает вопрос тренерского штаба. Крис Финч номинально обеспечил команде самый стабильный отрезок в её современной биографии, но преследующие клуб сценарии концовок серий упаковываются в постоянное давление на боссов. Три подряд серии, отданные при деградации качества в решающие моменты, формируют обвинительную базу, которая уже не бьётся с общим прогрессом регулярного сезона. Не исключено, что в скором времени стоит ожидать каких-либо изменений — но это мысли вслух.

Дело не в одной шестой игре — разрыв в ней лишь зеркало того преимущества, которое «Сан-Антонио» собирал всю серию. Счёт 139:109 в последнем матче просто зафиксировал разницу, вызревавшую от встречи к встрече, поскольку «Спёрс» все шесть игр держали под контролем темп, вариативность атаки и зрелость решений и дошли до финиша, ни разу не позволив серии дойти до нервной развязки. На очереди действующие чемпионы НБА — «Оклахома-Сити» — где спрос за стабильность станет ещё выше.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
16 мая 2026, суббота. 04:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
109 : 139
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 24, Шеннон - 21, Рид - 18, Макдэниелс - 13, Досунму - 10, Конли - 6, Беранже - 4, Филлипс - 3, Хиланд - 3, Рэндл - 3, Андерсон - 2, Кларк - 2, Дивинченцо, Инглс, Пуллин, Фриман, Гобер, Зикарски
Сан-Антонио Спёрс: Касл - 32, Фокс - 21, Вембаньяма - 19, Шампани - 18, Харпер - 15, Васселл - 11, Корнет - 6, Олиник - 3, Брайант - 3, Барнс - 3, Маклафлин - 2, Бийомбо - 2, Пламли - 2, Уотерс III - 2, Джонсон, Миллер, Джонс-Гарсия, Ингрэм
