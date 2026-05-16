Неожиданная смерть 29-летнего игрока НБА Брэндона Кларка: что известно на данный момент

История гибели Брэндона Кларка остаётся одной из самых загадочных в последние дни для всей НБА. Форвард «Мемфиса» был обнаружен мёртвым в доме около Лос-Анджелеса, однако причины смерти не обнародованы, поскольку следствие хранит молчание. Уже появились многочисленные догадки, однако на данный момент есть только отдельные детали: предварительные выводы расследования, сведения об обнаруженных вещах, информация о последнем задержании игрока и этап дела у судмедэкспертов. Кларк скончался в понедельник, и прибывшие экстренные службы сразу зафиксировали его смерть. Позднее Associated Press со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования, сообщило, что в доме нашли вещи, связанные с наркотиками. Впрочем, никакие подробности пока не раскрываются.

Тем не менее информации по-прежнему крайне мало. Вскрытие, проведённое судмедэкспертами Лос-Анджелеса, пока не дало ответа на главный вопрос — официальная причина смерти не установлена. В медицинских документах отмечено, что дело остаётся открытым, так как эксперты ждут окончания лабораторных анализов и токсикологических тестов, а такие процедуры в США могут занять несколько недель. Пока финальный отчёт не опубликован, невозможно утверждать, были ли в организме игрока какие-то вещества и связано ли это с его гибелью. Следствие также не раскрывает, кто находился в доме в тот момент, кто вызвал 911 и изучаются ли вообще, помимо возможного употребления препаратов, какие-то другие обстоятельства.

Одним из важнейших событий перед смертью Кларка стал инцидент, который произошёл примерно за полтора месяца до трагедии. В начале апреля спортсмена задержали в Арканзасе, предъявив обвинения в нарушении скоростного режима, опасном вождении и хранении вещества, регулируемого законодательством. Журналисты пишут, что это был препарат растительного происхождения, популярный в США для снятия болевых синдромов и тревожности. При этом медицинские организации не раз предостерегали о возможных рисках для здоровья, связанных с некоторыми его активными компонентами. Например, отдельное вещество оказывает действие, схожее с действием опиоидов, что и вызывает наибольшие опасения специалистов. В Теннесси этот препарат планируют запретить через два года. Пока нет никаких официальных данных о токсикологических анализах, поэтому предполагать наличие или отсутствие связи между употреблением этого вещества и смертью Кларка преждевременно.

Брэндон Кларк, сезон-2024/2025 Фото: Thearon W. Henderson/Getty Images

Контекст последних сезонов важен для того, чтобы понять, через что прошёл Кларк в конце карьеры. Сезон-2025/2026 форвард практически полностью пропустил — сначала ему пришлось восстанавливаться после операции на колене, а потом он снова оказался вне игры из-за травмы икроножной мышцы. В итоге за последние три года это уже второй длинный отрезок, когда Кларк почти не появлялся на паркете. До проблем со здоровьем он был одним из самых ценных игроков ротации «Мемфиса». После выступлений за Гонзагу в NCAA Брэндон провёл в клубе семь сезонов, закрепившись в роли универсала, способного закрыть сразу несколько позиций и поддерживать высокий темп.

В Мемфисе новость о смерти игрока вызвала огромный резонанс. Уже через несколько часов после трагедии болельщики несли к арене «Гриззлиз» цветы, майки и фотографии — таким образом они выражали свою скорбь. Клуб разместил в Сети видео в память о Кларке, но пока больше ничего официально не объявлял. О том, будет ли организована прощальная церемония, пока неизвестно, и семья также не делится подробностями о похоронах. По делу ещё идёт расследование, и до того, как станут известны результаты токсикологических анализов, огромная часть важных вопросов останется без ответа. Всё это порождает множество слухов и домыслов, а официальная информация по-прежнему крайне скупа.