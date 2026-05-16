Главный бриллиант плей-офф. Как Аджай Митчелл стал топ-игроком за копейки?

«Оклахома» подписала Аджая Митчелла на три года за $ 9 млн, когда он ещё не был заметным игроком команды. Сейчас, после его эффектных матчей в плей-офф с «Лейкерс» (22,5 очка, шесть подборов, три передачи в среднем), этот контракт стал одним из лучших в лиге прямо здесь и сейчас. Это история о том, как «Тандер» работают с молодёжью и почему их система даёт им преимущество. Его почти не заметили на драфте, он рос и играл в Европе, потом был в колледже США, и всё равно на него не рассчитывали. Но «Оклахома» взяла его под 38-м номером — и не ошиблась.

Потом всё стало развиваться быстрее. Митчелл хорошо провёл лето, по ходу сезона стал получать всё больше минут и быстро вписался во вторую пятёрку. В нём сразу заметили качества, которые любят в клубе: хладнокровие, умение делать правильный выбор и независимость от системы. Уже к январю Митчелл стабильно играл, однако травма сильно испортила сезон. Именно тогда клуб сделал для него необычное предложение — не просто подписание до лета, а двухлетний контракт со своими опциями.

Для нынешней «Оклахомы» это уже очень привычная история, где клуб заранее фиксирует стоимость важных игроков, предпочитая стабильность краткосрочной выгоде. Организация при этом зачастую использует командные опции и ограниченное свободное агентство, чтобы ещё до выхода на рынок предложить игрокам выгодные, но долгосрочные соглашения. Эта схема уже опробована с такими игроками, как Лугенц Дорт, Айзея Джо, Аарон Уиггинс и Джейлин Уильямс. Суть в чём: игроки получают гарантию денег заранее, «Тандер» — больше контроля и финансовую предсказуемость. Именно сейчас стратегия выхода на новые контракты так важна, поскольку с ростом зарплат Джейлена Уильямса и Чета Холмгрена и скорым вступлением в силу соглашения Шея Гилджес-Александера любая ошибка в платёжке может стоить команде возможности бороться за титул.

Аджай Митчелл, плей-офф НБА — 2026 Фото: Cooper Neill/Getty Images

Сделка с Митчеллом — это не про сиюминутную экономию, а про дальнюю перспективу. Коллективный договор всё сильнее связывает руки клубам: и зарплатная ведомость расползается, и драгоценные обмены поджаты рамками. Удерживать звёзд, не потерять резерв и ещё при всём этом не наткнуться на санкции — задача почти невозможная. Вот «Оклахома» и подумала: а не урегулировать ли этот вопрос сейчас? Для самого Митчелла решение не выглядело риском, так как он только-только оправился после травмы, сезон сложился средне, и вряд ли кто-то через год оценил бы его в разы выше. Да и, честно говоря, быть выбором второго раунда — значит всё время жить как на пороховой бочке, без особых гарантий. Гарантированный долгий контракт — совсем не худший вариант из возможных.

Клубная атмосфера тоже играет значительную роль. За последние годы «Тандер» стали одной из лучших команд с точки зрения создания условий для прогресса молодых игроков. Для игроков и их агентов такие факторы уже не менее важны, чем популярность команды или размер рынка. Возможность получить понятную роль и стабильно расти часто напрямую отражается на следующем контракте. Сейчас соглашение Аджая выглядит гораздо выгоднее его настоящей ценности — особенно если учитывать его продвижение в плей-офф, где он довольно быстро приспособился к новому уровню нагрузки и скорости принятия решений. Это открывает для «Оклахомы» несколько интересных перспектив на будущее.

Если развитие игроков продолжится в том же духе, «Тандер» получат на годы вперёд одного из самых выгодных и полезных ролевиков в лиге. Но даже если потолок зарплат треснет под грузом новых максимальных контрактов, у клуба всё равно останется козырь — Митчелл, чей возраст и скромная зарплата сделают его лакомым кусочком на рынке обменов. Собственно, в этом и заключается ключевое преимущество «Оклахомы»: здесь думают о деньгах заранее, а не когда они уже закончились. Решения по игрокам принимают до того, как они взлетят в цене и превратятся в неподъёмную ношу для платёжки.