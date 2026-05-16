Тим Данкан поддерживает Грега Поповича во время реабилитации после инсульта: история отношений в 2026 году, плей-офф НБА

Верность, которой нет цены. Тим Данкан показал, чему на самом деле научил его Попович
Артемий Берстенев
Связь сильнее баскетбола.

Грег Попович продолжает проходить реабилитацию после относительно недавнего инсульта. По сведениям The Athletic, рядом с тренером каждый день находится Тим Данкан. Эта история ещё раз подтверждает, что отношения внутри «Сан-Антонио» всегда строились на взаимном уважении и Попович сильно повлиял на клуб не только как баскетбольный специалист.

Греггу Поповичу 77 лет. Инсульт случился 2 ноября 2024 года — буквально за несколько дней до встречи с «Миннесотой». Затем клуб заверил всех, что состояние у тренера стало стабильным и сейчас он полностью нацелен на восстановление. По информации из клуба, Попович не пропускает занятия по реабилитации — ходит минимум четыре раза в неделю.

Главным моментом этой истории стали детали, связанные с Тимом Данканом: глава техасцев Ар Си Бьюфорд рассказал, что бывший форвард почти каждый день рядом с Поповичем. В самой организации на это смотрят как на естественное продолжение многолетних отношений, а не как на красивый жест на публику.

Тим Данкан провёл всю карьеру в НБА под началом Грега Поповича — с 1997 по 2016 год. За это время «Сан-Антонио» выиграл пять чемпионств и стал одной из самых стабильных команд лиги. При этом Поповича ценили не только из-за побед. Он всегда старался тесно общаться с игроками, не ограничиваясь обычными разговорами тренера и спортсмена. Часто он изменял привычные роли в команде и просил баскетболистов менять стиль игры.

Тим Данкан и Грег Попович, финал НБА — 2003

Фото: Getty Images

Например, недавно Демар Дерозан рассказал, что после перехода в «Спёрс» Попович определил его на позицию разыгрывающего, хотя до этого Дерозан больше выступал как атакующий форвард. Для него это был серьёзный вызов.

Демар потом признавался, что этот этап многое изменил для него: он стал смотреть на баскетбол шире и не зацикливался только на своих очках. У Поповича подобные перемены были в порядке вещей — он часто экспериментировал с ролями, чтобы игроки становились универсальнее и учились новому.

Эта система держала «Сан-Антонио» на плаву даже при смене состава. Плюс отношения с тренером не заканчивались сразу после ухода из клуба или завершения карьеры, а пример с Данканом хорошо показывает, насколько долгими и прочными они остаются.

