Кто возьмёт MVP НБА в 2026-м? Главное — перед вручением награды

Обладатель награды MVP за сезон-2025/2026 станет известен в ночь на понедельник — за сутки до старта финала Западной конференции между «Оклахомой» и «Сан-Антонио». Победителя в прямом эфире назовут ведущие предматчевого шоу. В топ-3, как мы помним, вошли защитник «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, центровой «Денвера» Никола Йокич и центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма. Выбор даты крайне показателен, так как прошлой весной Гилджес-Александер получил MVP при похожих обстоятельствах: результаты объявили за сутки до финала конференции с участием Шея, а саму награду вручили уже при домашних трибунах «Тандер». История практически повторяется, а сам канадец выглядит главным претендентом.

С аргументацией в пользу Шея прозрачно — Гилджес-Александер без провалов отыграл ещё одну регулярку на стабильно высоком уровне, подтвердил, что остаётся одним из сильнейших в лиге по игре в изоляции и в решающие минуты, а «Оклахома» закончила сезон в топе Запада. Когда речь заходит о голосовании за MVP, комбинация личных цифр и командного успеха по-прежнему остаётся ключевым критерием. Но борьба в этом году оказалась плотнее, чем можно судить по финальным отрывам. Йокич снова собрал статистику, которая для почти любого другого игрока выглядела бы заоблачной. Серб — самый универсальный центровой НБА и главный мотор нападения «Денвера». Четвёртый MVP сравняет Николу с Леброном Джеймсом и Уилтом Чемберленом, а больше в истории — только у Майкла Джордана, Билла Расселла (у обоих по пять) и Карима Абдул-Джаббара (шесть статуэток).

Шей Гилджес-Александер и Никола Йокич, сезон-2025/2026 Фото: Justin Tafoya/Getty Images

Случай Вембаньямы стоит особняком. Француз в 22 года уже стал лучшим защитником лиги и впервые по-настоящему вклинился в гонку за MVP. Для игрока, проводящего лишь третий сезон, это исключительное достижение даже в мире завышенных ожиданий НБА. Виктор мощно спрогрессировал в нападении, стал надёжнее работать с мячом и ничуть не растерял своё инопланетное влияние в защите. Если учитывать рывок «Спёрс», его место в финальном списке претендентов абсолютно логично.

Отдельной строкой здесь идёт любопытная закономерность — вне зависимости от того, кому достанется приз, трофей вновь уедет за пределы США. Эта тихая гегемония иностранцев длится с 2019 года: именно тогда цепочку открыл Яннис Адетокунбо, а продолжили Йокич, Джоэл Эмбиид и Гилджес-Александер.

К тому моменту, как объявят MVP, лига уже раздала часть комплекта наград. Вембаньяма, как упоминалось, забрал приз лучшему по защите, Гилджес-Александер — по игре в клатче, Купер Флэгг выбил звание новичка года за дебют в «Далласе», а Келдон Джонсон из «Сан-Антонио» — лучший запасной. Пока непонятно, кто станет тренером года и как выглядят символические сборные, — лига их ещё не раскрыла. И на этом фоне статус MVP как центральной витрины сезона только растёт: награда традиционно фиксирует и чей-то индивидуальный пик, и всю архитектуру сил в лиге на прямо сейчас.

Кто заберёт награду?

