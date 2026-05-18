Чемпион падёт? Главное перед битвой «Оклахома» — «Сан-Антонио»

В сетке Западной конференции сформировалась пара, которая поборется за выход в финал НБА. Нас ждёт битва между действующим чемпионом «Оклахома-Сити Тандер» и «Сан-Антонио Спёрс». «Чемпионат» представляет превью, возможно, главной серии этого сезона.

В России сейчас нет ни одной легальной платформы с правами на трансляцию матчей НБА . Смотреть их можно только через зарубежные сервисы вроде NBA League Pass, YouTube TV с добавлением NBA League Pass, а также Hulu + Live TV, Sling TV или FuboTV — все они доступны по подписке.

Регулярный чемпионат и первый раунд плей-офф

Матч «Сан-Антонио» — «Оклахома», сезон-2025/2026 Фото: Ronald Cortes/Getty Images

«Сан-Антонио» сенсационно, но при этом заслуженно оказался в топе Западной конференции – второе место по итогам регулярного чемпионата.

Первой была как раз «Оклахома» — действующий чемпион, начавший регулярку с 24 побед в 25 матчах. Показалось, что «Тандер» даже могут побить рекорд «Голден Стэйт» (73-9), однако этого не произошло. В рамках регулярного чемпионата «Тандер» и «Спёрс» встречались пять раз, и что интересно — четыре раза побеждала команда из Техаса, которая с запасом стала самым неудобным соперником действующих чемпионов в нынешнем сезоне.

В первом раунде плей-офф «Спёрс» безжалостно разобрались с «Портлендом», который пробился через плей-ин, — 4-1. В полуфинале конференции жертвой «Сан-Антонио» стала «Миннесота» — 4-2. Что касается «Оклахомы», то «Тандер» пока не потерпели ни одного поражения в постсезоне — суммарные 8-0 в сериях с «Финиксом» и «Лейкерс».

Перед серией

Матч «Оклахома» — «Сан-Антонио», сезон-2025/2026 Фото: Joshua Gateley/Getty Images

«Сан-Антонио» не играл в плей-офф на протяжении шести сезонов, а в финале конференции — девять лет, в то время как «Оклахома» два года подряд катком проезжается по регулярному чемпионату и в прошлом году стала чемпионом. Команды подходят к битве в финале конференции в практически идеальных кондициях. Понятно, что «Тандер» являются фаворитами, а «Спёрс» – андердогами, но, с другой стороны, складывается впечатление, что перед стартом серии шансы на выход в гранд-финал равны — 50/50. Да-да, «Сан-Антонио» реально может выбить действующего чемпиона и в своём первом же плей-офф после перестройки залететь в решающую серию.

Многое в этой серии будут решать детали: тренерская дуэль Марка Дэйгнолта и Митча Джонсона, противостояние на задней линии, где мы увидим Шея Гилджес-Александра и Аджая Митчелла от «Оклахомы» и Стефона Касла и ДеАарона Фокса от «Спёрс». Ну и, конечно же, нас ждёт самая настоящая битва гигантов — Чет Холмгрен против Виктора Вембаньямы. Их противостояние тянется ещё с юношеского турниров и сейчас зайдёт на новый виток во взрослом баскетболе, в НБА — лучшей лиге мира.

Очевидно, что эта серия станет первой настоящей проверкой для «Оклахомы» в этом плей-офф. И в любом случае станет исторической для «Сан-Антонио» в эпоху Вембаньямы. Как бы она ни закончилась — болельщики точно увидят потрясающий баскетбол. Обе команды достойно бились в регулярном чемпионате, заслужили выйти в решающую стадию сезона и точно подарят настоящий праздник баскетбола в финале Западной конференции. Да победит сильнейший.