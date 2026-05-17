«Миннесота» по делу вылетела от «Сан-Антонио». Что ждёт «волков» дальше?

16 мая завершилась ещё одна серия второго раунда плей-офф НБА — «Сан-Антонио Спёрс» одолел «Миннесоту Тимбервулвз» со счётом 4-2 и впервые за девять лет вышел в финал Западной конференции, где сыграет с действующим чемпионом — «Оклахома-Сити Тандер». Техасцы подходили к этой серии в статусе фаворита, и исход противостояния в целом неудивителен. Но что будет дальше с «Миннесотой»?

«Волки» до этого два сезона подряд выходили в финал конференции, и перед нынешним плей-офф от них тоже были серьёзные ожидания. Но, с другой стороны, особенно перед серией с «Сан-Антонио» вполне реально было допускать, что «Тимбервулвз» не смогут повторить успех прошлых лет. Изначально Энтони Эдвардс заходил в плей-офф после недолеченной травмы, а в серии с «Денвером» усугубил своё здоровье. Он получил травму в четвёртой встрече серии первого раунда: у него были диагностированы ушиб левого колена и гиперэкстензия сустава. Энт пропустил два матча, но «Миннесота» закрыла серию с «Наггетс» без него. Ожидалось, что Эдвардс пропустит первые встречи серии со «Спёрс», однако он форсировал своё возвращение и провёл на паркете всю серию. Не стоит забывать, что по ходу серии с «Денвером» тяжелейшую травму получил ещё один игрок стартового состава «волков» — Донте Дивинченцо. У него произошёл разрыв ахиллова сухожилия, и он выбыл на долгий срок.

Донте Дивинченцо, плей-офф НБА — 2026 Фото: Alex Kormann/Getty Images

«Миннесота» не смогла найти ответ на Виктора Вембаньяму, а вот «Сан-Антонио» классно закрыл Энтони Эдвардса. Безусловно, исход серии — это не поражение или провал «Миннесоты», а монструозная игра «Спёрс», причём не только в лице Вембаньямы, но и в лице Стефона Касла и новичка Дилана Харпера. И после этой битвы хочется порассуждать не конкретно о том, что произошло на паркете, а о том, что ждёт «Миннесоту» в будущем.

Уже не раз в том числе заокеанские эксперты выражали мнение, что «Миннесоте» нужна небольшая встряска. Но так ли это на самом деле? С одной стороны, если бы «волки» вылетели ещё в первом раунде от «Денвера» на фоне двух выходов в финал конференции, то, наверное, кардинальные перестановки действительно были бы необходимы. Однако «Тимбервулвз» показали характер, пройдя «Наггетс», и точно не упали в грязь лицом в серии с «Сан-Антонио». Как будто складывается впечатление, что главной точкой преткновения «Миннесоты» в серии со «Спёрс» оказалось банально здоровье и в некотором роде усталость. То есть вылет от «Сан-Антонио» нельзя характеризовать как провал или позор. Но это не означает, что летом изменений не будет. Просто если бы вылет был от «Денвера», то решения могли быть более радикальные и импульсивные. В нынешней ситуации вполне реально ожидать точечных перестановок.

У всех основных игроков «Миннесоты» есть гарантированные контракты на следующий сезон. Разве что закончился контракт приобретённого в дедлайн Айо Досунму, но, очевидно, он будет продлён на условные $ 20 млн. Параллельно закончились сроки соглашений с Майком Конли, Джо Инглзом, Кайлом Андерсоном и суперноунеймами. Из всех вышеперечисленных стоит вопрос разве что по Конли, и кто знает, возможно, он примет решение завершить карьеру, но пока что последние новости говорят об обратном. Прямо сейчас он закончил свой 19-й сезон в лиге, перед стартом следующего сезона ему исполнится 39 лет, и в этом чемпионате Майк очень сдал. Но он очень важен для раздевалки, поэтому вполне возможно, что Крис Финч попросит остаться его в ростере. Но как вариант Конли может оказаться уже в тренерском штабе Финча.

Энтони Эдвардс и Крис Финч, плей-офф НБА — 2026 Фото: Carlos Gonzalez/Getty Images

Очевидно, что трансферные движения «Миннесоты» летом если и будут происходить, то вокруг трёх игроков – Руди Гобера, Джулиуса Рэндла и Донте Дивинченцо. И Донте действительно как будто выступает первым на выход: во-первых, «Миннесота» не сможет на него рассчитывать минимум ближайший год, а во-вторых, у него очень комфортный под обмен истекающий контракт на $ 12,5 млн. Он пойдёт как для команды, которая хочет разгрузить платёжку, так и для команды, которая, наоборот, хочет свою платёжку немного забить.

Но всё же обмен Дивинченцо вряд ли сделает «Миннесоту» сильнее, если полагать, кто за него может приехать. Остаются Гобер и Рэндл. Руди провёл блестящую серию с «Денвером», натурально остановив Николу Йокича. Однако у многих всё равно есть вопросу к французу, особенно по его нападению. Плюс у него также достаточно комфортный контракт под обмен (в рамках нынешних реалий) — $ 36,5 млн в сезоне-2026/2027 и опция игрока на сезон-2027/2028 на $ 38 млн.

Однако представляется, что главный человек, который должен значиться на выход — Джулиус Рэндл, у которого контракт на $ 33,3 млн на предстоящий сезон и опция игрока на $ 35,8 млн на сезон-2027/2028. Да, Рэндл провёл качественную регулярку, даже лучше прошлогодней, набирая больше 20 очков в среднем за матч. Но он полностью пропал и провалился в серии с «Сан-Антонио», хотя именно он считается второй звездой команды. В серии со «Спёрс» у Рэндла 12,8 очка (лишь четвёртый по результативности) + 3,0 потери.

И это не какая-то неудача или случайность — Рэндл стабильно проваливается в важных встречах. И это проблема. Крис Финч, конечно, заставил его сделать шаг вперёд, но всё же этого недостаточно для того, чтобы комфортно себя чувствовать в плей-офф на таком диком Западе. Однако это не значит, что какие-то обмены будут у «Миннесоты» именно летом. Вполне реально и логично начать сезон этим же составом, посмотреть, как пойдёт, и в случае чего делать перестановки в дедлайн.

Если резюмировать — «Миннесота» сделала всё от себя зависящее, но нужны изменения. Скорее всего, нынешний состав «Тимбервулвз» в следующем плей-офф мы уже не увидим.

