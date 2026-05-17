Зенит — УНИКС. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Статьи

МБА-МАИ не продлила контракт с Василием Карасёвым: что ждёт клуб и тренера в Единой лиге ВТБ, где продолжит карьеру, баскетбол

Новая глава в истории МБА-МАИ. Клуб попрощался с легендарным Карасёвым
Никита Бирюков
МБА-МАИ попрощалась с Василием Карасёвым
Неожиданный ход от москвичей!

Московская МБА-МАИ на протяжении всего своего пребывания в Единой лиге ВТБ была неразлучно связана с Василием Карасёвым. Вчера, 16 мая, стало известно, что пути тренера и клуба разошлись. Что ждёт одного из лучших российских специалистов и московский клуб?

Василий Карасёв Подробнее

МБА-МАИ не стала продлевать контракт с Карасёвым. За четыре сезона у руля тренер дважды выводил москвичей в плей-офф Единой лиги, дважды становился бронзовым призёром Кубка России и в этом году принёс заветное первое чемпионство в истории мужской команды. Очень солидные достижения для клуба, который буквально четыре года назад выступал в Суперлиге! И это всё вряд ли произошло бы без Карасёва. Почему с тренером было принято не продлевать контракт? Генеральный директор клуба Игорь Кочарян сообщил «Матч ТВ» следующее.

генеральный директор МБА-МАИ

«Мы хотим поменять концепцию игры, играть несколько по-другому. По концепции идеологии клуба изменения не будет. Как состояла команда из российских баскетболистов, так и будет. Это чисто баскетбольных вещей касается».

К тому же Кочарян добавил, что клуб возьмёт паузу на день-два, чтобы спокойно принять решение по назначению нового тренера. И это точно будет отечественный специалист. Здесь концепция МБА-МАИ не будет нарушена.

Сам же Василий Николаевич подтвердил слова Кочаряна: «Это решение клуба. Какое-то другое видение у команды. Четыре года вместе отработали. Хорошая работа, но, видимо, надо что-то менять». При этом Карасёв отметил, что на данный момент конкретных предложений у него пока что нет.

С точки зрения тренерства Карасёв был очень прогрессивным: его команда играла в современный баскетбол с большим количеством трёхочковых, проходов в «краску», «катов», а ещё была по-спортивному агрессивна в защите. У МБА-МАИ в этом сезоне подобралась шикарная команда, которой он управлял грамотно и сумел добиться с ней очень хороших результатов — выход в плей-офф Единой лиги и победа в Кубке России.

Также он хорошо развивал молодёжь на протяжении всей своей карьеры в МБА. Прогресс Павла Савкова в этом году — тоже, как ни крути, заслуга тренера. Честно, мы не ожидали такого решения от клуба, потому что Василий Николаевич полностью ассоциируется с этой командой. Он был с ней от самого дебюта в Единой лиге и по сей день, а также навсегда полюбился многим фанатам своими эмоциональными речами в тайм-аутах, а главное — своей любовью и преданностью к баскетболу, которые видны невооружённым взглядом.

Интересно будет посмотреть за тем, кто станет следующим тренером в МБА-МАИ и во что теперь будет играть московская команда, но это уже окажется отдельной темой для разговора. А пока желаем удачи Василию Николаевичу в поисках своей новой главы в нашем баскетболе!

