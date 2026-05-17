Недовольство Перасовича и провал от Рейнольдса. «Зенит» дома сокрушил УНИКС

В Казани УНИКС и «Зенит» забрали по победе. Полуфинальная серия переехала в Санкт-Петербург, где сине-бело-голубые должны выкладываться больше обычного. Какой получилась важнейшая третья игра — в материале «Чемпионата».

На правах хозяев паркета «Зенит» лучше начал встречу: две «трёшки» забросил Андре Роберсон, по одной — Трент Фрейзер и Владислав Емченко, а подопечные Деяна Радоньича сильно упирались в защите, оформив рывок 14:3. Велимир Перасович тут же вмешался в игру своим тайм-аутом. УНИКС немного включился благодаря хорошим действиям Дмитрия Кулагина и Маркуса Бингэма, однако питерцы просто феноменально бросали издали (66,7%) и раз за разом растягивали оборону казанцев. Эффективно вышли на замену Андрей Воронцевич (шесть очков) и Ксавьер Мун (пять очков), а «Зенит» уничтожил соперника в отрезке — 33:14.

Во второй четверти УНИКС собрался и оформил рывок 5:0, после чего Радоньич взял тайм-аут. «Зенит» усилиями Джонни Джузэнга и Луки Шаманича не просто догнал соперника, а даже вышел вперёд в отрезке (15:12). У гостей совсем не получалось остановить нападение хозяев. Неплохо вышел со скамейки Алексей Швед, набиравший очки и разгонявший атаки, ему качественно помогали Бингэм и Кулагин, однако питерцы держали разницу в районе 20 очков. Четверть осталась за УНИКСом — 23:22.

«Зенит» продолжил великолепно действовать на дуге: две «трёшки» записал на свой счёт Джузэнг, одну — Георгий Жбанов. У УНИКСа вели команду за собой Швед и Бингэм, набравшие на двоих 11 очков кряду. Но Перасовичу совсем не нравилось, как его подопечные действовали в обороне, о чём он сказал во время паузы. Жбанов и Пэрис Ли сияли в концовке четверти, обмениваясь результативными атаками, а Мун закрыл десятиминутку своим дальним попаданием. «Зенит» с минимальным преимуществом забрал отрезок со счётом 25:24.

В концовке игра полностью раскрылась, так как было много свободного пространства. Правда, «Зенит» отлично пользовался своими моментами, а у УНИКСа получалось с переменным успехом. Мун великолепно действовал в быстром темпе, набирая очки и разгоняя отрывы. Хозяева спокойно довели дело до победы с результатом 103:74.

X-фактор

Джонни Джузэнг Фото: Единая лига ВТБ

Ключевым фактором матча стала просто безумная реализация с трёхочковой дистанции от «Зенита». Конечно, с 66,7% в первой четверти показатель опустился до 56,3%, но всё равно это просто колоссальные цифры с учётом количества бросков с дальней дистанции (32). Сюда же стоит добавить великолепное движение мяча от хозяев, которые постоянно находили свободные попытки как на дуге, так и в «краске». Питерцы оформили 27 передач. И, конечно, X-фактором стала первая четверть, где «Зенит» добился огромного перевеса, и Джузэнг с Муном. На этот дуэт сегодня не нашлось ответа у УНИКСа.

Лучшие и худшие

Маркус Бингэм Фото: Единая лига ВТБ

Самым результативным игроком встречи стал Бингэм с 23 очками, восемью подборами, одной передачей, тремя перехватами и одним блок-шотом. Маркус провёл выдающийся матч в плей-офф с умопомрачительной реализацией (76,9%). Его качественно поддержал со скамейки Швед, который набрал 16 очков, один подбор и две передачи. Дмитрий Кулагин записал на свой счёт 13 очков и две передачи, но сегодня плохо бросал (22,2%).

«Зенит» тащили Джузэнг — 22 очка, шесть подборов, две передачи, один перехват и один блок-шот — и Мун — 19 очков и шесть передач. Джонни показал лучший «плюс-минус» в игре («+31») и отличную бросковую эффективность (56,2%). У Ксавьера и вовсе сегодня залетало практически всё — 87,5%. Также хорошо себя проявили Фрейзер с 11 очками, двумя подборами и четырьмя передачами и Жбанов с 12 очками, одним подбором и двумя перехватами.

В целом у «Зенита» нельзя выделить ни одного игрока, который провалил бы эту встречу. У УНИКСа таковым точно был Джален Рейнольдс. Лидер клуба оформил всего четыре очка (все со штрафной линии) и промазал все семь своих попыток с игры. Дишон Пьерр был крайне пассивен в атаке, набрав всего одно очко за 19 минут. Михаил Беленицкий, как обычно, был полезен в обороне, но в атаке… два очка и одна реализованная попытка из семи.

Итоги

Джален Рейнольдс Фото: Единая лига ВТБ

«Зенит» переломил ход серии в свою пользу — после поражения в первом матче клуб одержал две победы подряд. Теперь уже УНИКСу предстоит что-то менять. Рейнольдса сегодня полностью выключили: как только центровой получал мяч, то на него выдвигалась дополнительная подстраховка, а скидки на дугу от Джалена не работали. Перасович был очень недоволен обороной и энергией своих подопечных. Будет интересно посмотреть за тем, как казанцы отреагируют на такое поражение.