Шей Гилджес-Александер стал MVP НБА. Второй год подряд!

Шей Гилджес-Александер вновь стал MVP регулярки — второй год подряд, и теперь он среди 14 легенд, которые удостаивались этой награды несколько лет подряд. В компании с ним такие имена, как Майкл Джордан, Леброн Джеймс, Мэджик Джонсон, Ларри Бёрд, Стефен Карри, Никола Йокич, Яннис Адетокунбо и другие. Но для «Оклахомы» этот приз — больше, чем заслуга лидера: ещё один аргумент в пользу того, что команда теперь воспринимается как один из основных претендентов на титул.

Доводы в пользу Гилджес-Александера были весомыми ещё в регулярке. «Тандер» показали лучший результат в НБА — 64 победы при 18 поражениях, а сам Шей не потерял эффективности, несмотря на огромную нагрузку. В среднем за матч он набирал 31,1 очка, делал 6,6 передачи и реализовывал 55,3% бросков — невероятные цифры для игрока задней линии. Главное, что эти цифры не только «для галочки»: атака «Оклахомы» во многом строится вокруг решений Гилджес-Александера, который управляет темпом, создаёт преимущества на периметре и часто завершает владения в решающие моменты. В отличие от многих других топовых скореров, его игра почти не зависит от трёхочковых — основной упор на среднюю дистанцию, проходы и давление на «краску». Благодаря этому «Тандер» не зависят от попаданий из-за дуги и остаются стабильными в нападении.

Команда серьёзно изменилась за последние два сезона, о чём нельзя не упомянуть отдельно. Раньше «Оклахома» ассоциировалась с набором молодых, перспективных игроков и целой пачкой будущих пиков. Сейчас же это одна из наиболее организованных команд лиги: «Тандер» — в числе лидеров по качеству защиты, атакуют разными способами и могут рассчитывать на глубину состава в любой ситуации. На этом фоне стало особенно заметно качество игры Гилджес-Александера — он гармонично вписывается в командный рисунок, не злоупотребляет изоляциями и не требует персональной подстройки под себя. Тренерский штаб может быть уверен в управляемости команды даже тогда, когда её лидер много времени находится с мячом в руках.

Плей-офф только добавил впечатлений от этого сезона «Тандер», поскольку команда прошла два первых раунда без единого поражения, включая довольно уверенное противостояние с «Лейкерс». Сам Шей в постсезоне набирает почти по 30 очков за матч при отличной реализации. Однако куда важнее здесь не голые цифры, а целостность и сбалансированность «Оклахомы». Им одинаково удобно играть и в быстром темпе, и в позиционной атаке, и в вязких защитных матчах. Важно и то, насколько органично внутри команды распределены роли: по ходу плей-офф канадец публично говорил, что без проблем будет жертвовать своими цифрами ради общего успеха. По сути, это отражает подход всей команды. «Тандер» — пример коллектива, где не баталия между развитием молодёжи и борьбой за титул, а гармония.

Второй подряд MVP — знак не только того, насколько силён Гилджес-Александер, но и того, куда забралась «Оклахома». Ещё недавно команда считалась главным поставщиком молодых игроков и пионеров перестройки, однако теперь перевыполнила план и уже всерьёз претендует на что-то большее. Теперь важна не просто стопка побед в регулярке, а то, как далеко эти ребята смогут зайти в плей-офф. Этап экспериментов закончен, начинается взрослая жизнь.