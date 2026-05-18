Седьмой матч, которого не было. «Кливленд» вынес «Детройт» под ноль и вышел полуфинал

«Кливленд» на выезде в седьмом матче разгромил «Детройт» — 125:94 и дальше встретится с «Нью-Йорком». «Кавальерс» сразу взяли высокий темп, и хозяева с самого начала не поспевали за соперником. К большому перерыву преимущество гостей стало заметным — 64:47. Особенно хорошо у «Кливленда» получалось атаковать из «краски» и реализовывать броски. В итоге команда из Огайо и перебросала соперника под щитом, и была лучше по проценту точности.

Ключевой стала третья четверть. Донован Митчелл набрал 15 очков, окончательно запустив «Кливленд» в отрыв. Джарретт Аллен и Сэм Меррилл поддержали лидера хорошей игрой — по 23 очка у каждого. Эван Мобли внёс вклад — 21 очко и 12 подборов, а защиту «Кавальерс» сложно было пройти. У «Детройта» в атаке мало что получалось, поскольку команда вновь упиралась в индивидуальные попытки и после нескольких хороших моментов в начале больше ничего не создала. Попытки бросать с периметра не влияли на счёт, а точных серий так и не появилось.

Оценивать эту серию только по одной игре нельзя. Тем более «Пистонс» показали максимальный результат в регулярном чемпионате — и оказались не готовы к плей-офф, примерно так, как это случилось с «Кливлендом» в прошлом году. Теперь руководителям клуба придётся здорово поработать летом, без перемен не обойтись. Это видно на фоне разницы между обычными матчами и играми на вылет: уровень конкуренции заметно вырос. Есть вопросы и к тому, как тренеры реагировали на развитие событий — «Детройт» при определённых сочетаниях был сильнее, но Джей Би Бикерстафф проигрывал дуэль коллеге из «Кливленда» Кенни Аткинсону. Даже если «Пистонс» и меньше бросали штрафные, всё решилось на площадке — команда трижды подряд проиграла важнейшие матчи, позволяла сопернику легко атаковать с периметра, а в седьмой игре вновь повторялись те же тактические просчёты.

«Детройт» в этом матче выглядел слабо, но сезон провёл достойно. Теперь важно продолжать развитие, тем более с зарплатными ведомостями всё в порядке. Джейлен Дюрен не должен сразу получать максимальный контракт — если на него найдётся другой претендент, стоит быть готовыми отпустить. Пока нет оснований считать, что центровой заслужил максималку. «Кливленд» на фоне «Пистонс» прошёл серию спокойно, не прибегая к экстренным решениям. Достижение финала Востока связано с тем, что у «Кавс» достаточно вариантов для набора очков и защиты, нет привязки к одной атакующей схеме. Дальше «Кавальерс» ждёт серия с «Нью-Йорком», который отдыхает больше недели.