Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Плей-офф НБА — 2026, Детройт — Кливленд: обзор седьмого матча серии от 18 мая, Кавальерс выиграли 4-3 и вышли в финал Востока

Седьмой матч, которого не было. «Кливленд» вынес «Детройт» под ноль и вышел полуфинал
Артемий Берстенев
«Кливленд» вынес «Детройт» под ноль
Комментарии
«Кавальерс» сыграют с «Нью-Йорком» в финале Восточной конференции.

«Кливленд» на выезде в седьмом матче разгромил «Детройт» — 125:94 и дальше встретится с «Нью-Йорком». «Кавальерс» сразу взяли высокий темп, и хозяева с самого начала не поспевали за соперником. К большому перерыву преимущество гостей стало заметным — 64:47. Особенно хорошо у «Кливленда» получалось атаковать из «краски» и реализовывать броски. В итоге команда из Огайо и перебросала соперника под щитом, и была лучше по проценту точности.

Следите за плей-офф НБА на «Чемпионате»:
Итоги второго раунда плей-офф НБА — 2026: кто вышел в финалы конференций Итоги второго раунда плей-офф НБА — 2026: кто вышел в финалы конференций
Шей Гилджес-Александер стал MVP НБА. Второй год подряд! Шей Гилджес-Александер стал MVP НБА. Второй год подряд!

Ключевой стала третья четверть. Донован Митчелл набрал 15 очков, окончательно запустив «Кливленд» в отрыв. Джарретт Аллен и Сэм Меррилл поддержали лидера хорошей игрой — по 23 очка у каждого. Эван Мобли внёс вклад — 21 очко и 12 подборов, а защиту «Кавальерс» сложно было пройти. У «Детройта» в атаке мало что получалось, поскольку команда вновь упиралась в индивидуальные попытки и после нескольких хороших моментов в начале больше ничего не создала. Попытки бросать с периметра не влияли на счёт, а точных серий так и не появилось.

Оценивать эту серию только по одной игре нельзя. Тем более «Пистонс» показали максимальный результат в регулярном чемпионате — и оказались не готовы к плей-офф, примерно так, как это случилось с «Кливлендом» в прошлом году. Теперь руководителям клуба придётся здорово поработать летом, без перемен не обойтись. Это видно на фоне разницы между обычными матчами и играми на вылет: уровень конкуренции заметно вырос. Есть вопросы и к тому, как тренеры реагировали на развитие событий — «Детройт» при определённых сочетаниях был сильнее, но Джей Би Бикерстафф проигрывал дуэль коллеге из «Кливленда» Кенни Аткинсону. Даже если «Пистонс» и меньше бросали штрафные, всё решилось на площадке — команда трижды подряд проиграла важнейшие матчи, позволяла сопернику легко атаковать с периметра, а в седьмой игре вновь повторялись те же тактические просчёты.

Видео можно посмотреть на канале GAMETIME HIGHLIGHTS в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Детройт» в этом матче выглядел слабо, но сезон провёл достойно. Теперь важно продолжать развитие, тем более с зарплатными ведомостями всё в порядке. Джейлен Дюрен не должен сразу получать максимальный контракт — если на него найдётся другой претендент, стоит быть готовыми отпустить. Пока нет оснований считать, что центровой заслужил максималку. «Кливленд» на фоне «Пистонс» прошёл серию спокойно, не прибегая к экстренным решениям. Достижение финала Востока связано с тем, что у «Кавс» достаточно вариантов для набора очков и защиты, нет привязки к одной атакующей схеме. Дальше «Кавальерс» ждёт серия с «Нью-Йорком», который отдыхает больше недели.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
18 мая 2026, понедельник. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
94 : 125
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Детройт Пистонс: Дженкинс - 17, Каннингем - 13, Робинсон - 13, Леверт - 11, Сассер - 9, Дюрен - 7, Томпсон - 5, Харрис - 5, Рид - 4, Смит - 4, Холланд - 3, Стюарт - 3, Ланир, Хаертер, Грин
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 26, Меррилл - 23, Аллен - 23, Мобли - 21, Харден - 9, Страс - 9, Уэйд - 5, Эллис - 3, Шрёдер - 2, Портер - 2, Томлин - 2, Брайант, Миникс, Тайсон, Энаруна, Нэнс, Проктор, Сарр
Как выглядит сетка плей-офф НБА — смотрите здесь
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android