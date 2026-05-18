У Луки Дончича — ни одного первого места в голосовании за MVP. Разве это справедливо?

Имя обладателя титула MVP сезона НБА уже известно, однако дебаты о справедливости голосования только набирают обороты. Официальные результаты предсказуемы: главный трофей у канадца Шея Гилджес-Александера, серб Никола Йокич немного отстал, а третье место занято французом Виктором Вембаньямой. Но настоящая сенсация — отсутствие у Луки Дончича хотя бы одного первого места: словенец, доминировавший по очкам практически весь сезон, довольствовался четвёртой строчкой. И это обстоятельство удивило многих сильнее, чем победа Гилджес-Александера.

Голосование прошло необычно: Дончич оказался в списках почти всех участников, но чаще всего — слишком низко. За второе место Лука получил всего один голос, за третье — восемь, за четвёртое — 60, а за пятое — 23. Несмотря на впечатляющую личную статистику, Луку никто не рассматривал как главного претендента на звание MVP. Такая ситуация для игрока с его показателями встречается нечасто. При этом основной причиной стали не индивидуальные успехи, а общий взгляд на сезон, где Дончич снова показывал высокий уровень, был лидером нападения «Лейкерс» и регулярно набирал очки вне зависимости от соперника. Однако при выборе MVP большее значение отдают итоговым результатам команды.

«Лейкерс» в этом сезоне не воспринимались фаворитами в борьбе за титул, а из плей-офф вылетели быстро, уступив «Оклахоме» без единой победы — 0-4. На этом фоне аргументы в пользу Дончича менее убедительны по сравнению с Гилджес-Александером и Йокичем. Первый провёл сезон на уровне лидера стабильной команды, второй снова доказал суперзвёздность, даже если «Наггетс» не входили в число очевидных фаворитов. Кроме того, за последние годы критерии выбора MVP изменились, и на первое место выходит не столько статистика, сколько вклад в общую игру, стабильность, умение действовать без мяча и влияние на команду на протяжении сезона.

Ситуация вокруг Дончича перестала быть просто обсуждением его игры на паркете. Закончив сезон, словенец отправился домой — заняться восстановлением травмированной икроножной мышцы. О долгожданных матчах за сборную летом болельщикам придётся забыть: Лука решил их пропустить, объяснив это семейными обстоятельствами. По его словам, для него приоритет — забота о дочерях. В итоге лето у одного из самых ярких баскетболистов мира обещает пройти на редкость спокойно: никаких международных турниров, никаких громких заявлений по поводу гонки за звание MVP — тишина, которой давно не было в его насыщенной карьере.