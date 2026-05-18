Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Почему американцы не могут выиграть MVP с 2018 года: влияние глобального баскетбола на современную НБА

MVP НБА с 2019 года не для американцев. Как это превратилось в новую гегемонию?
Артемий Берстенев
MVP с 2019 года — не для американцев
Комментарии
Почему США проигрывают миру?

Вчера, 17 мая, стало известно имя нового MVP сезона-2025/2026 — им стал защитник «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер. В тройке также оказались Никола Йокич и Виктор Вембаньяма. Представители Канады, Сербии и Франции — и снова ни одного американца: уже восьмой год подряд игроки из США не забирают баскетбольный «Золотой мяч». Последний раз награду получал Джеймс Харден — это было ещё в 2018-м. С тех пор приз уходил к Яннису Адетокунбо, Йокичу, Эмбииду и Гилджес-Александеру. Явление стало системным: это отражает перемены в лиге — в методах подготовки, требованиях к топ-игрокам, развитии международного скаутинга и принципах эффективного баскетбола.

ИмяСезонСтрана
Джеймс Харден2017/2018США
Яннис Адетокунбо2018/2019Греция
Яннис Адетокунбо2019/2020Греция
Никола Йокич2020/2021Сербия
Никола Йокич2021/2022Сербия
Джоэл Эмбиид2022/2023Камерун
Никола Йокич2023/2024Сербия
Шей Гилджес-Александер2024/2025Канада
Шей Гилджес-Александер2025/2026Канада

Лет 10-15 назад получение MVP иностранцем казалось скорее исключением из правил. Примеры Стива Нэша и Дирка Новицки воспринимались как индивидуальные достижения, а не как часть тренда. Сегодня всё изменилось: игроки не из США определяют текущие стандарты для претендентов на MVP — теперь важно не гражданство, а уникальность баскетбольного профиля.

Про очередное достижение Шея:
Шей Гилджес-Александер стал MVP НБА. Второй год подряд!
Шей Гилджес-Александер стал MVP НБА. Второй год подряд!

Йокич — центр, через которого строится атака команды, Яннис совмещает функции лидера нападения и защитной опоры, Шей с его контролем темпа — редкость среди атакующих игроков с такой нагрузкой, а Вембаньяма уже сейчас приносит огромную пользу и в атаке, и в защите, несмотря на юный возраст.

Объединяет их другое: все они формировались вне американской системы.

Никола Йокич и Виктор Вембаньяма, сезон-2025/2026

Никола Йокич и Виктор Вембаньяма, сезон-2025/2026

Фото: Justin Edmonds/Getty Images

Разница в тренировочном подходе к баскетболу между США и остальным миром сегодня заметно бросается в глаза. В Америке преимущество отдают развитым индивидуальным качествам — это результат работы AAU, коммерциализации и тренда на зрелищность. Поэтому американские баскетболисты чаще выделяются атлетизмом и игрой один в один. В Европе же с молодости учат понимать командную тактику, быть универсальными и читать игру. В итоге Йокич становится игроком, который управляет атакой, тот же Лука Дончич выходит на уровень НБА уже с опытом больших матчей в Евролиге, а Вембаньяма — лидер взрослой команды задолго до первого матча в лиге.

Сегодняшняя НБА — это прежде всего лига универсалов. Ставка делается на тех, кто разбирается в тонкостях пространства, быстро принимает решения и способен играть на нескольких позициях. Теперь даже обладателю потенциала уровня MVP надо уметь не только набирать очки или проявлять физическую мощь, но и быть лидером в создании атак, встраиваться в любые сочетания, переносить большой объём работы и работать на команду.

Именно здесь иностранные звёзды получили преимущество.

Американские баскетболисты стабильно попадают в символические сборные и до последнего претендуют на самые высокие места в голосовании. При этом у большинства из них есть чёткие ограничения, которые особенно заметно проявляются на фоне конкурентов. Джейсон Тейтум неоднократно (не считая сезона-2025/2026) играл на уровне топ-6 гонки за MVP, однако за счёт глубины состава «Бостона» его статистика не выглядит столь впечатляюще. Энтони Эдвардс по-прежнему невероятно яркий игрок нового поколения, но пока уступает Йокичу и Шею в умении управлять игрой и принимать решения. У Девина Букера же чаще случаются сложности из-за состава и нестабильного выступления «Финикса». Индивидуально проявить себя Девину сложно.

Кейд Каннингем и Энтони Эдвардс, сезон-2024/2025

Кейд Каннингем и Энтони Эдвардс, сезон-2024/2025

Фото: David Berding/Getty Images

Мировая карта баскетбола становится всё разнообразнее, поскольку ныне сразу несколько стран одновременно дают лиге новую волну выдающихся игроков. Если вчерашняя НБА держалась на отдельных личностях, то теперь педагогические системы Франции, Сербии, Канады и Африки работают на поток. Франция за последнее время выпустила несколько ярких молодых звёзд, у Сербии сильные традиции тактической школы, Канада стала центром притяжения талантов, а благодаря НБА-академиям в Африке путь в американский баскетбол для местных игроков открылся как никогда ранее. Впрочем, уникально здесь то, как феномен вроде Вембаньямы совпал с отменой жёстких позиций в современной лиге, где быть семифутером теперь вовсе не значит играть только под кольцом. В XXI веке такие игроки становятся лидерами на всех участках площадки, и это естественный шаг вперёд по сравнению с прошлым десятилетием, когда подобное воспринимали бы как эксперимент.

MVP НБА Подробнее

Говорить о серьёзных проблемах американского баскетбола всё же не стоит — США, как и прежде, основная кузница кадров для НБА. Изменилась не ситуация в Штатах, а общий уровень подготовки: международные школы уже не уступают американским по качеству работы с топовыми игроками. Яркий пример — Купер Флэгг, который считается самым интересным молодым талантом США. Флэгга отличает не один доминирующий навык, а как раз разноплановость и понимание баскетбола. Рассматривается он как будущий MVP именно за универсальность и умение влиять на игру на обеих сторонах площадки. Здесь речь уже о новом поколении баскетболистов, которые не ограничены стандартной американской моделью развития. Кандидаты для возвращения лидерства в США, конечно, есть: Эдвардс может сделать качественный скачок, если поработает над организаторской ролью, Тейтум, Джейлен Браун и Кейд Каннингем переживают прайм, а Флэгг, безусловно, один из самых перспективных молодых игроков. Вот только главная сложность теперь в том, что конкурировать со всем миром стало гораздо сложнее.

Раньше спор за звание MVP в НБА в основном шёл внутри США — иностранцы лишь изредка вмешивались в это соревнование. Теперь всё изменилось: борьба на самой вершине стала международной, и в числе претендентов лучшие баскетболисты из Сербии, Греции, Франции, Канады, Словении и Камеруна. Факт, что уже восемь лет подряд MVP становится неамериканец — прямое следствие изменений в мировом баскетболе, его структуры и акцентов, а не особенности конкретного сезона или результатов голосования.

Следите за плей-офф НБА на «Чемпионате»:
Итоги второго раунда плей-офф НБА — 2026: кто вышел в финалы конференций Итоги второго раунда плей-офф НБА — 2026: кто вышел в финалы конференций
Седьмой матч, которого не было. «Кливленд» вынес «Детройт» под ноль и вышел в полуфинал Седьмой матч, которого не было. «Кливленд» вынес «Детройт» под ноль и вышел в полуфинал
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android