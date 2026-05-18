MVP НБА с 2019 года не для американцев. Как это превратилось в новую гегемонию?

Вчера, 17 мая, стало известно имя нового MVP сезона-2025/2026 — им стал защитник «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер. В тройке также оказались Никола Йокич и Виктор Вембаньяма. Представители Канады, Сербии и Франции — и снова ни одного американца: уже восьмой год подряд игроки из США не забирают баскетбольный «Золотой мяч». Последний раз награду получал Джеймс Харден — это было ещё в 2018-м. С тех пор приз уходил к Яннису Адетокунбо, Йокичу, Эмбииду и Гилджес-Александеру. Явление стало системным: это отражает перемены в лиге — в методах подготовки, требованиях к топ-игрокам, развитии международного скаутинга и принципах эффективного баскетбола.

Лет 10-15 назад получение MVP иностранцем казалось скорее исключением из правил. Примеры Стива Нэша и Дирка Новицки воспринимались как индивидуальные достижения, а не как часть тренда. Сегодня всё изменилось: игроки не из США определяют текущие стандарты для претендентов на MVP — теперь важно не гражданство, а уникальность баскетбольного профиля.

Йокич — центр, через которого строится атака команды, Яннис совмещает функции лидера нападения и защитной опоры, Шей с его контролем темпа — редкость среди атакующих игроков с такой нагрузкой, а Вембаньяма уже сейчас приносит огромную пользу и в атаке, и в защите, несмотря на юный возраст.

Объединяет их другое: все они формировались вне американской системы.

Разница в тренировочном подходе к баскетболу между США и остальным миром сегодня заметно бросается в глаза. В Америке преимущество отдают развитым индивидуальным качествам — это результат работы AAU , коммерциализации и тренда на зрелищность. Поэтому американские баскетболисты чаще выделяются атлетизмом и игрой один в один. В Европе же с молодости учат понимать командную тактику, быть универсальными и читать игру. В итоге Йокич становится игроком, который управляет атакой, тот же Лука Дончич выходит на уровень НБА уже с опытом больших матчей в Евролиге, а Вембаньяма — лидер взрослой команды задолго до первого матча в лиге.

Сегодняшняя НБА — это прежде всего лига универсалов. Ставка делается на тех, кто разбирается в тонкостях пространства, быстро принимает решения и способен играть на нескольких позициях. Теперь даже обладателю потенциала уровня MVP надо уметь не только набирать очки или проявлять физическую мощь, но и быть лидером в создании атак, встраиваться в любые сочетания, переносить большой объём работы и работать на команду.

Именно здесь иностранные звёзды получили преимущество.

Американские баскетболисты стабильно попадают в символические сборные и до последнего претендуют на самые высокие места в голосовании. При этом у большинства из них есть чёткие ограничения, которые особенно заметно проявляются на фоне конкурентов. Джейсон Тейтум неоднократно (не считая сезона-2025/2026) играл на уровне топ-6 гонки за MVP, однако за счёт глубины состава «Бостона» его статистика не выглядит столь впечатляюще. Энтони Эдвардс по-прежнему невероятно яркий игрок нового поколения, но пока уступает Йокичу и Шею в умении управлять игрой и принимать решения. У Девина Букера же чаще случаются сложности из-за состава и нестабильного выступления «Финикса». Индивидуально проявить себя Девину сложно.

Мировая карта баскетбола становится всё разнообразнее, поскольку ныне сразу несколько стран одновременно дают лиге новую волну выдающихся игроков. Если вчерашняя НБА держалась на отдельных личностях, то теперь педагогические системы Франции, Сербии, Канады и Африки работают на поток. Франция за последнее время выпустила несколько ярких молодых звёзд, у Сербии сильные традиции тактической школы, Канада стала центром притяжения талантов, а благодаря НБА-академиям в Африке путь в американский баскетбол для местных игроков открылся как никогда ранее. Впрочем, уникально здесь то, как феномен вроде Вембаньямы совпал с отменой жёстких позиций в современной лиге, где быть семифутером теперь вовсе не значит играть только под кольцом. В XXI веке такие игроки становятся лидерами на всех участках площадки, и это естественный шаг вперёд по сравнению с прошлым десятилетием, когда подобное воспринимали бы как эксперимент.

Говорить о серьёзных проблемах американского баскетбола всё же не стоит — США, как и прежде, основная кузница кадров для НБА. Изменилась не ситуация в Штатах, а общий уровень подготовки: международные школы уже не уступают американским по качеству работы с топовыми игроками. Яркий пример — Купер Флэгг, который считается самым интересным молодым талантом США. Флэгга отличает не один доминирующий навык, а как раз разноплановость и понимание баскетбола. Рассматривается он как будущий MVP именно за универсальность и умение влиять на игру на обеих сторонах площадки. Здесь речь уже о новом поколении баскетболистов, которые не ограничены стандартной американской моделью развития. Кандидаты для возвращения лидерства в США, конечно, есть: Эдвардс может сделать качественный скачок, если поработает над организаторской ролью, Тейтум, Джейлен Браун и Кейд Каннингем переживают прайм, а Флэгг, безусловно, один из самых перспективных молодых игроков. Вот только главная сложность теперь в том, что конкурировать со всем миром стало гораздо сложнее.

Раньше спор за звание MVP в НБА в основном шёл внутри США — иностранцы лишь изредка вмешивались в это соревнование. Теперь всё изменилось: борьба на самой вершине стала международной, и в числе претендентов лучшие баскетболисты из Сербии, Греции, Франции, Канады, Словении и Камеруна. Факт, что уже восемь лет подряд MVP становится неамериканец — прямое следствие изменений в мировом баскетболе, его структуры и акцентов, а не особенности конкретного сезона или результатов голосования.