Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Игрок Локомотива-Кубань Всеволод Ищенко получил награду лучшему молодому игроку Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, статистика

«Локомотив-Кубань» — кузница талантов. Ищенко стал «Лучшим молодым» Единой лиги!
Никита Бирюков
Всеволод Ищенко
Комментарии
Это была незабываемая гонка за награду!

На протяжении всего сезона-2025/2026 между Всеволодом Ищенко, Глебом Фирсовым и Егором Рыжовым шла нешуточная борьба за награду «Лучшего молодого игрока». «Чемпионат» совместно с Единой лигой ВТБ каждый месяц составляли топ-10 ярких наших талантов. Теперь мы знаем победителя!

Последний рейтинг:
Главные претенденты в деле. Рейтинг лучших молодых Единой лиги в апреле
Главные претенденты в деле. Рейтинг лучших молодых Единой лиги в апреле

21-летний защитник «Локомотива-Кубань» Ищенко обошёл своих главных конкурентов и получил награду. С сезона-2021/2022 трофей каждый чемпионат уходил в руки игроков краснодарского клуба. Сначала дважды «Лучшим молодым» стал Андрей Мартюк, затем тоже дважды — Кирилл Елатонцев. Теперь — Ищенко принял эстафету от двух уже бывших центровых клуба.

На данный момент с учётом выступления в плей-офф Ищенко в среднем по ходу сезона набирает 8,7 очка, 4,5 подбора, 2,1 передачи и 1,3 перехвата. Да, у Фирсова с Рыжовым статистика немного лучше, но Всеволод берёт своими разносторонностью, характером и стабильностью. К тому же все мы не раз по ходу регулярки видели Ищенко в играх с топами, где он проявлял себя как лидер. Например, встреча с ЦСКА в декабре — 19 очков и пять подборов — и первый матч в этом плей-офф с теми же армейцами — 19 очков, три подбора, четыре передачи и три перехвата.

Всеволод Ищенко

Всеволод Ищенко

Фото: Единая лига ВТБ

В ту же копилку матч с УНИКСом в феврале — 20 очков, три подбора, четыре передачи, три перехвата и один блок-шот. Но вишенкой на торте является встреча с «Енисеем» в марте, в которой Ищенко оформил дабл-дабл: 12 очков и 15 подборов. Тем самым Всеволод стал рекордсменом Единой лиги среди защитников по собранным отскокам. Никто ранее из игроков задней линии не достигал таких показателей!

У Ищенко лучший «плюс-минус» («+5,9») в «Локо», что говорит о его невероятной пользе! Причём он играет (23 минуты в среднем) на уровне главных звёзд клуба Патрика Миллера (27 минут), Винса Хантера и Джеремайи Мартина (оба — 24 минуты) — как вы понимаете, это очень солидный показатель, особенно в таком гранде, как «Локомотив-Кубань», где за место на паркете бьются лучшие из лучших.

Причём статистика полностью не может отобразить вклад Всеволода в игру «Локо», потому что он полезен в черновой работе, не боится брать ответственность на себя в ключевые моменты, умеет на паркете не только забивать, но и созидать. Ищенко способен на паркете буквально на всё, естественно, именно из-за этого за ним пристально и следят скауты со всего мира и НБА. Поздравляем молодого таланта с важным достижением в своей карьере и «Локо» — с тем, что клуб успешно поставляет российскому баскетболу игроков невероятного уровня, не сбавляя оборотов!

Читайте далее:
Единственный из России: каковы шансы Всеволода Ищенко на драфте НБА — 2026
Единственный из России: каковы шансы Всеволода Ищенко на драфте НБА — 2026
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android