«Локомотив-Кубань» — кузница талантов. Ищенко стал «Лучшим молодым» Единой лиги!

На протяжении всего сезона-2025/2026 между Всеволодом Ищенко, Глебом Фирсовым и Егором Рыжовым шла нешуточная борьба за награду «Лучшего молодого игрока». «Чемпионат» совместно с Единой лигой ВТБ каждый месяц составляли топ-10 ярких наших талантов. Теперь мы знаем победителя!

21-летний защитник «Локомотива-Кубань» Ищенко обошёл своих главных конкурентов и получил награду. С сезона-2021/2022 трофей каждый чемпионат уходил в руки игроков краснодарского клуба. Сначала дважды «Лучшим молодым» стал Андрей Мартюк, затем тоже дважды — Кирилл Елатонцев. Теперь — Ищенко принял эстафету от двух уже бывших центровых клуба.

На данный момент с учётом выступления в плей-офф Ищенко в среднем по ходу сезона набирает 8,7 очка, 4,5 подбора, 2,1 передачи и 1,3 перехвата. Да, у Фирсова с Рыжовым статистика немного лучше, но Всеволод берёт своими разносторонностью, характером и стабильностью. К тому же все мы не раз по ходу регулярки видели Ищенко в играх с топами, где он проявлял себя как лидер. Например, встреча с ЦСКА в декабре — 19 очков и пять подборов — и первый матч в этом плей-офф с теми же армейцами — 19 очков, три подбора, четыре передачи и три перехвата.

В ту же копилку матч с УНИКСом в феврале — 20 очков, три подбора, четыре передачи, три перехвата и один блок-шот. Но вишенкой на торте является встреча с «Енисеем» в марте, в которой Ищенко оформил дабл-дабл: 12 очков и 15 подборов. Тем самым Всеволод стал рекордсменом Единой лиги среди защитников по собранным отскокам. Никто ранее из игроков задней линии не достигал таких показателей!

У Ищенко лучший «плюс-минус» («+5,9») в «Локо», что говорит о его невероятной пользе! Причём он играет (23 минуты в среднем) на уровне главных звёзд клуба Патрика Миллера (27 минут), Винса Хантера и Джеремайи Мартина (оба — 24 минуты) — как вы понимаете, это очень солидный показатель, особенно в таком гранде, как «Локомотив-Кубань», где за место на паркете бьются лучшие из лучших.

Причём статистика полностью не может отобразить вклад Всеволода в игру «Локо», потому что он полезен в черновой работе, не боится брать ответственность на себя в ключевые моменты, умеет на паркете не только забивать, но и созидать. Ищенко способен на паркете буквально на всё, естественно, именно из-за этого за ним пристально и следят скауты со всего мира и НБА. Поздравляем молодого таланта с важным достижением в своей карьере и «Локо» — с тем, что клуб успешно поставляет российскому баскетболу игроков невероятного уровня, не сбавляя оборотов!