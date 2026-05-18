Второй трофей за май, на очереди — третий. Амосов с «Реалом» вновь победил «Барселону»

Академия мадридского «Реала» считается одной из сильнейших в Европе. В мае «Королевский клуб» вновь это подтвердил. Не успели утихнуть эмоции после триумфа «сливочных» в первенстве Испании U18, где главным героем и MVP финального «класико» стал форвард Егор Амосов, как эта же талантливая плеяда игроков принесла клубу новое золото. Мадридцы вписали своё имя в историю, став первыми победителями Лиги U22 — нового турнира для баскетболистов до 22 лет, организованного Ассоциацией баскетбольных клубов (ACB) и Федерацией баскетбола Испании (FEB).

Испанское «класико»

Егор Амосов, сезон-2025/2026 Фото: БК «Реал»

Решающие матчи «Финала шести» принимал город Бургос. В главной игре за титул болельщиков снова ждало принципиальное противостояние «Реала» и «Барселоны». Сине-гранатовые подходили ко встрече в статусе явных фаворитов: регулярный чемпионат они завершили с доминирующим показателем 12-2. Кроме того, задача «Мадрида» осложнялась отсутствием их лидера Изана Альмансы, которого Серджо Скариоло экстренно вызвал в основную команду для подстраховки в матче чемпионата Испании.

Подопечные Хавьера Хуареса вышли на паркет в том же стартовом составе, который совсем недавно добыл победу в чемпионате U18, — российский форвард появился на площадке с первых секунд. Во многом именно сыгранность и серийные дальние попадания позволили мадридцам захватить лидерство в первой четверти (25:19) и удерживать его до самого конца. Во втором игровом отрезке преимущество «Реала» и вовсе достигало внушительных 19 очков.

Каталонцы, однако, не собирались сдаваться без боя. Они постепенно смогли навязать мадридцам вязкую игру под щитами и организовали мощную погоню. В третьей четверти преимущество «сливочных» начало стремительно таять, и на заключительный отрезок встречи соперники выходили уже при счёте 66:61 в пользу «Реала».

Триллер в концовке

Судьба титула решалась на последних секундах, а финальные мгновения превратились в настоящий триллер. За 32 секунды до окончания основного времени точный штрафной Мохамеда Кейта позволил каталонцам сократить отставание до одного владения — 82:84. В этот критический момент хладнокровие проявил Амосов. Россиянин грамотно контролировал мяч, отыгрываясь с напарником и затягивая время, и в итоге за 21 секунду до сирены заработал право на штрафные броски. Несмотря на колоссальное давление, Егор реализовал вторую попытку, сделав счёт 85:82 и лишив соперника возможности спастись простым двухочковым. После взятого таймаута каталонцы совершили потерю, а финальную точку с линии поставил Хуго Алонсо, ставший в итоге MVP матча с 16 очками. «Реал» выстоял — 86:82.

Для Амосова этот финал по снайперским меркам сложился скромнее недавнего чемпионата U18: за 21.44 на паркете он совершил три потери и набрал семь очков (два из четырёх двухочковых, три из четырёх штрафных). Тем не менее форвард проделал огромный объём черновой работы, которая часто остаётся незаметной, но имеет важное значение. Егор собрал четыре подбора, отдал одну результативную передачу, совершил два перехвата и поставил один блок-шот. О полезности россиянина наглядно говорит и его показатель «плюс-минус» («+6») — один из лучших среди игроков стартовой пятёрки мадридцев. По ходу встречи тренерский штаб Хавьера Хуареса активно использовал габариты и цепкость Егора в защите, чтобы сдерживать переднюю линию сине-гранатовых.

В целом майский отрезок получается для Амосова более чем успешным. За короткий промежуток времени россиянин взял два престижных трофея на молодёжном уровне, однако времени на отдых у него практически нет. Совсем скоро, с 21 по 24 мая, Егор будет играть в Афинах на финальном этапе аdidas Next Generation Tournament (ANGT). Конкуренция в Греции ожидается колоссальная: помимо «Реала», за престижный титул поборются «Црвена Звезда», «Барселона», «Жальгирис», «Панатинаикос», «Цедевита-Олимпия», французская академия INSEP и сборная аdidas — 3Stripes Select Basketball. Из-за отмены матча за третье место во взрослой Евролиге финал юниоров в этот раз пройдёт аккурат перед решающим матчем главного европейского клубного турнира.

Сразу после афинского турнира Амосова ждёт ещё один важнейший вызов — лагерь Treviso Eurocamp в Италии, запланированный на начало июня. Там под прицелом внушительного десанта скаутов из НБА у форварда будет отличный шанс подтвердить свой статус одного из главных проспектов континента.