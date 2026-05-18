Путь к топ-4, деньги и новый вектор. «Уралмаш» задумал качественную перестройку

Нынешний сезон Единой лиги ВТБ оставил у болельщиков и руководства екатеринбургского «Уралмаша» смешанные чувства. Клуб уверенно закрепился в статусе крепкого бойца, однако амбиции уральцев простираются гораздо дальше шестой строчки по итогам регулярного чемпионата и вылета в четвертьфинале плей-офф после серии с «Зенитом» (1-3). Итоги непростого года, кадровые перестановки и контуры будущей команды в своём откровенном интервью подвёл президент «Уралмаша» Виктор Ганиенко.

Тренерская рокировка

Ростислав Вергун Фото: Единая лига ВТБ

Важным событием для коллектива стало расставание с главным тренером Ростиславом Вергуном в середине января. Несмотря на былые заслуги специалиста, выведшего команду на новый уровень, спад результатов и ухудшение внутренней атмосферы заставили руководство пойти на радикальные меры.

Виктор Ганиенко президент «Уралмаша» «Впечатления у меня двоякие. В середине сезона был провал. Когда я стал ездить вместе с ребятами, лично убедился в том, что Вергун окончательно потерял контакт с командой. В этом плане он должен был проявить волю, мужество, чтобы поставить её снова на рельсы, но он решил отстраниться, возможно, уже думал о чём-то другом. Поэтому мы приняли решение расстаться, и я ни о чём не жалею. Как говорил великий Сенека: «Никогда не будет попутного плавания кораблю, если капитан не знает, куда плыть». Мы, слава богу, знаем, куда плыть».



Нельзя не признать, что поводы для недовольства у руководства екатеринбуржцев действительно были. Если на старте сезона команда ещё удерживала баланс, то зимний отрезок превратился в затяжное пике — начиная с декабря подопечные Вергуна потерпели семь поражений кряду, завершив эту главу с общим рекордом 7-13.

Своевременное приглашение Антона Юдина заметно стабилизировало ситуацию. Начиная с январского разгрома «Самары» (109:46), новый главный тренер вернул команде стабильность: остаток регулярного чемпионата уральцы провели с качественным показателем 12-8, что позволило финишировать на шестом месте и опередить МБА-МАИ.

Смена селекционной идеологии и чистка состава

Антон Юдин Фото: Единая лига ВТБ

В межсезонье «Уралмаш» вступает с чётким пониманием того, что текущий ростер требует не просто точечного усиления, а ментальной перестройки. Далеко не все баскетболисты оправдали выданные авансы и сумели проявить характер в ключевые моменты чемпионата.

Виктор Ганиенко президент «Уралмаша» «У нас в команде был ряд игроков, на которых я очень сильно надеялся, но они не проявили желания, просидели на скамейке, не заиграли. Меня это удивляет, когда ребята получают такую зарплату и у них нет искры в глазах. Мы поговорили с командой, сделали все необходимые выводы. Сейчас останутся те, кто будет отдаваться полностью, у кого есть сила, воля, желание, трудолюбие. Когда не хватает техники, нужно идти на морально-волевых, а когда нет ни того, ни другого, таким людям в команде не место. Мы изменили идеологию подбора игроков: если раньше нам активно продвигали игроков агенты, то теперь агент сначала предлагает игрока тренеру, а после утверждения кандидатуры уже будем согласовывать контракт».



В теории сдвиг в клубном управлении, который обозначил Ганиенко, может помочь Юдину в вопросе комплектования состава. Тренер сам будет определять профиль необходимых исполнителей под своё игровое видение. Таким образом, судя по риторике президента клуба, в межсезонье от «Уралмаша» можно ожидать не косметических изменений, а достаточно жёсткую кадровую перестройку.

Битва за трёхсекундную зону

«Уралмаш» — «Енисей», сезон-2025/2026 Фото: Единая лига ВТБ

Одной из проблем «Уралмаша» в сезоне стала игра передней линии — соперники слишком легко чувствовали себя в «краске», что напрямую влияло на стабильность команды под щитами. Слова Ганиенко подтверждают, что клуб изначально делал ставку на усиление именно этой зоны, однако не все трансферные цели удалось реализовать в полной мере.

Виктор Ганиенко президент «Уралмаша» «Изначально мы ставили на двух игроков. Я хотел забрать Карпенкова и Попова, но Сергей Юрьевич Панов, генеральный менеджер «Пари НН», мне не отдал Илью Карпенкова. Попов — перспективный молодой игрок, думаю, у нас он освоится. Наша основная проблема в том, что из «краски» нас выгоняют. Нужно сделать так, чтобы в «краске» мы были сильнее. Видели первый полуфинальный матч Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и УНИКСом? Когда УНИКС взял своё в «краске», всё пошло по-другому».



Подписание Кирилла Попова — это попытка добавить глубины и агрессии в трёхсекундной зоне. Из неудачи же в переговорах по Карпенкову можно сделать вывод, что поиски мощного центрового или тяжёлого форварда, способного собирать подборы и цементировать оборону, «Уралмаш» ещё будет продолжать.

Вопрос расширения и финансовый барьер

«Уралмаш» — «Зенит», сезон-2025/2026 Фото: Единая лига ВТБ

Разговоры о возможном изменении состава участников Единой лиги ведутся уже давно. Президент екатеринбуржцев затронул как перспективы появления новых участников, так и финансовую сторону чемпионата, фактически обозначив разрыв между топ-клубами и остальными. По его словам, для реальной борьбы за места в первой четвёрке необходим бюджет свыше 2 млрд рублей, тогда как «Уралмаш» продолжает работать в рамках своих возможностей, делая ставку на организацию и тренерский штаб.

Виктор Ганиенко президент «Уралмаша» «Об этом ещё пока рано говорить. Есть перспективные проекты, стучится Владивосток, и готовится к возвращению «Астана». Слышал, что уходит «Самара», говорят, что они даже не будут играть в Суперлиге. Очень жаль, потому что там исторически хорошая школа баскетбола для парней и девчонок. Кстати, в этом сезоне меня впечатлила игра «Енисея» и «Пари НН» при не самом большом бюджете. По-прежнему считаю, что для страны с населением в 140 млн 10 команд — это очень мало. В других лигах ситуация не лучше. В Высшей лиге тоже только 10 — а это база нашего баскетбола. Конечно, чтобы занимать места в четвёрке, нужен бюджет выше 2 млрд. Тем не менее мы работаем с нашим бюджетом и делаем всё возможное, чтобы навязать борьбу лидерам».



Между «большой четвёркой» лиги и всеми остальными участниками действительно существует чёткий водораздел. «Уралмаш» пока не обладает такими ресурсами, однако за счёт поддержки руководства области и налаженной игровой модели остаётся амбициозным проектом. Деньги решают многое, но всё же не всё: даже в условиях ограниченного бюджета качественная тренерская работа и выстроенная организация способны приносить результат и позволять навязывать борьбу лидерам.

«Уралмаш» завершил игровой год, уступив в плей-офф «Зениту» и подтвердив статус опасного и неуступчивого соперника. Однако амбиции руководства клуба явно переросли планку просто участника постсезона. Прошедшие месяцы показали, что екатеринбуржцы готовы оперативно реагировать на внутренние кризисы, а это как раз и отличает зрелые и опытные коллективы. Предстоящее межсезонье для уральской команды наверняка получится плодотворным, и, если тренерскому штабу удастся реализовать все планы, в новом розыгрыше от этого выиграют все участники турнира.