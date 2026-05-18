Звёзды ЦСКА показали мастер-класс. «Локо» дома не сдюжил

Из Москвы ЦСКА и «Локомотив-Кубань» уехали при равном счёте 1-1 в полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Настало время первого матча в Краснодаре. Каким он получился — в материале «Чемпионата».

ЦСКА начал с места в карьер — рывок 10:2. Самсон Руженцев, Мело Тримбл и Ливио Жан-Шарль втроём делали разницу. Однако «Локо» усилиями Патрика Миллера, Винса Хантера и Всеволода Ищенко полностью вернулись в игру очень быстро благодаря качественным переходам из защиты в атаку — 10:12. Андреас Пистиолис прибегнул к тайм-ауту, чтобы сбить темп кубанцев. Игра полностью выравнялась: у гостей на первый план вышел Каспер Уэйр (семь очков), а у хозяев — Джеремайя Мартин (шесть очков). В итоге клубы не выявили сильнейшего в четверти, которая завершилась со счётом 22:22.

На старте второго отрезка главные лица в командах не поменялись — Мартин вёл за собой «Локо», Уэйр — ЦСКА. Но у Каспера в определённый момент появилась подмога от Никиты Курбанова и Луки Митровича, благодаря чему москвичи вышли вперёд — 34:27. Впрочем, на этом гости не остановились, а Каспер продолжил огорчать оборону краснодарцев раз за разом, набрав 14 очков за четверть! Два тайм-аута от Томислава Томовича не помогли хозяевам прийти в себя — «Локо» разгромно уступил в четверти с результатом 13:32.

Видео можно посмотреть в официальной группе Единой лиги ВТБ во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Нешуточные страсти ещё по ходу второй четверти кипели на паркете, когда обоюдные технические получили Антон Квитковских и Тримбл, так и в третьем отрезке они не утихали — Никита Курбанов совершил отмашку, ударив в лицо Миллера. Благодаря большому количеству штрафных и этому эмоциональному всплеску «Локо» стал выглядеть лучше. Хозяева перехватили инициативу в десятиминутке (13:9). Краснодарцы не сбавили темп и после тайм-аута Пистиолиса: Ален Хаджибегович включился под кольцом, а Миллер, Мартин и Хантер набирали очки. Армейцы отдали четверть со счётом 21:28.

Гости моментально сделали выводы из ошибок, допущенных ранее, так как они занизили темп, а с позиционным нападением у «Локо» были проблемы. Тримбл забросил две «трёшки», а ЦСКА оформил рывок 9:2. Краснодарцы старались достать соперника, но москвичи контролировали ситуацию и довели дело до победы со счётом 100:81.

X-фактор

Мело Тримбл Фото: Единая лига ВТБ

Уэйр набрал 21 очко за 12 минут на паркете, а всего за встречу – 31 очко. Каспер провёл фантастический матч, однако и Тримбл недалеко ушёл, оформив 21 очко. Звёздный дуэт армейцев принёс победу в Краснодаре. Практически по всем статистическим метрикам команды были плюс-минус равны. Причём колоссальной разницы не было нигде. X-фактором стали трёхочковые. ЦСКА реализовал 48,3% из-за дуги с 14 точными «трёшками». У «Локо» было всего три дальних попадания. Вот в этом армейцы оказались значительно лучше, это и сделало разницу.

Лучшие и худшие

Патрик Миллер Фото: Единая лига ВТБ

Уэйр и Тримбл были лучшими у ЦСКА — безусловно. Оба внесли колоссальный вклад в победу, но ещё хорошо себя показал Жан-Шарль с 10 очками, пятью подборами, одной передачей и одним блок-шотом. Руженцев смотрелся очень органично в свои минуты, в итоге набрав 10 очков, два подбора, одну передачу и один блок-шот. Со скамейки качественно помогал Курбанов: семь очков, восемь подборов и четыре передачи. То же самое касается и капитана Семёна Антонов, записавшего на свой счёт восемь очков.

В составе «Локо» выделялся капитан Миллер. Патрик оформил дабл-дабл с 18 очками и 11 передачами, добавив к этому ещё три подбора и один блок-шот. Мартин набрал 19 очков, семь подборов и три передачи, но защитник не лучшим образом бросал (37,5%). Хаджибегович был полезен: девять очков, четыре подбора и три перехвата. Ищенко ни разу не попал с игры, однако реализовал девять штрафных, часто заставляя армейцев фолить. При этом Всеволод ещё записал на свой счёт пять подборов, два перехвата и два блок-шота.

У ЦСКА плохую игру провёл Антониус Кливленд, не реализовавший ни одного броска из пяти. Да, защитник был полезен в обороне, но в атаке у него ничего не получалось. В составе «Локо» то же самое можно сказать про Майкла Мура. Сегодня форвард был инертен в нападении и брал слишком мало попыток. Ещё Квитковских проявил себя хуже своих возможностей — четыре очка и 14,2% реализации.

Итоги

ПБК «Локомотив-Кубань» Фото: Единая лига ВТБ

Перед началом матча Ищенко получил награду «Лучшему молодому игроку» Единой лиги. Всеволод неплохо себя показал в этой игре. С ним на паркете «Локо» отстал от ЦСКА всего на пять очков. Правда, как бы ни проявил себя молодой талант, краснодарцы всё равно уже отстают в серии (1-2). Армейцы после поражения в стартовом матче сделали два уверенных шага. Вопрос в том, как теперь отреагирует Томович и Ко. Ждём важнейшей четвёртой встречи.