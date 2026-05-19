Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — УНИКС. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Плей-офф НБА — 2026, Оклахома — Сан-Антонио: обзор первого матча серии от 19 мая, Спёрс повели в полуфинале 1-0, Виктор Вембаньяма

Такого не видели 50 лет! «Оклахома» и «Сан-Антонио» выдали триллер, Вембаньяма — в истории
Артемий Берстенев
Виктор Вембаньяма
Комментарии
«Спёрс» повели в полуфинальной серии плей-офф НБА — 1-0.

Первый матч финала на Западе между «Оклахомой» и «Сан-Антонио» закончился гостевой победой, и игра получилась очень напряжённой — команда Виктора Вембаньяма выиграла 122:115 во втором овертайме. Сам Вембаньяма стал лучшим на площадке, он набрал 41 очко и собрал 24 подбора. Итог этой встречи был важен, но самой интересной оказалась постоянная смена выступления команд, ведь интрига держалась почти пять четвертей. Уже в начале встречи было видно, что у «Оклахомы» есть проблемы в защите, потому что Вембаньяма был неудержим и в позиционной игре, и после смены опекунов. Чету Холмгрену часто не хватало помощи от партнёров, а дополнительная подстраховка открывала соперникам возможности для бросков. Француз уверенно защищался и собирал подборы, поэтому за первую половину он уже набрал дабл-дабл — 14 очков и 10 подборов.

Как выглядит сетка плей-офф НБА — смотрите здесь

«Тандер» сумели остаться в борьбе за счёт дисциплинированной защиты и проблем «Спёрс» в позиционной игре без ДеАарона Фокса. «Сан-Антонио» не всегда мог ускорять темп, делал много ошибок, чем хозяева пользовались, сокращая разницу в счёте. После двух четвертей она была только семь очков. Важно и то, что Шей Гилджес-Александер в первой половине почти не смог набрать очки: за 24 минуты у него всего одно попадание, что стало для него редким случаем. Также его постоянно встречали на правой руке и вынуждали бросать в контакте.

После перерыва «Оклахома» заиграла быстрее, а Джейлен Уильямс, который пропустил шесть матчей, стал чаще брать игру на себя и нагнетать на фланге. Алекс Карузо провёл хороший отрезок, в общей сложности сумел набрать 31 очко, что стало для него вторым лучшим результатом за карьеру. В третьей четверти хозяева даже немного повели, но удержать преимущество не смогли. Перед последней четвертью «Спёрс» всё ещё вели — счёт был 80:73. Самый важный момент начался примерно за девять минут до конца. «Сан-Антонио» тогда выигрывал 10 очков, но из-за ошибок и потерь разрешил «Тандер» вернуть интригу. В концовке четвёртой четверти соперники постоянно менялись лидерством и несколько раз сравнивали счёт. В конце Вембаньяма попытался забросить последний мяч, но Холмгрен успел его накрыть.

Видео можно посмотреть на канале GAMETIME HIGHLIGHTS в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

К началу первого овертайма игроки заметно замедлились, стали ошибаться чаще — выкручивались в основном индивидуально, а не на командных взаимодействиях. В двойном овертайме «Сперс» выглядели чуть бодрее, благодаря чему Вембаньяма оформил два подряд попадания в «краске», одно из них — с фолом. После этого «Оклахоме» так и не удалось вернуться в игру. Такой перформанс француза поднял этот матч на исторический уровень: он стал самым молодым, кто набрал 35+ очков и 20+ подборов в финале конференции. Также он теперь в топ-компании баскетбольных великанов из Моузеса Мэлоуна, Карима Абдул-Джаббара и Чарльза Баркли по матчам 40+20. И напоследок: Вембаньяма собрал 24 подбора, превзойдя по этому параметру всю стартовую пятёрку соперника.

Финальная серия Западной конференции подарила редкий по драматизму матч: впервые за последние семь лет игра на этом этапе зашла в овертайм и впервые за полвека — в двойной овертайм. «Спёрс» в очередной раз оказались сильнее «Тандер», одержав пятую победу в шести встречах за сезон и сразу отвоевали преимущество своей площадки.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 1-й тур
19 мая 2026, вторник. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
115 : 122
ОТ
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Оклахома-Сити Тандер: Карузо - 31, Уильямс - 26, Гилджес-Александер - 24, Холмгрен - 8, Уоллес - 8, Маккейн - 7, Дорт - 5, Митчелл - 4, Хартенштайн - 2, Уильямс, Джо, Сорбер, Сэндфорт, Карлсон, Уиггинс, Барнхайзер, Уильямс, Топич
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 41, Харпер - 24, Касл - 17, Джонсон - 13, Васселл - 13, Шампани - 11, Брайант - 3, Маклафлин, Фокс, Корнет, Олиник, Миллер, Бийомбо, Пламли, Джонс-Гарсия, Барнс, Уотерс III, Ингрэм
НБА — плей-офф . 1/2 финала. 2-й тур
21 мая 2026, четверг. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android