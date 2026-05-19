Такого не видели 50 лет! «Оклахома» и «Сан-Антонио» выдали триллер, Вембаньяма — в истории

Первый матч финала на Западе между «Оклахомой» и «Сан-Антонио» закончился гостевой победой, и игра получилась очень напряжённой — команда Виктора Вембаньяма выиграла 122:115 во втором овертайме. Сам Вембаньяма стал лучшим на площадке, он набрал 41 очко и собрал 24 подбора. Итог этой встречи был важен, но самой интересной оказалась постоянная смена выступления команд, ведь интрига держалась почти пять четвертей. Уже в начале встречи было видно, что у «Оклахомы» есть проблемы в защите, потому что Вембаньяма был неудержим и в позиционной игре, и после смены опекунов. Чету Холмгрену часто не хватало помощи от партнёров, а дополнительная подстраховка открывала соперникам возможности для бросков. Француз уверенно защищался и собирал подборы, поэтому за первую половину он уже набрал дабл-дабл — 14 очков и 10 подборов.

«Тандер» сумели остаться в борьбе за счёт дисциплинированной защиты и проблем «Спёрс» в позиционной игре без ДеАарона Фокса. «Сан-Антонио» не всегда мог ускорять темп, делал много ошибок, чем хозяева пользовались, сокращая разницу в счёте. После двух четвертей она была только семь очков. Важно и то, что Шей Гилджес-Александер в первой половине почти не смог набрать очки: за 24 минуты у него всего одно попадание, что стало для него редким случаем. Также его постоянно встречали на правой руке и вынуждали бросать в контакте.

После перерыва «Оклахома» заиграла быстрее, а Джейлен Уильямс, который пропустил шесть матчей, стал чаще брать игру на себя и нагнетать на фланге. Алекс Карузо провёл хороший отрезок, в общей сложности сумел набрать 31 очко, что стало для него вторым лучшим результатом за карьеру. В третьей четверти хозяева даже немного повели, но удержать преимущество не смогли. Перед последней четвертью «Спёрс» всё ещё вели — счёт был 80:73. Самый важный момент начался примерно за девять минут до конца. «Сан-Антонио» тогда выигрывал 10 очков, но из-за ошибок и потерь разрешил «Тандер» вернуть интригу. В концовке четвёртой четверти соперники постоянно менялись лидерством и несколько раз сравнивали счёт. В конце Вембаньяма попытался забросить последний мяч, но Холмгрен успел его накрыть.

К началу первого овертайма игроки заметно замедлились, стали ошибаться чаще — выкручивались в основном индивидуально, а не на командных взаимодействиях. В двойном овертайме «Сперс» выглядели чуть бодрее, благодаря чему Вембаньяма оформил два подряд попадания в «краске», одно из них — с фолом. После этого «Оклахоме» так и не удалось вернуться в игру. Такой перформанс француза поднял этот матч на исторический уровень: он стал самым молодым, кто набрал 35+ очков и 20+ подборов в финале конференции. Также он теперь в топ-компании баскетбольных великанов из Моузеса Мэлоуна, Карима Абдул-Джаббара и Чарльза Баркли по матчам 40+20. И напоследок: Вембаньяма собрал 24 подбора, превзойдя по этому параметру всю стартовую пятёрку соперника.

Финальная серия Западной конференции подарила редкий по драматизму матч: впервые за последние семь лет игра на этом этапе зашла в овертайм и впервые за полвека — в двойной овертайм. «Спёрс» в очередной раз оказались сильнее «Тандер», одержав пятую победу в шести встречах за сезон и сразу отвоевали преимущество своей площадки.