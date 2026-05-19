«Нью-Йорк» вернётся в финал спустя 27 лет или Митчелл и Харден сотворят историю?

В сетке Восточной конференции нас ждёт битва между «Нью-Йорк Никс» и «Кливленд Кавальерс» за выход в финал НБА. «Чемпионат» представляет превью этого противостояния.

Регулярный чемпионат и первый раунд плей-офф

Матч «Кливленд» — «Нью-Йорк», сезон-2025/2026 Фото: Jason Miller/Getty Images

«Нью-Йорк» и «Кливленд», соответственно, третья и четвёртая команды по итогам регулярного чемпионата в рамках Восточной конференции. Они уже не первый год считаются контендерами, и их нахождение в верхней части таблицы и последующий выход в финал конференции нельзя считать чем-то особенным и непрогнозируемым. В рамках регулярного чемпионата «Никс» и «Кавальерс» встречались три раза, и дважды побеждал «Нью-Йорк».

В первом раунде плей-офф «Нью-Йорк» не без проблем прошёл «Атланту», закрыв серию в шести матчах с 1-2. Однако во втором раунде «Никс» не заметили «Филадельфию» и укатали «Сиксерс» в четырёх матчах. Подобное ожидали и от «Кливленда», по крайней мере, в первом раунде с «Торонто». Однако у «Кавальерс» всё пошло не по плану. Они не могли одержать победу на выезде, забирая матчи исключительно на своём паркете, что логично привело к семи матчам. Но «Кавс» ожидаемо были хороши дома и закрыли серию. Во втором раунде «Кливленду» противостоял «Детройт» — лидер конференции, у которого, правда, тоже в первом раунде неожиданно были семь матчей с «Орландо». Вторая семиматчевая серия, и «Кливленд» закрыл её уже на выезде.

Перед серией

Матч «Нью-Йорк» — «Кливленд», сезон-2025/2026 Фото: Pamela Smith/Getty Images

«Нью-Йорк» буквально год назад уже играл в финале конференции, уступив сумасшедшей во всех смыслах «Индиане». «Кливленд» также оступился в серии с «Пэйсерс», но это было раньше — во втором раунде. «Кавальерс» не выходили в финал Востока с 2018 года. Тогда командой ещё рулил Леброн Джеймс, но он не смог ничего противопоставить «Голден Стэйт».

Теперь «Кливленд» совершенно другой, это команда Донована Митчелла. «Нью-Йорк» же изменился минимально за год, однако при этом стал намного сильнее. Главное изменение — приход Майка Брауна на пост главного тренера. К слову, «Кливленд» для него тоже не чужая команда — он работал в ней с 2005 по 2010 год, а также в сезоне-2013/2014. Именно Браун был с Леброном Джеймсом в его первом в карьере плей-офф и в первом в карьере финале. Теперь же Браун по другую сторону баррикад, и у него есть всё, чтобы огорчить «Кавс».

Тренерская дуэль Майка Брауна и Кенни Аткинсона, очевидно, выйдет в этом противостоянии на первый план. Майк и Кенни — старые товарищи, они вместе работали в штабе Стива Керра в чемпионском сезоне «Голден Стэйт» в 2022 году, а теперь зарубятся между собой в финале Восточной конференции как главные, и кто-то вновь окажется в титульной серии.

Но, помимо этого, множество дуэлей ждёт зрителей и на паркете. В частности, фронт-корт — Карл-Энтони Таунс и Митчелл Робинсон против Эвана Мобли и Джарретта Аллена. Не забываем и про мощные задние линии: Джейлен Брансон у «Нью-Йорка», и Донован Митчелл с Джеймсом Харденом у «Кливленда». Этот финал конференции точно станет особенным для Митчелла: Спайда прошёл второй раунд впервые за девять лет карьеры. Джеймс Харден тоже в предвкушении серии с «Никс» — последний раз он играл в финале конференции в 2018 году, тогда в составе «Хьюстона» он не смог пройти будущих чемпионов — «Голден Стэйт Уорриорз».

«Нью-Йорк» — большой фаворит в предстоящей серии. У «Никс» лучше и атака, и оборона. Помимо этого, «Нью-Йорк» лучше «Кливленда» набирает очки после потерь, лучше и эффективнее убегает в быстрые отрывы, набирает больше очков второго шанса и из «краски». «Никс» точнее бросают трёхочковые, лучше двигают мяч, лучше подбирают. Даже лучше перехватывают и меньше теряют мяч. Буквально: «Нью-Йорк» статистически лучше «Кливленда» практически во всём. На стороне «Кавальерс» преимущество лишь по блок-шотам, однако этот показатель явно не решает судьбы серьёзных серий.

Но финал конференции — это тот этап, где все прошлые заслуги и, наоборот, неудачи обнуляются. Всё начинается с чистого листа, и шансы на успех у команд абсолютно равные.