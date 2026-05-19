Что известно о новом тренере МБА-МАИ?

Уже был в клубе, но в другой роли.

МБА-МАИ 16 мая попрощалась с Василием Карасёвым, а уже 18 мая назвала имя его преемника на посту главного тренера. Давайте разбираться в деталях назначения.

Новым главным тренером МБА-МАИ стал Сергей Вознюк. Специалист знаком всем болельщикам москвичей, так как входил в штаб Карасёва в качестве ассистента уже дважды. Вознюк за свою карьеру успел поработать под руководством именитых тренеров: Хавьера Паскуаля и Жоана Плазы — в «Зените», Сергея Базаревича — в сборной России и того же Карасёва — в МБА-МАИ.

Главным же Вознюк был в большинстве своём в женских командах — казахстанском «Окжетпесе», украинской «Южной Пальмире», польском «Полковице» и курском «Динамо», с которым стал серебряным призёром чемпионата России в 2026 году и финалистом Кубка России в 2025-м. Однако бо́льшую часть карьеры Сергей провёл в качестве ассистента («Химик», «Казаночка», «Автодор», «Зенит», МБА-МАИ и сборная России).

Игорь Кочарян генеральный директор МБА-МАИ «Сергей Иванович входил в тренерский штаб команды с момента нашего дебюта в Единой лиге ВТБ. Человек чётко знает нашу систему и принципы. Человек с большим опытом, поработал с разными тренерами: и с Сергеем Базаревичем, и с Жоаном Плазой, и с Хавьером Паскуалем. Рассчитываем, что его многолетний опыт выльется в качественную работу в другой должности, под другим давлением. С большим энтузиазмом смотрим на это и думаем, что всё получится».

Ещё Кочарян в интервью «Матч ТВ» рассказал, чего ждать от нового специалиста:: «Вознюк — системный тренер, который чётко понимает, чего хочет, со своим видением игры и понятной позицией. Конечно, многое зависит от комплектования команды, от селекции и от того, каких игроков сможем подписать и сможем ли реализовать все идеи.

В Вознюка верят, он знаком с командой не понаслышке, знает систему и ценности МБА-МАИ. На бумаге — отличный вариант, но вопрос с уходом Карасёва остаётся открытым. Почему с уже давно работавшим тренером решили не продлевать контракт после завоевания первого в истории мужской команды трофея (Кубка России)? Это большой вопрос. Похоже, правда зарыта где-то глубоко, и мы нескоро узнаем её, а может, и не узнаем вообще…

Таким образом, МБА-МАИ в предстоящий сезон Единой лиги будет входить под руководством нового тренера. Посмотрим, чего удастся добиться Вознюку на новом посту. Сможет ли он привести москвичей к новым вершинам? Ответ на этот вопрос мы получим уже в чемпионате-2026/2027, а пока клуб ждут межсезонье и важнейший период с переговорами со «старичками» и приглашением новичков.