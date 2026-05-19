По стопам Чемберлена, О'Нила и Джаббара. Крутое выступление Вембаньямы — в цифрах

Старт финальной серии Западной конференции между «Оклахома-Сити Тандер» и «Сан-Антонио Спёрс» предвкушали с огромным интересом, однако первый матч превзошёл даже самые смелые ожидания. «Тандер», безупречно прошедшие первые два раунда плей-офф без единого поражения, столкнулись с непреодолимым препятствием в лице Виктора Вембаньямы. «Шпоры» ещё в регулярном чемпионате четырежды обыгрывали «Оклахому». Многие считали, что в плей-офф будет другая картина, но техасцы и в этот раз сразу навязали сопернику свою волю. В драматичном триллере с двумя овертаймами «Сан-Антонио» вырвал победу со счётом 122:115, забрав преимущество домашней площадки. Главным героем встречи стал французский центровой, установивший не один рекорд, однако об этом чуть позже.

Несмотря на кадровые проблемы — «Сан-Антонио» прямо перед игрой лишился своего звёздного разыгрывающего ДеАарона Фокса из-за проблем с голеностопом, — гости продемонстрировали образцовую стойкость. Потерю одного из лидеров нападения «Спёрс» компенсировали феноменальной защитой, которую цементировал Вембаньяма. Гости практически полностью выключили из игры ключевых баскетболистов соперника. Чет Холмгрен и Шей Гилджес-Александер на двоих набрали лишь девять очков в первой половине, реализовав один бросок из шести. Хотя после большого перерыва хозяева смогли организовать камбэк и отыграть 10-очковое отставание в четвёртой четверти, в ключевые моменты защита «Сан-Антонио» оказалась сильнее. Гилджес-Александер хоть и оформил дабл-дабл (24 очка и 12 передач), провёл крайне неэффективный матч, реализовав лишь семь бросков из 23. Холмгрен же полностью проиграл дуэль Вембаньяме, набрав скромные восемь очков. Удержать «Оклахому» на плаву пытались Алекс Карузо (31 очко) и Джейлен Уильямс (26 очков), но их усилий не хватило.

Виктор Вембаньяма Фото: Joshua Gateley/Getty Images

Сам Вембаньяма провёл на паркете рекордные в карьере 49 минут. В концовке первого овертайма, когда «Тандер» перехватили инициативу, французский центровой забросил важнейший дальний трёхочковый и перевёл встречу во вторую дополнительную пятиминутку. В решающем отрезке он окончательно подавил соперника. Показательным моментом стал данк с фолом через своего давнего и принципиального оппонента Чета Холмгрена — своеобразный ответ на блок-шот американца в концовке четвёртой четверти, который перевёл игру в овертайм. Жирную точку в матче Вембаньяма поставил ещё одним броском сверху и блок-шотом на последних секундах.

При этом выступление Виктора получилось не просто ярким, но и историческим. Помимо личных достижений, француз установил сразу несколько рекордов НБА:

Француз стал лишь седьмым баскетболистом в истории североамериканской лиги, набравшим 40+ очков и 20+ подборов в матче финала конференции или финальной серии. Ранее подобное удавалось только членам Зала славы: Кариму Абдул-Джаббару, Чарльзу Баркли, Мозесу Мэлоуну, Элджину Бэйлору, Уилту Чемберлену и Шакилу О’Нилу; Рекорд по возрасту в истории плей-офф: В возрасте 22 лет 134 дней Вембаньяма стал самым молодым игроком в истории плей-офф с линейкой 40+20. Он превзошёл достижение Абдул-Джаббара, установленное в возрасте 22 лет 352 дней;

Вембаньяма — первый игрок «Сан-Антонио» с матчем 40+20 в плей-офф со времён легендарного Дэвида Робинсона; статистический лидер с оговоркой: формально по итогам этой встречи Виктор оказался на первом месте в статистических рейтингах финалов конференций по средним очкам и подборам за игру. Однако, поскольку для француза это был первый матч в финале конференции в карьере, показатель носит условный характер из-за малой выборки.

Виктор Вембаньяма Фото: Alex Slitz/Getty Images

Незадолго до встречи стал известен обладатель награды MVP регулярного чемпионата. Виктор, который был одним из главных претендентов на приз, остался без него. Трофей лидеру «Оклахомы» Гилджес-Александеру вручил комиссионер НБА Адам Сильвер. На пресс-конференции журналисты поинтересовались у центрового «Спёрс», мотивировал ли его этот момент и считает ли он себя лучшим в мире прямо сейчас.

Виктор Вембаньяма центровой «Сан-Антонио» «Чувствую ли я себя лучшим в мире прямо сейчас? Я чувствую усталость… Посмотрим. Мне ещё многому нужно научиться, но я хочу завоевать этот трофей много раз за свою карьеру».

После матча кто только не похвалил француза. Легенды лиги вроде Мэджика Джонсона и Пола Пирса, сами соперники из «Оклахомы», болельщики и эксперты. Одержав важнейшую победу на чужой площадке и сразу же получив преимущество домашнего паркета, «Спёрс» сделали весомую заявку на успех. И хотя серия только началась, первый матч наглядно показал, что остановить «Сан-Антонио» и его лидера будет крайне сложно.