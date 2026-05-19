Нельзя критиковать «Детройт» за вылет от «Кливленда». «Пистонс» всё равно на верном пути

В НБА уже мощно стартовали финалы конференций, но предыдущие раунды оставили после себя много вопросов и дискуссий, мимо которых пройти нельзя. Один из таких эпизодов — вылет и в целом сезон от лучшей команды Восточной конференции по итогам регулярки — «Детройт Пистонс». «Поршни» провели две семиматчевые серии и в 14-й встрече в плей-офф уступили на своём паркете «Кливленду», тем самым завершив выступление в постсезоне.

Многие болельщики обрушились на «Детройт» с критикой, хотя это совершенно неуместно. «Пистонс» и так если не прыгнули выше головы, то точно сделали огромный шаг вперёд по сравнению с прошлыми сезонами. «Чемпионат» готов успокоить болельщиков мичиганской команды.

Ещё два года назад «Детройт» провёл свой худший сезон в истории — 68 поражений и отсутствие каких-либо перспектив на будущее. Прямо как нынешние «Сакраменто» или «Бруклин». Но перед сезоном-2024/2025 произошло событие, которое, очевидно, дало положительный толчок — приход Джей Би Бикерстаффа на пост главного тренера команды. В его первый же сезон команда не только вышла на положительный баланс побед и поражений, но и попала в плей-офф, где в достаточно упорной борьбе уступила «Нью-Йорку» в первом раунде.

Стоит всё же сказать, что этот успех зависит не целиком и полностью от Бикерстаффа, а ещё и от серьёзного прогресса Кейда Каннингема. Он прилично поднял свою статистику, впервые в карьере поехал на Матч всех звёзд, был в гонке за MVP и попал в третью символическую сборную по итогам сезона. И казалось: в нынешнем сезоне Кейд демонстрировал практически идентичные цифры, Джейлен Дюрен мощно спрогрессировал, а сама команда стала лучше как в нападении, так и особенно в защите. Однако при этом перед плей-офф не было уверенности, что этот «Детройт» может сделать шаг вперёд. Некоторые нюансы были на поверхности, но какие-то вскрылись по ходу постсезона.

Было очевидно, что «Детройту» не хватает глубины, особенно в передней линии. Все понимали, что это одна из худших бросающих из-за дуги команд. Это всё действительно вышло на первый план в плей-офф. Но никто не мог спрогнозировать, что так мощно просядет Джейлен Дюрен. Снижение эффективности в постсезоне — это в целом обычная история, но чтобы настолько…

Проблемы начались уже в первом раунде: Уэнделл Картер и Гога Битадзе камня на камне не оставили от Джейдена Дюрена. Окружение Кейда Каннингема тоже было неидеальным — ему пришлось тащить в одиночку. Стоит напомнить, что менее чем за месяц до старта плей-офф Кейд выбыл с очень неприятным повреждением — коллапсом лёгкого. Это очень специфичная травма, сроки возвращения и возможного рецидива всегда максимально разнятся. Однако Каннингему было на это плевать — он в одиночку тащил «Детройт» в серии с «Орландо».

Во втором раунде «Пистонс» встретились с «Кливлендом», у которого также было семь матчей. Обе команды в целом в первом раунде сыграли ниже ожиданий, поэтому исход этой серии прогнозировать было почти нереально. И это противостояние действительно получилось необычным: больше всего бросалось в глаза, что встречи в этой серии не выигрываются, а проигрываются. Да, «Кливленд» по делу забрал седьмой матч на паркете «Детройта», Джейлен Дюрен так и не выполз из ямы, ролевики также не стали икс-фактором, а Кейду банально уже не хватило сил.

Однако ещё до плей-офф в обсуждениях экспертов допускалось, что, несмотря на прекрасную регулярку, «Детройт» может сыграть менее организовано в плей-офф. Так оно и вышло.

Кейд Каннингем, плей-офф НБА — 2026 Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Единственный человек, к которому нет претензий по итогам сезона — Кейд Каннингем. Минимальное количество вопросов — к главному тренеру Джей Би Бикерстаффу. Больше вопросов — к фронт-офису команды, который так и не усилил команду в дедлайн: сделав ставку, что этот поход в плей-офф будет именно опытом, в «Пистонс» особо и не ставили цели на постсезон. Максимальное количество вопросов — к Джейлену Дюрену. Однако его ужасная игра в постсезоне ничего не изменит — он всё равно останется в команде и получит огромный контракт, который, возможно, и не до конца заслуживает.

Для «Детройта» сезон позади. Но что же дальше? Дальше всё хорошо. Кейд Каннингем только входит в свой прайм и будет становиться ещё мощнее. Выдадим себя за оптимистов и будем считать, что Дюрен просто немного потерялся, это неопытность и дальше такого не повторится. У «Пистонс», несмотря на некоторые вопросы, в общем и целом адекватный фронт-офис, который должен сделать выводы и совершить определённые действия: создать глубину, добавить снайперов. На данном этапе этого будет достаточно. Да, нужно расставаться с Тобиасом Харрисом, возможно, с Айзеей Стюартом, Карисом Левертом, да и вообще с любым игроком, кроме Кейда. Но на вход нужны минимум пара-тройка игроков. Если «Детройт» это сделает — то минимум не станет хуже. Если оставить всё как есть — возможно, команда окажется в некой трясине, из которой так или иначе всё равно придётся выбираться. Зачем тянуть?

Резюмируя: выступление «Детройта» не является провалом, это часть опыта, который точно сделает команду сильнее. Команда на верном пути. Этот плей-офф показал сильные и слабые стороны, которые руководству команды нужно нивелировать. Если это произойдёт — «Детройт» всё так же будет считаться полноценным и серьёзным контендером. Однако для этого нужны действия, особенно на трансферном рынке.