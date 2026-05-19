Деньги, быт и токсичные трибуны: о чём говорят игроки НБА на условиях анонимности

Американское спортивное издание The Athletic ежегодно проводит множество опросов, в которых поднимает самые животрепещущие темы НБА. Недавно портал завершил публикацию своего масштабного исследования, в котором принял участие 161 баскетболист — рекордное количество респондентов за всю историю проекта, составляющее примерно треть всех игроков лиги. Авторы затронули наиболее острые и интригующие вопросы: от будущего Янниса Адетокунбо до рейтинга самых невыносимых болельщиков и скрытых расходов клубов.

Благодаря полной анонимности игроки смогли честно и откровенно поделиться мыслями, которые обычно остаются строго внутри раздевалок. Мы подробно изучили результаты этого голосования и выбрали главные инсайды, раскрывающие изнанку сильнейшей лиги мира.

Где начнёт следующий сезон Яннис Адетокунбо?

Яннис Адетокунбо Фото: Patrick McDermott/Getty Images

Слухи вокруг ситуации в «Милуоки Бакс» и неопределённого будущего их главного лидера ходят давно. Однако сами баскетболисты пока не спешат отправлять греческого форварда в другую команду: почти половина опрошенных (69 из 151 человека) считают, что Яннис начнёт сезон-2026/2027 в составе «оленей».

Правда, здесь стоит сделать важную оговорку: авторы собирали ответы до последнего развития ситуации. Владелец «Бакс» Джимми Хаслам уже открыто заявил, что рассчитывает на полную ясность до драфта — к 23 июня. Если Адетокунбо не продлит контракт, клуб намерен обменять его, не дожидаясь дедлайна.

Если же звёздный форвард всё-таки решится на смену прописки, главным претендентом на него коллеги по баскетбольному цеху видят «Майами Хит» (35 голосов). Президент флоридцев Пэт Райли подчёркивает, что клубу жизненно необходимо громкое усиление, а менеджмент «Хит» прощупывал почву для сделки ещё зимой. Замкнул тройку фаворитов «Нью-Йорк Никс», хотя прямо сейчас команда прекрасно справляется своими силами — сухая победа в серии с «Филадельфией Сиксерс» вывела нью-йоркцев в финал Восточной конференции второй год подряд.

Преданность или токсичность: рейтинг арен

Тонкая грань между искренней страстью трибун и откровенной наглостью болельщиков в НБА ощущается особенно остро, и фанаты «Бостон Селтикс» научились балансировать на ней как никто другой. Опрос показал, что любовь к своей команде и агрессия к чужой могут сосуществовать на одной арене: бостонская публика умудрилась одновременно возглавить оба полярных рейтинга.

Самые страстные болельщики

Арена TD Garden Фото: Maddie Meyer/Getty Images

В этой категории «Бостон» победил за явным преимуществом. Игроки НБА признают, что богатая победная история франшизы и баннеры на арене «кельтов» создают уникальную баскетбольную культуру, повторить которую в других мегаполисах не удаётся. Любопытно, что их исторические соперники из «Лос-Анджелес Лейкерс», несмотря на обилие титулов и огромную мировую популярность, получили всего два голоса — «Крипто.ком Арена» гостей больше не пугает.

Зато игроки отдельно выделили фанатов «Нью-Йорк Никс». Болельщики с Манхэттена устроили настоящий перформанс в нынешнем плей-офф, когда во время полуфинала Восточной конференции в большом числе высадились в Пенсильвании и умудрялись перекрикивать местных фанатов на выезде. Также в тройку лидеров по уровню шума попал «Пэйком Центр», где выступают действующие чемпионы из «Оклахома-Сити Тандер» — играть там при заполненных трибунах сейчас тяжело любой команде.

Самые невыносимые болельщики

Фанаты «Бостона» Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Здесь «Селтикс» снова оказались на первой строчке, доказав, что от любви до ненависти в НБА — один шаг. Но если к давлению в Бостоне все привыкли, то второе место публики из Филадельфии вызвало бурное обсуждение. Агрессию трибун «Сиксерс» легко понять: организация не видела чемпионских парадов с 1983 года, а регулярные вылеты во втором раунде плей-офф (шесть раз за последние девять лет) способны расшатать нервную систему любого фаната.

Градус противостояния обострил защитник «Никс» Джош Харт. После сухой победы в серии он открыто потроллил местную публику, заявив, что всегда считал Филадельфию настоящим спортивным городом, но теперь сильно в этом сомневается. Как знать, быть может, следующая встреча фанатов «Сиксерс» с Хартом будет особенно горячей.

Стоп-лист для обменов

Адама Баль Фото: Justin Ford/Getty Images

Недавно лидер «Лос-Анджелеса» Леброн Джеймс спровоцировал шум в медиапространстве. В одном из подкастов Король нелестно отозвался о Мемфисе, перечислив минусы города и в шутку предложив «Гриззлиз» переехать в Нэшвилл. Жители Теннесси ожидаемо обиделись, однако анонимный опрос The Athletic показал, что Леброн лишь озвучил мысли большинства коллег по лиге.

При составлении гипотетического «стоп-листа» для обменов (команд, куда игроки ни за что не согласились бы перейти добровольно) «Мемфис» занял безоговорочное первое место, набрав в три раза больше голосов, чем занявший вторую строчку «Вашингтон Уизардс». При этом баскетболисты подчёркивают, что их пугает вовсе не спортивная структура или руководство «Гриззлиз», а исключительно география и быт — они просто не хотят там жить.

Что касается «Вашингтона», то их второе место в стоп-листе стало закономерным результатом многолетней репутации проигрывающего клуба. В этом сезоне команда завершила регулярный чемпионат с результатом 17-65. Новое руководство «столичных» последние три года пытается изменить сложившийся имидж, вкладывая огромные деньги в персонал и инфраструктуру. А перешедший в «Уизардс» в результате обмена Энтони Дэвис на одной из пресс-конференций даже попытался встать на защиту клуба. Звёздный бигмен подчеркнул, что внешнее восприятие франшизы ошибочно, и, хотя постоянные поражения бьют по репутации, изнутри организация устроена на самом высшем уровне. Тем не менее, похоже, игроков лиги эти аргументы пока не убедили.

На что тратят деньги самые умные клубы?

Игроки «Пеликанс» Фото: nba.com

Почти 86% опрошенных сошлись во мнении, что самые дальновидные организации вкладывают средства в инфраструктуру, облегчающую жизнь игроков на дистанции из 82 матчей. В приоритете у баскетболистов оказались высокотехнологичные тренировочные базы, первоклассная логистика с перелётами на топовых чартерах, штатные диетологи и шеф-повара, а также забота об их семьях и найм аналитиков, умеющих переводить сложные данные на понятный язык. Любопытно, что из всех респондентов лишь один человек посчитал важной статью расходов на дорогой тренерский штаб — для абсолютного большинства повседневный комфорт и здоровье оказались гораздо важнее громких имён на мостике.

В целом результаты опроса в очередной раз показывают, что НБА для игроков — не только про баскетбол и победы. Не меньшее значение имеют город, инфраструктура и условия жизни вне площадки. Одни и те же команды могут восприниматься одновременно как самые шумные и самые токсичные, а при выборе будущего места продолжения карьеры игроки всё чаще ориентируются не только на спортивные перспективы, но и на комфорт повседневной жизни. Именно этот баланс между игрой и бытом сегодня во многом и определяет репутацию клубов в глазах самих баскетболистов.