Борьба до конца и феноменальная игра лидеров. «Зенит» на зубах одолел УНИКС

«Зенит» забрал третью игру в серии с УНИКСом (2-1). На очереди четвёртая встреча полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ, которая проходила в Санкт-Петербурге. Что ждало гостей в важнейшем матче до отъезда в Казань?

Гости отлично вошли в игру: оказывали давление на соперника и повели со счётом 9:7. УНИКС действовал командно и качественно двигал мяч, однако затем за дело взялись Джонни Джузэнг и Лука Шаманич. Эта парочка сделала разницу, и в итоге «Зенит» оказался сильнее в четверти — 21:16. Во втором отрезке у сине-голубых полетело не только издали, но и с ближней дистанции. Андрей Мартюк и всё тот же Шаманич находили пути для успешных проходов. Маркус Бингэм и Джален Рейнольдс пытались держать УНИКС на плаву — не получилось, так как в защите совсем не клеилось. 18:28 — гости отдали десятиминутку.

После перерыва УНИКС включил свою оборону на максимум, где каждый выкладывался до потери пульса. Рейнольдс оформил шесть очков кряду, прибавили Михаил Беленицкий и Дишон Пьерр, а также не переставал успешно атаковать Бингэм. У «Зенита» мало что получалось на чужой половине. Даже тайм-ауты Деяна Радоньича не работали. Лишь изредка Джузэнг, Трент Фрейзер и Ксавьер Мун огорчали соперника. Гости полностью вернулись в игру, забрав третью четверть со счётом 23:12.

Видео можно посмотреть в официальной группе Единой лиги ВТБ во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Мун, Джузэнг и Шаманич продолжили тащить на себе «Зенит», а УНИКС благодаря трём «трёшкам» кряду сравнял счёт — 70:70. Игра полностью выравнялась, ценность каждого владения выросла. Джузэнг брал на себя сложнейшие попытки, но реализовывал их. После дальнего попадания от Ли счёт снова стал равным — 74:74. Мун забросил важнейшую «трёшку» по высоченной дуге через Рейнольдса.

Джален набрал два очка со штрафной линии, но затем УНИКСу пришлось фолить на сопернике — Мун дважды был точен с линии. Велимир Перасович взял тайм-аут, чтобы расчертить комбинацию под дальний бросок. Дмитрий Кулагин получил мяч, однако ему не дали найти свободу на дуге — на нём сфолили. Капитан казанцев один раз промахнулся, а вот Мун в очередной раз — нет. «Зенит» довёл дело до победы со счётом 81:77.

X-фактор

Джонни Джузэнг Фото: Единая лига ВТБ

Джузэнг и Шаманич набрали на двоих 35 очков. Причём Лука не промахнулся с игры ни разу, а Джонни — один раз. Добавьте к этому 15 очков от Муна — и получите трио, которое сделало разницу в игре. При этом X-фактором стала реализация из-за дуги: «Зенит» очень эффективно бросал с дальней дистанции (50%), УНИКС отстал по этому показателю (39,1%). Вот в этом и была разница между командами. Также стоит отметить, что казанцы были лучше на подборе (32 против 23), но это им не помогло, так как хозяева шикарно атаковали.

Лучшие и худшие

Джален Рейнольдс и Маркус Бингэм Фото: Единая лига ВТБ

Джузэнг был неостановим: 20 очков, один подбор, две передачи и один перехват. Шаманич оформил 15 очков, шесть подборов, одну передачу и один перехват. Мун — 15 очков, один подбор, четыре передачи и один перехват. У УНИКСа выделялся Бингэм, на счету которого 20 очков, пять подборов и один перехват. Маркус великолепно атаковал (75%) и качественно помогал в обороне. Рейнольдс исправился за прошлый проваленный матч, собрав статистику из 14 очков, шести подборов и четырёх передач при 50% реализации. Отличный перформанс от Джалена.

Но на этом всё! У УНИКСа не было стабильной третьей опции на протяжении встречи. Ли реализовал лишь 20% бросков с игры. Кулагин, Беленицкий и Алексей Швед старались помогать в атаке, однако их усилий оказалось недостаточно, чтобы достать «Зенит». В составе питерцев плохо себя проявил Фрейзер, у которого 30% с игры и пять потерь. Трент набрал восемь очков и не был так хорош в розыгрыше, как он умеет. У Андре Роберсона тоже не пошло в атаке: всего пять очков и плохая бросковая эффективность (25%). Но форвард шикарно выкладывался в обороне — это не отнять.

Итоги

«Зенит» — УНИКС Фото: Единая лига ВТБ

«Зенит» сделал важнейший шаг на пути к выходу в финал. Во второй половине у команды разладилось нападение, но в самый ответственный момент Джузэнг и Мун сделали то, ради чего их подписывали — выиграли матч. Причём оба реализовывали сложнейшие попытки. УНИКС возвращается в Казань, проигрывая со счётом 1-3, отступать подопечным Перасовича больше некуда. А как мы знаем, загнанный зверь опасен вдвойне. Ждём от казанцев возвращения в серию или же «Зенит» полностью надломил соперника и заберёт своё уже в следующей игре?