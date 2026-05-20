«Даллас» внезапно расстался с Джейсоном Киддом. Что стало причиной?

«Даллас» объявил о расставании с Джейсоном Киддом спустя две недели после того, как Масаи Уджири занял пост президента по баскетбольным операциям. Контекст последних месяцев делал такой исход ожидаемым, но назвать это решение рядовым нельзя, поскольку оно открывает список самых демонстративных кадровых шагов межсезонья. И вопрос здесь в попытке собрать клубную структуру заново, стерев последствия провального года и череды сомнительных ходов. Формулировка в духе «по обоюдному согласию» в этом случае — формальность: импульс исходил от нового начальства. Уджири получил полный контроль над баскетбольным направлением — от ростера до философии развития — и почти сразу же вместе с владельцем Патриком Дюмоном запустил процесс отказа от прежней модели управления. Первым звеном, что из неё выпало, стал Кидд.

Масаи Уджири президент «Далласа» «Джейсон оказал глубокое влияние на «Даллас Маверикс» — и как член Зала славы, и как главный тренер, который помог вернуть нашу команду в финал НБА. Мы благодарны Джейсону за его лидерство, профессионализм и преданность клубу. За то недолгое время, что я здесь, я успел проникнуться огромным уважением к тому, что он создал. Джейсон всегда будет неотъемлемой частью семьи «Маверикс».

Тут важно понимать, что увольняют не тренера, который провалился на длинной дистанции. При Кидде «Даллас» выходил в финал Запада в 2022 году, а в 2024-м добрался до финала НБА. На протяжении нескольких сезонов команда стабильно считалась крайне неудобным соперником в плей-офф за счёт дисциплины, вариативной защиты и умения перестраиваться прямо по ходу серии. Внутри лиги Кидда воспринимали как сильного кубкового тренера, специалиста именно по матчам на вылет. Однако ситуация резко изменилась после обмена Луки Дончича. И не так уж важно, насколько активно Кидд участвовал в обсуждении той сделки, потому что последствия всё равно ударили напрямую по нему. «Даллас» потерял игрока, вокруг которого строилась вся система, а новый состав так и не превратился в цельный механизм. Травмы только добавили проблем, заставляя постоянно перекраивать ротацию, и сезон в итоге закрыли с отрезвляющим результатом 26-56. Видимо, для нового руководства этого оказалось достаточно, чтобы не держаться за преемственность.

Масаи Уджири президент «Далласа» «Оценивая будущее нашей баскетбольной программы, мы считаем, что сейчас наступил подходящий момент для нового направления развития команды. У нас большие ожидания от этой франшизы и ответственность за то, чтобы построить организацию, которая сможет стабильно претендовать на чемпионство. Мы проведём тщательный и взвешенный поиск нового главного тренера, а также продолжим оценивать работу всей баскетбольной структуры, чтобы соответствовать тому уровню, которого ожидают и достойны болельщики «Маверикс».

К слову, очень показательна и риторика Уджири насчёт будущего. В публичных заявлениях Масаи напирает не на сиюминутную перестройку, а на строительство системы, которая будет стабильно претендовать на чемпионство. Что под этим понимается? «Даллас» не ищет крайнего после провала, он в принципе пересматривает свою модель развития. Отдельной строкой здесь идёт фактор Купера Флэгга — лучшего новичка по итогам минувшей регулярки. Именно молодой форвард станет осью, вокруг которой закрутится новый проект. Уджири получает уникальный шанс изначально подобрать тренера под задатки конкретной молодой звезды и под свою баскетбольную философию. Плюс у «Маверикс» на руках девятый пик ближайшего драфта, а это делает вакансию ещё более лакомым куском для соискателей.

Впрочем, без работы Кидд долго сидеть не будет. По меркам лиги резюме Джейсона выглядит солидно: за спиной глубокие заходы в плей-офф, опыт управления звёздами и безусловный вес в тренерской среде. Учитывая, что прямо сейчас тренеров ищут несколько клубов, фамилию Кидда наверняка впишут в шорт-листы одной из первых.