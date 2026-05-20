Мало кто верил в такой камбэк. Но «Нью-Йорк» сделал невозможное!

«Нью-Йорк» одержал победу в стартовом матче финала Востока с «Кливлендом» (115:104 ОТ), хотя ещё за восемь минут до конца четвёртой четверти проигрывал 22 очка. Команда Майка Брауна совершила один из самых впечатляющих камбэков новейшей истории плей-офф НБА. Более подробно обо всём этом — в нашем материале.

Бóльшую часть встречи «Кливленд» полностью контролировал ход игры, не сталкиваясь с серьёзными трудностями. Тем временем гости спокойно сдерживали позиционные атаки «Никс», не позволяли хозяевам быстро убегать в отрыв и вынуждали соперников завершать владения непростыми бросками. После девяти дней паузы между сериями «Нью-Йорк» смотрелся вяло — мяч двигался медленно, трёхочковые не летели, а изоляции чаще всего ни к чему не приводили. К началу четвёртой четверти «Никс» забили всего четыре из 23 бросков из-за дуги. На фоне этого «Кавальерс» выглядели собраннее: Донован Митчелл постоянно оказывал давление на кольцо, а оборона гостей уверенно перекрывала «краску». При счёте 93:71 за 7:52 до конца казалось, что интрига в матче умерла. По данным ESPN, у «Кливленда» на тот момент было 99,9% на победу.

Поворотный момент в матче произошёл, когда «Нью-Йорк» упростил нападение и начал строить атаки исключительно через Джейлена Брансона, который начал успешно разыгрывать изоляции против Джеймса Хардена, ускорил темп и вынудил защиту «Кливленда» действовать один на один. Важно отметить, что «Никс» выбросили из арсенала сложные комбинации и лишние передачи. Благодаря такому подходу игра стала прямее, и именно это вынудило гостей уступить ритм. После этого «Кливленд» рассыпался: команда допускала ошибки в позиционной защите, не успевала откатываться, теряла организации на периметре и беспомощно выглядела против первых движений мяча. На этом фоне «Нью-Йорк» сделал рывок 18:1, а Брансон сравнял счёт буквально за 19 секунд до конца основного времени — 101:101.

В дополнительное время «Никс» показали, кто хозяин на паркете — их стартовый рывок 9:0 поставил «Кливленд» в сложное положение: у гостей появились проблемы с розыгрышем, атаки стали индивидуальными, и мяч почти не двигался. Митчелл набрал свои 29 очков, но в концовке у «Кавс» не шли броски. Помимо привычно эффективного Брансона, отличились Микал Бриджес (18 очков, важные моменты в концовке) и О Джи Ануноби, который только восстановился после травмы, но именно в самые важные минуты добавил необходимую физическую жёсткость и помог команде дожать соперника.

Этот матч уже стал частью истории — и не зря. «Нью-Йорк» закончил игру потрясающим рывком 44:11, оформив самую крупную победу после камбэка с отставания в 22 очка со времён легендарного чемпионского сезона 1970 года. За последние три десятилетия клубы НБА выигрывали лишь три из 750 матчей плей-офф, отставая больше чем на 20 очков в четвёртой четверти. Теперь таких побед — четыре. Добавим сюда ещё один рекорд: с 1997 года это второй по масштабам возврат в четвёртой четверти в эпоху полноценной статистики. И, наконец, впервые в истории лиги первые игры финалов Востока и Запада одновременно дошли до овертайма.