«Нью-Йорк» выдал легендарный камбэк в плей-офф НБА. Как «Кливленд» это допустил? Разбор

«Нью-Йорк» совершил невероятный камбэк в первом матче финала Восточной конференции, победив «Кливленд» со счётом 115:104 ОТ — хотя по ходу четвёртой четверти уступал аж 22 очка. Долгое время «Кавс» диктовали условия, контролировали темп и не давали сопернику играть в свою игру. Однако в концовке всё перевернулось с ног на голову. Разбираемся, как «Никс» удалось переломить ход матча, в чём просчитался «Кливленд» и почему гости полностью провалили концовку.

Три четверти «Кавальерс» действовали почти безупречно для плей-офф. Они полностью сбивали темп «Нью-Йорка» и не позволяли хозяевам играть в быстрый баскетбол. У «Никс» не шли броски издали, мяч двигался медленно, атаки сводились к долгим индивидуальным действиям. Это был максимально удобный сценарий для «Кливленда», ведь защита успевала подстроиться, «большие» контролировали зону под кольцом, а активная игра на мяче не давала хозяевам разогнаться.

На другой половине площадки «Кавс» выглядели гораздо собраннее: Донован Митчелл стабильно нагнетал обстановку у дуги и вытягивал защиту, а помощь Джеймсу Хардену давала нападению нужную раскованность. Долгое время это было главным плюсом, так как команда не замыкалась на одном игроке и раз за разом доводила мяч до самых удобных точек. Но всё изменилось, когда «Никс» отказались от сложных комбинаций. Они максимально упростили нападение, и все атаки стали строиться на быстрых проходах в исполнении Джейлена Брансона. Важно понимать: «Нью-Йорк» перестал выискивать идеальный момент, сосредоточившись на конкретных действиях — скоростном пик-н-ролле, сменах, изоляциях. Такой подход заставлял защиту соперника раз за разом действовать без страховки и мгновенно принимать решения.

Харден стал ключевой целью для «Никс». Команда Майка Брауна постоянно стягивала его в оборону против Брансона и снова и снова атаковала одни и те же зоны без особых передышек. При этом дело было не только в личной защите Хардена. Когда соперник регулярно добивается выгодного для себя противостояния, ответственность ложится и на тренеров, и на коммуникацию всей команды — проблема в том, что «Кливленд» слишком долго играл прежними составами и не адаптировал защиту вовремя. Брансон этим максимально хладнокровно воспользовался, он не форсировал броски и не ускорял темп. Вместо этого разыгрывающий «Нью-Йорка» методично искал пространство после смен игроков. Когда оборона начинала смещаться, сразу появлялись дополнительные опции: Микал Бриджес реализовал два очень важных трёхочковых, а О Джи Ануноби добавил жёсткости и подборов в защите.

Стоит обратить внимание на то, насколько быстро у «Кавальерс» пропала стабильность в нападении. Пока гости вели с разницей в 15-20 очков, организация в атаке была на высоком уровне. Однако после успешной серии «Никс» каждый розыгрыш стал даваться с трудом: мяч почти не двигался, передач становилось меньше, а решения приходилось принимать впритык к сирене. Для команды, которая до этого диктовала темп, ситуация выглядела тревожно. И дело здесь не только в провалах Хардена, проигравшего концовку и не справившегося один в один против Брансона. Проблем у «Кавс» было больше: гости потеряли преимущество в борьбе за подбор, не успевали защищаться при быстром движении мяча у соперника, стали проигрывать стартовые моменты владений и выглядели уставшими в переходных фазах. Всё это постепенно сломало для них ритм игры.

Хозяева, наоборот, вовремя нащупали свой ритм. Примечательно, что после возвращения в игру они не позволили эмоциям взять верх и не перешли на авантюрный баскетбол. Даже в овертайме команда упорно следовала тем решениям, которые сработали в концовке основного времени. Всё было спокойно, без спешки и неожиданных изменений. К тому времени «Кливленд» уже напоминал команду, тщетно пытающуюся замедлить то, что уже вышло из-под их контроля. Игра показала, что в плей-офф преимущество теряется легко, если одна команда находит болевую точку, а соперник не успевает её закрыть. «Нью-Йорк» не провёл идеальный матч — долгое время в атаке у него ничего особо не клеилось. Но когда настал решающий момент, «Никс» поняли, куда бить, и сдвинули игру в свою пользу. «Кливленд» ничего противопоставить этому не смог.