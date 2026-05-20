«Зенит» хорош во всём. Есть ли шансы у УНИКСа вернуться в серию?

Вчера, 19 мая, «Зенит» во второй раз в Санкт-Петербурге одолел УНИКС, тем самым добившись уверенного перевеса в полуфинальной серии — 3-1. Есть ли у казанцев шансы вернуться?

Основные проблемы

У подопечных Велимира Перасовича есть проблемы и в атаке, и в защите. Начнём с игры на чужой половине. После 23 и 24 очков от Джалена Рейнольдса в стартовых матчах серии «Зенит» стал намного плотнее играть с центровым казанцев. Как только звезда УНИКСа получает мяч в «посте», к нему в обязательном порядке следует как минимум подстраховка, а в большинстве своём происходит сдваивание, чтобы Рейнольдс как можно быстрее избавлялся от мяча.

Отсюда уже происходит вторая проблема: когда Рейнольдс скидывает свободному игроку на дуге, то нет стабильно атакующей опции с дальней дистанции. И УНИКС не может наказать «Зенит» за дабл-тим. Например, во втором и третьем матчах серии казанцы ужасно бросали издали — 21,7% и 29,2% реализации соответственно. У питерцев же худшим показателем было 38,1%, а в трёх играх они и вовсе оформляли как минимум 50% — феноменальный показатель. Ещё в серии с МБА-МАИ у УНИКСа были видны проблемы с «трёшками», и с «Зенитом» они обострились ещё сильнее. 31,4% казанцы реализуют с дальней дистанции в постсезоне. Разница с питерцами, у которых 44,4%, колоссальная.

«Зенит» великолепно растягивает оборону УНИКСа, находя свободные попытки на периметре. Правда, есть огрехи и в защите «краски» от казанцев. Часто игроки соперника входят туда слишком легко, а забрасывают из этой зоны ещё эффективнее, чем «трёшки». Питерцы реализуют 54,3% бросков с двухочковой дистанции в этой серии — непростительно много, учитывая, что УНИКС является одной из лучших оборонительных команд, если вообще не лучшей по ходу сезона.

Также стоит отметить, что второй юнит казанцев работает хуже, чем у «Зенита». У питерцев качественно помогают со скамейки Владислав Емченко, Андрей Воронцевич, Ксавьер Мун и Лука Шаманич — каждый из них шикарно дополняет других партнёров и умеет как пройти под кольцо, так и бросить издали. В составе УНИКСа можно отметить лишь Алексея Шведа и Андрея Лопатина, дающих энергию и приносящих пользу вне стартовой пятёрки. Рейнольдса в расчёт не берём, так как он, выходя не в стартовом составе, играет очень много и является главной звездой клуба.

Что делать УНИКСу?

«Зенит» практически всегда находит выгодный для себя размен в атаке. Джонни Джузэнг и Лука Шаманич проводят серию жизни. Причём у обоих были свои проблемы. Например, Джузэнга часто критиковали за плохую игру и огромное количество смазанных бросков. И сейчас Джонни лишь в одном матче серии показал меньше 50% реализации, а в трёх других набрал как минимум 20 очков и был невероятно эффективен (100%, 56,2% и 88,8%). Шаманич чуть не уехал из «Зенита» по ходу сезона из-за разногласий с Деяном Радоньичем, но из-за того, что новых игроков подписывать было уже нельзя, его оставили в команде. И не зря!

Шаманич в среднем по ходу серии с УНИКСом набирает 15,2 очка. А это учитывая, что у него в соперниках либо Маркус Бингэм, либо Рейнольдс! Причём удивляет и то, что он полностью включился в обороне, не позволяя центровым казанцев свободно чувствовать себя в «краске». Если на других у Перасовича и команды есть ответы, то на Джузэнга с Шаманичем пока их не нашлось. Эти двое невероятно стабильно ломают все защитные построения Казани. С ними что-то нужно делать, иначе поражение неминуемо.

Естественно, УНИКСу необходимо прибавлять на обеих половинах. Дишон Пьерр просто феноменально начал серию — 27 очков и три передачи, а затем словно растворился. Конечно, не стоит ждать от всех таких перформансов каждый раз, но те, кто видел дальнейшие матчи, точно скажут, что Пьерр играл ниже своих возможностей. Всё то же самое можно сказать и про Дмитрия Кулагина, которого питерцам удаётся закрыть. Меньше всего вопросов к Бингэму. Он провёл всего одну плохую игру (и то только из-за плохой бросковой эффективности) в этой серии, а когда не шло у Рейнольдса, тащил команду на себе.

Какие шансы на проход?

Необходимо экстренно что-то делать с реализацией трёхочковых. С такими показателями УНИКС далеко не уедет. И, конечно, включаться в обороне, как мы говорили ранее, потому что позволять сопернику столько забивать попросту нельзя. Слишком уж вольготно чувствует себя «Зенит» в атаке — так быть не должно.

Насколько сложно будет продлить серию до седьмого домашнего матча? Невероятно трудно! «Зенит», кажется, надломил соперника. Перасович не раз отмечал в своих тайм-аутах, что его подопечным не хватает желания и энергии, чтобы бороться за победы. Тренер раз за разом пытался взбодрить подопечных, а вы знаете, как Велимир умеет это делать (очень эффективно), однако даже его эмоциональные речи не работали. Сначала казанцам необходимо выиграть пятую игру, а уже потом думать обо всём остальном.

На проход УНИКСа дальше или на продление серии до седьмого матча мы бы дали 10-15%. Скорее всего, всё закончится в пятой или шестой встрече. Слишком уж хорош пока «Зенит», чтобы думать иначе. К тому же, как ни крути, с 1-3 отыграться крайне сложно. Питерцы не провалили ни одной игры и даже в той, в которой уступили, смотрелись очень хорошо, проиграв в овертайме. Казань никогда нельзя списывать со счетов, но здесь всё слишком очевидно — «Зенит» в намного более выигрышной позиции и находится в шаге от финала. Перасовичу и Ко некуда отступать — посмотрим, во что это выльется, уже 22 мая.