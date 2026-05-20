НБА отзеркалила сюжет Единой лиги. И там, и тут исторический масштаб!

Локомотив-Кубань — ЦСКА. Прямая трансляция
Единая лига и НБА повторили один и тот же сценарий в стартовых матчах плей-офф в 2026 году

Виталий Весёлый
Один сценарий на две лиги: баскетбольный триллер повторился за океаном.

Май в баскетболе традиционно дарит уникальные сюжеты, которые не под силу придумать даже самым опытным сценаристам. Нынешний постсезон не стал исключением, подарив болельщикам по обе стороны океана зрелище исторического масштаба. Феномен заключается в поразительном, почти полном сходстве между решающими стадиями Единой лиги ВТБ и НБА. То, что ещё вчера казалось невероятным на отечественных паркетах, чуть позже было в точности воспроизведено на главных аренах США. Турниры будто синхронизировались, запустив полуфиналы по идентичному сценарию, сочетающему в себе элементы драмы и настоящего триллера.

Уникальный плей-офф в Единой лиге

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
11 мая 2026, понедельник. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
107 : 104
ОТ
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Пьерр - 27, Рейнольдс - 23, Д. Кулагин - 18, Ли - 15, Бингэм - 14, Швед - 6, М. Кулагин - 2, Лопатин - 2, Беленицкий, Манфорд, Захаров, Абдулбасиров
Зенит: Шаманич - 28, Жбанов - 23, Фрейзер - 10, Мартюк - 9, Мун - 9, Воронцевич - 8, Джузэнг - 7, Роберсон - 5, Узинский - 5, Карасёв, Емченко, Земский

Началось всё с феноменального старта полуфинальных серий Единой лиги. Как справедливо отмечал для «Чемпионата» президент турнира Сергей Кущенко, решающая стадия чемпионата подарила болельщикам совершенно иную философию баскетбола, превратившись в принципиально новое по качеству зрелище. Исторический масштаб подчеркнул беспрецедентный рекорд: впервые в лиге оба первых матча 1/2 финала завершились в овертаймах.

УНИКС — «Зенит»

Фото: Единая лига ВТБ

В Казани местный УНИКС и санкт-петербургский «Зенит» выдали настоящий триллер с редкой для матчей такого накала результативностью — за основное время лидер на паркете менялся 15 раз, а итоговый счёт (107:104 ОТ) зафиксировал планку выше 100 очков для обеих команд. Главным героем встречи стал форвард казанцев Дишон Пьер, поймавший невероятный кураж и обновивший личные рекорды — 27 очков при безупречной реализации с игры и стопроцентной точности из-за дуги. Спасительный бросок Дмитрия Кулагина из угла за 12 секунд до конца четвёртой четверти перевёл игру в дополнительную пятиминутку, где хозяева всё же дожали соперника.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
12 мая 2026, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
88 : 97
ОТ
Локомотив-Кубань
Краснодар
ЦСКА: Жан-Шарль - 15, Кливленд - 14, Руженцев - 13, Курбанов - 12, Тримбл - 11, Митрович - 8, Ухов - 7, Уэйр - 3, Антонов - 3, Астапкович - 2, Ганькевич, Карпенко
Локомотив-Кубань: Хаджибегович - 20, Ищенко - 19, Миллер - 17, Мартин - 13, Хантер - 13, Мур - 11, Темиров - 4, Коско, Квитковских, Шеянов, Коновалов, Самойленко

Не менее громкая сенсация грянула в Москве. «Локомотив-Кубань», уступивший ЦСКА все четыре матча в регулярном чемпионате, проявил характер и нанёс армейцам чувствительное поражение на их площадке — 97:88 ОТ. Краснодарцы сделали ставку на агрессивную работу в трёхсекундной зоне, а главным фактором успеха стал 21-летний Всеволод Ищенко. Несмотря на юный возраст, защитник без тени сомнения взял на себя роль лидера в критические минуты и набрал 19 очков.

ЦСКА — «Локомотив-Кубань»

Фото: Единая лига ВТБ

Главный тренер москвичей Андреас Пистиолис после игры признал, что соперник банально больше сражался на паркете, а его подопечные полностью потеряли концентрацию в защите во время овертайма, который прошёл под диктовку «Локо».

Безумие в клатче

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
19 мая 2026, вторник. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
115 : 122
ОТ
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Оклахома-Сити Тандер: Карузо - 31, Уильямс - 26, Гилджес-Александер - 24, Холмгрен - 8, Уоллес - 8, Маккейн - 7, Дорт - 5, Митчелл - 4, Хартенштайн - 2, Уильямс, Джо, Сорбер, Сэндфорт, Карлсон, Уиггинс, Барнхайзер, Уильямс, Топич
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 41, Харпер - 24, Касл - 17, Джонсон - 13, Васселл - 13, Шампани - 11, Брайант - 3, Маклафлин, Фокс, Корнет, Олиник, Миллер, Бийомбо, Пламли, Джонс-Гарсия, Барнс, Уотерс III, Ингрэм

Не успели болельщики осмыслить эти исторические события, как аналогичный сценарий повторился в НБА, где впервые в истории финалов конференций обе стартовые встречи завершились в дополнительное время. Более того, основное время матчей закончилось с мистически одинаковым счётом — 101:101. Главным же трендом обеих игр стало то, что лидеры победивших команд решили забрать своё именно в клатче.

«Оклахома-Сити Тандер» — «Сан-Антонио Спёрс»

Фото: Alex Slitz/Getty Images

На Западе невероятную игру показал француз Виктор Вембаньяма. В своём дебютном матче финала конференции он набрал 41 очко и совершил 24 подбора, а «Сан-Антонио» победил в гостях действующего чемпиона «Оклахому». При этом техасцы сами едва не упустили победу, растеряв 10-очковое преимущество в заключительной четверти и позволив сопернику перевести встречу в овертайм. Однако в дополнительных пятиминутках «Спёрс» всё же смогли дожать хозяев.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
20 мая 2026, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
115 : 104
ОТ
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Нью-Йорк Никс: Брансон - 38, Бриджес - 18, Харт - 13, Ануноби - 13, Таунс - 13, Шамет - 9, Альварадо - 4, Робинсон - 4, Кларксон - 3, Джонс, Макбрайд, Дадье, Маккаллар, Колек, Сохан, Джемисон, Диавара, Хукпорти
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 29, Харден - 15, Мобли - 15, Меррилл - 12, Аллен - 10, Уэйд - 10, Страс - 8, Шрёдер - 3, Эллис - 2, Брайант, Портер, Миникс, Тайсон, Энаруна, Нэнс, Проктор, Сарр, Томлин

На Востоке «Нью-Йорк» на домашнем паркете за восемь минут до конца четвёртой четверти безнадёжно уступал «Кливленду» с разницей в 22 очка. Если бы кто-то в этот момент заглянул в статистику НБА, она показалась бы настоящим приговором: в текущем сезоне матчи с подобным сценарием заканчивались победой лидирующей команды в 452 случаях при единственном поражении. Более того, в плей-офф с 2013 года в аналогичной ситуации было одержано 330 побед подряд. Но даже если баскетболисты «Никс» и знали об этих цифрах, они их не смутили.

«Нью-Йорк Никс» — «Кливленд Кавальерс»

Фото: Sarah Stier/Getty Images

За последние 13 минут игрового времени хозяева совершили рывок 44:11, а Джейлен Брансон наглядно показал, почему именно он является лидером коллектива. Главный тренер ньюйоркцев Майк Браун после победы признался, что никогда не видел ничего подобного в матчах на вылет. Наставнику «Кавальерс» Кенни Аткинсону оставалось лишь сетовать на невезение и на то, что соперник полностью доминировал в концовке. Сам Брансон, комментируя случившееся, был краток: «У меня нет ответа. Мы просто продолжали бороться и верить».

Тот случай, когда параллели между двумя турнирами очевидны и более чем приятны. И в Единой лиге, и в НБА команды наглядно доказывают, что интрига жива до последних секунд, а болельщикам не стоит опускать руки вплоть до самого конца. Впереди продолжение этих захватывающих серий до четырёх побед. Как показали первые встречи, давать какие-либо прогнозы сейчас — дело абсолютно неблагодарное. Остаётся лишь наслаждаться моментом — баскетбольная история пишется прямо на наших глазах.

