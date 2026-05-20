НБА отзеркалила сюжет Единой лиги. И там, и тут исторический масштаб!

Май в баскетболе традиционно дарит уникальные сюжеты, которые не под силу придумать даже самым опытным сценаристам. Нынешний постсезон не стал исключением, подарив болельщикам по обе стороны океана зрелище исторического масштаба. Феномен заключается в поразительном, почти полном сходстве между решающими стадиями Единой лиги ВТБ и НБА. То, что ещё вчера казалось невероятным на отечественных паркетах, чуть позже было в точности воспроизведено на главных аренах США. Турниры будто синхронизировались, запустив полуфиналы по идентичному сценарию, сочетающему в себе элементы драмы и настоящего триллера.

Уникальный плей-офф в Единой лиге

Началось всё с феноменального старта полуфинальных серий Единой лиги. Как справедливо отмечал для «Чемпионата» президент турнира Сергей Кущенко, решающая стадия чемпионата подарила болельщикам совершенно иную философию баскетбола, превратившись в принципиально новое по качеству зрелище. Исторический масштаб подчеркнул беспрецедентный рекорд: впервые в лиге оба первых матча 1/2 финала завершились в овертаймах.

УНИКС — «Зенит» Фото: Единая лига ВТБ

В Казани местный УНИКС и санкт-петербургский «Зенит» выдали настоящий триллер с редкой для матчей такого накала результативностью — за основное время лидер на паркете менялся 15 раз, а итоговый счёт (107:104 ОТ) зафиксировал планку выше 100 очков для обеих команд. Главным героем встречи стал форвард казанцев Дишон Пьер, поймавший невероятный кураж и обновивший личные рекорды — 27 очков при безупречной реализации с игры и стопроцентной точности из-за дуги. Спасительный бросок Дмитрия Кулагина из угла за 12 секунд до конца четвёртой четверти перевёл игру в дополнительную пятиминутку, где хозяева всё же дожали соперника.

Не менее громкая сенсация грянула в Москве. «Локомотив-Кубань», уступивший ЦСКА все четыре матча в регулярном чемпионате, проявил характер и нанёс армейцам чувствительное поражение на их площадке — 97:88 ОТ. Краснодарцы сделали ставку на агрессивную работу в трёхсекундной зоне, а главным фактором успеха стал 21-летний Всеволод Ищенко. Несмотря на юный возраст, защитник без тени сомнения взял на себя роль лидера в критические минуты и набрал 19 очков.

ЦСКА — «Локомотив-Кубань» Фото: Единая лига ВТБ

Главный тренер москвичей Андреас Пистиолис после игры признал, что соперник банально больше сражался на паркете, а его подопечные полностью потеряли концентрацию в защите во время овертайма, который прошёл под диктовку «Локо».

Безумие в клатче

Не успели болельщики осмыслить эти исторические события, как аналогичный сценарий повторился в НБА, где впервые в истории финалов конференций обе стартовые встречи завершились в дополнительное время. Более того, основное время матчей закончилось с мистически одинаковым счётом — 101:101. Главным же трендом обеих игр стало то, что лидеры победивших команд решили забрать своё именно в клатче.

«Оклахома-Сити Тандер» — «Сан-Антонио Спёрс» Фото: Alex Slitz/Getty Images

На Западе невероятную игру показал француз Виктор Вембаньяма. В своём дебютном матче финала конференции он набрал 41 очко и совершил 24 подбора, а «Сан-Антонио» победил в гостях действующего чемпиона «Оклахому». При этом техасцы сами едва не упустили победу, растеряв 10-очковое преимущество в заключительной четверти и позволив сопернику перевести встречу в овертайм. Однако в дополнительных пятиминутках «Спёрс» всё же смогли дожать хозяев.

На Востоке «Нью-Йорк» на домашнем паркете за восемь минут до конца четвёртой четверти безнадёжно уступал «Кливленду» с разницей в 22 очка. Если бы кто-то в этот момент заглянул в статистику НБА, она показалась бы настоящим приговором: в текущем сезоне матчи с подобным сценарием заканчивались победой лидирующей команды в 452 случаях при единственном поражении. Более того, в плей-офф с 2013 года в аналогичной ситуации было одержано 330 побед подряд. Но даже если баскетболисты «Никс» и знали об этих цифрах, они их не смутили.

«Нью-Йорк Никс» — «Кливленд Кавальерс» Фото: Sarah Stier/Getty Images

За последние 13 минут игрового времени хозяева совершили рывок 44:11, а Джейлен Брансон наглядно показал, почему именно он является лидером коллектива. Главный тренер ньюйоркцев Майк Браун после победы признался, что никогда не видел ничего подобного в матчах на вылет. Наставнику «Кавальерс» Кенни Аткинсону оставалось лишь сетовать на невезение и на то, что соперник полностью доминировал в концовке. Сам Брансон, комментируя случившееся, был краток: «У меня нет ответа. Мы просто продолжали бороться и верить».

Тот случай, когда параллели между двумя турнирами очевидны и более чем приятны. И в Единой лиге, и в НБА команды наглядно доказывают, что интрига жива до последних секунд, а болельщикам не стоит опускать руки вплоть до самого конца. Впереди продолжение этих захватывающих серий до четырёх побед. Как показали первые встречи, давать какие-либо прогнозы сейчас — дело абсолютно неблагодарное. Остаётся лишь наслаждаться моментом — баскетбольная история пишется прямо на наших глазах.