Что нужно «Оклахоме», чтобы остановить «Сан-Антонио» и Виктора Вембаньяму

«Сан-Антонио» одержал победу в первом матче финала Западной конференции с «Оклахомой» — 122:115. Центральной фигурой встречи стал Виктор Вембаньяма, который провёл свой лучший матч в кубковых соревнованиях. Перед второй игрой серия принимает привычный для «Тандер» характер: коллектив Марка Дэйгнолта снова поставлен в ситуацию, когда после домашнего поражения нужно оперативно вносить корректировки в игру. Разбираемся, за счёт чего «Оклахома» собирается сравнивать счёт и какие моменты могут вновь оказаться на стороне «Спёрс».

Уже первая игра выявила сразу две основные проблемы для «Тандер». Первая — неэффективная защита против Вембаньямы. Вторая — слабая реализация у собственных лидеров. Французский бигмен провёл на площадке свыше 48 минут и завершил встречу со впечатляющими 41 очком, 24 подборами и тремя блок-шотами. Он забил 14 из 25 бросков с игры и реализовал 12 из 13 штрафных. В 22 года 134 дня Вембаньяма стал самым молодым игроком в истории НБА, которому удалось оформить в плей-офф матч с 40+ очками и 20+ подборами. До этого рекорд принадлежал Кариму Абдул-Джаббару — в 1970 году он набрал 46 очков и 25 подборов в 22 года 352 дня в игре с «Филадельфией».

Нельзя объяснять произошедшее только игрой центрового «Спёрс» — «Оклахома» сама сильно просела в атаке. Особенно неудачно начал и провёл матч Шей Гилджес-Александер: всего семь попаданий из 23. Впрочем, такие перепады формы для него уже стали привычными в плей-офф последних двух лет. Гораздо важнее, что после таких игр «Тандер» регулярно способны резко прибавить во второй игре серии.

Примечательно, что в прошлом плей-офф команда дважды уступила стартовые домашние матчи — сперва «Денверу» во втором раунде, потом «Индиане» в финале. Но в ответ «Оклахома» оба раза побеждала соперника: «Наггетс» — 149:106, «Пэйсерс» — 123:107, средняя разница — 29,5 очка, а Гилджес-Александер показывал отличную результативность — 34 очка в среднем при 68-процентной реализации.

Пожалуй, главный вопрос для «Сан-Антонио» сейчас — состояние ДеАарона Фокса. Он не играл в первом матче из-за проблем с голеностопом, и после игры Митч Джонсон рассказал, что пока не знает, появится ли Фокс во второй игре. В отсутствие защитника на первый план вышел Дилан Харпер — новичок по ходу встречи стал настоящей сенсацией: 24 очка, 11 подборов, шесть передач, семь перехватов.

Тем не менее даже с харизматичным новичком у «Спёрс» были серьёзные проблемы — 23 потери, из которых «Оклахома» выжала 28 очков. Для «Тандер» быстрые атаки остаются главным механизмом давления. В первой встрече им помешала плохая реализация, но многое во втором матче будет зависеть от того, смогут ли «Спёрс» снова сдержать темп соперника и избежать лишних ошибок.