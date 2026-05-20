Карри, Адетокунбо и — Ищенко. Россиянин подписал контракт с топ-агентством на пути к НБА

Сейчас и не скажешь, что ещё в прошлом сезоне Всеволод Ищенко был скромным дебютантом Единой лиги ВТБ. Молодой игрок получал на паркете в среднем 10 минут 16 секунд и приносил команде 3,2 очка. Нынешний розыгрыш стал для 21-летнего защитника настоящим прорывом. Проведя на данный момент 41 матч, Ищенко более чем в два раза увеличил своё игровое время (до 23.19) и почти утроил результативность, набирая в среднем 8,7 очка. Защитник совершил колоссальный качественный скачок: реализация двухочковых выросла с 48% до 55%, а дальние броски стали грозным оружием с элитными 45,3% точности по сравнению с прошлыми 40%.

Этот мощный прогресс принёс спортсмену заслуженный титул лучшего молодого игрока Единой лиги, в гонке за который он обошёл Глеба Фирсова из «Бетсити Пармы» и Егора Рыжова, игравшего за «Енисей» на правах аренды из «Зенита». Выход на новый уровень быстро заметили и за океаном. Заметным подтверждением сдвига в карьере защитника стало официальное соглашение с американским агентством Octagon, сулящее ему заманчивые перспективы.

Корпоративный гигант и кузница MVP

Всеволод Ищенко Фото: Единая лига ВТБ

Сотрудничество с Octagon можно рассматривать как показатель высокого статуса в мире профессионального спорта. Агентство, основанное в 1983 году американскими юристами Филом де Пиччотто, Фрэнком Крэйгхиллом и Ли Фентрессом, начинало со звёзд тенниса и лёгкой атлетики, однако со временем превратилось в одного из крупнейших игроков мировой спортивной индустрии. Сегодня компания входит в структуру коммуникационного холдинга Omnicom Group, имеет десятки офисов по всему миру и регулярно включается Forbes в число самых влиятельных спортивных агентств планеты, конкурируя с такими гигантами, как CAA, WME Sports и Klutch Sports.

Баскетбольное направление Octagon имеет репутацию одной из самых влиятельных структур на рынке. В НБА интересы клиентов компании представляют такие авторитетные агенты, как Джефф Остин и Алекс Сарацис. Именно с Octagon связаны контракты и коммерческие проекты Стефена Карри, Янниса Адетокунбо и Бэма Адебайо. Клиенты компании суммарно завоевали 11 титулов MVP и становились чемпионами НБА 12 раз. Особой гордостью агентства считается подразделение Octagon Basketball Europe, создававшееся как мост между европейским баскетболом и НБА. Компания работает со многими известными игроками Евролиги, включая хорошо знакомого в России Николу Милутинова, а также давно сотрудничает с Андреем Зубковым.

Прогресс, который не скрыть

Всеволод Ищенко Фото: Octagon

Учитывая прогресс Ищенко, неудивительно, что наш спортсмен подписал контракт с таким большим агентством. Всеволод продемонстрировал колоссальный рост в черновой работе и защите и имеет практически сопоставимое игровое время с главными звёздными легионерами «Локо» — Патриком Миллером, Винсом Хантером и Джеремайей Мартином. За год он превратился из игрока, не имевшего в прошлом чемпионате блок-шотов вовсе, в защитника, который за счёт антропометрии выписал соперникам 27 «горшков» (0,7 в среднем за игру).

Признание на столь высоком уровне доказало, что Ищенко способен давать результат здесь и сейчас против взрослых и опытных спортсменов. Теперь, когда за спиной российского баскетболиста стоит Octagon, его карьера может развиваться ещё стремительнее. На предстоящем драфте НБА Ищенко будет единственным игроком из России. Важно, что агентство топ-уровня берёт на себя не просто юридическое сопровождение, а весь комплекс маркетинга, пиара и выстраивания бренда. С такой поддержкой и, главное, собственным талантом у Всеволода есть все шансы попасть в сильнейшую лигу мира.