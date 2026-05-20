Капитан «Локомотива-Кубань» тащил на себе клуб. Но ЦСКА наказал за ошибки

ЦСКА после поражения в стартовом матче в полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» выиграл два матча кряду. Нас ждала четвёртая игра в Краснодаре. Какой она получилась — в материале «Чемпионата».

«Локомотив-Кубань» чуть больше чем за минуту набрал семь безответных очков и выглядел великолепно. В этом отрезке выделялся Майкл Мур, набравший пять очков. Андреас Пистиолис тут же взял тайм-аут, чтобы привести своих парней в чувство. ЦСКА проснулся, но кубанцы не сбавляли оборотов, удерживая разницу в семь очков. У хозяев полетело издали, и они улетели вперёд — 21:9. Армейцев вёл за собой Ливио Жан-Шарль, а Мело Тримблу и Касперу Уэйру перекрыли кислород, не давая ничего сделать. «Локо» забрал четверть со счётом 29:21.

Усилиями Никиты Курбанова, Антониуса Кливленда и Луки Митровича ЦСКА оформил рывок 6:0 на старте второго отрезка. Теперь уже Томислав Томович вмешался в игру своей паузой. Краснодарцы слишком много фолили на сопернике и не могли остановить Тримбла и Кливленда в быстрых отрывах. Москвичи сперва сравняли счёт, а затем и вовсе вышли вперёд — 43:40. Четверть осталась за гостями с результатом 22:11.

После перерыва «Локо» взвинтил темп, тащил команду капитан Патрик Миллер, забросивший «трёшку» и оформивший «двушку» с фолом. Хозяева совершили рывок 11:5, благодаря чему снова вышли вперёд. Впрочем, Антон Астапкович и Жан-Шарль вернули ЦСКА в игру. Армейцы прибавили в защите, уже не позволяя краснодарцам комфортно себя ощущать в атаке. В итоге гости оказались сильнее в третьей десятиминутке — 13:11.

Старт заключительного отрезка полностью остался за ЦСКА: клуб оформил рывок 9:3, в котором Каспер Уэйр набрал пять очков. Армейцы улетели вперёд на «+11» (65:54). В нужный момент у краснодарцев включился Джеремайя Мартин, оформивший пять очков. «Локо» замахнулся на камбэк, но «трёшки» от Астапковича и Ивана Ухова снова вернули москвичам комфортное преимущество — 73:61. В концовке у Мура было два свободных дальних броска, но он их не реализовал. ЦСКА довольно спокойно довёл дело до победы со счётом 85:75.

X-фактор

Мело Тримбл и Кирилл Темиров Фото: Единая лига ВТБ

Команды словно поменялись местами в том плане, что по ходу всей серии «Локо» намного лучше атаковал с двухочковой дистанции, ЦСКА — с трёхочковой. Сегодня всё было ровным счётом наоборот, потому что хозяева реализовали девять трёхочковых и смотрелись качественнее соперника в этом компоненте (30% против 23,8%). Армейцы же великолепно действовали вблизи кольца (65,6% против 42,9%). При этом X-фактором стала третья четверть, в которой «Локо» не мог набрать очки почти на протяжении семи минут. Во многом это и стало причиной поражения кубанцев.

Лучшие и худшие

Патрик Миллер Фото: Единая лига ВТБ

Лучшим игроком матча был Миллер. Капитан вёл за собой команду, оформив 22 очка, три подбора и восемь передач. При этом он забрасывал сумасшедшие броски с сопротивлением, но даже этого не хватило для победы. Если Мур в третьем матче не брал на себя много попыток, то в этом их было даже слишком много. Майкл набрал 18 очков и сделал четыре подбора, правда, бросковая эффективность оставляла желать лучшего (37,5%). Хорошо себя показал Всеволод Ищенко, записавший на свой счёт восемь очков, семь подборов и два перехвата.

У ЦСКА сразу пять игроков перешагнули порог 10 очков в этом матче. Самым эффективным и полезным сегодня был Жан-Шарль, который за 24 минуты на паркете собрал статистику из 12 очков и девяти подборов. Тримбл набрал 13 очков, сделал два подбора и три передачи, но с игры бросал плохо (25%). Зато Мело шикарно работал на штрафной линии (90%). Уэйр записал на свой счёт 11 очков и семь передач. Также качественную игру провели Кливленд — 13 очков, два подбора и две передачи — и Астапкович — 10 очков и пять подборов. Армейцы играли командно и таким образом добыли победу.

В составе «Локо» плохую игру провёл Винс Хантер. Центровой за 25 минут набрал лишь пять очков, сделал три подбора и три передачи. Однако, скорее всего, это связано с небольшим повреждением, так как по ходу встречи был момент, когда ему было очень больно. Антон Квитковских реализовал лишь один бросок из восьми (12,5%), провалив матч. У армейцев у Ухова долгое время не получалось ничего, но в заключительной четверти Иван прибавил.

Итоги

«Локомотив-Кубань» — ЦСКА Фото: Единая лига ВТБ

ЦСКА повёл в серии со счётом 3-1. Теперь у «Локо» нет права на ошибку в следующем матче в Москве. Армейцы сегодня очень много по своим меркам теряли мяч (17 раз), но даже так сумели победить соперника на его паркете. Причём не было ярко выраженного лидера у москвичей, так как краснодарцы не давали спокойно играть Тримблу и Уэйру, оказывая на них давление постоянно. Миллер отдал всё, чтобы забрать эту встречу. Но с 11 набранными очками во второй и третьей четвертях далеко не уедешь. Сумеют ли подопечные Томовича ещё побороться в полуфинале?