Гилджес-Александер искупил неудачный старт серии — и «Оклахома» нейтрализовала Вембаньяму

«Оклахома» сравняла счёт в финале Запада, обыграв «Сан-Антонио» — 122:113. После не слишком убедительного старта серии команда Марка Дэйгнолта вернулась к привычной манере: включили агрессию в защите, наладили быстрый розыгрыш и отдали управление атакой Шею Гилджес-Александеру. В ходе матча всплыли сразу несколько важных сюжетов — будь то проблемы «Спёрс» под кольцом или неуверенная игра Чета Холмгрена. Но главное отличие от первой встречи — реакция Гилджес-Александера. Если в прошлый раз он был не на высоте, и «Сан-Антонио» понадобилось два овертайма, чтобы дожать соперника, то сейчас Шей быстро перехватил инициативу, набрал 30 очков и постоянно создавал сложности защите «Спёрс».

Особое значение в победе «Оклахомы» имел вклад игроков скамейки — на их счету 57 очков, у «Спёрс» скамейка ограничилась 25. Лучше всех у вторых волн проявил себя Алекс Карузо (17), а Джаред Маккейн с Кейсоном Уоллесом набрали по 12. Плюс у «Тандер» сработал главный козырь — глубина: «Сан-Антонио» по-прежнему не удаётся перекрыть эту разницу. Ещё одна тенденция — разница очков после потерь, 27:10. Именно быстрые атаки после ошибок соперника снова помогли «Оклахоме» не дать оппоненту зацепиться. Хотя хозяева не контролировали ход матча от и до — максимум напряжения наступил за девять минут до конца, когда дальний Харрисона Барнса сократил разрыв до двух (99:97). Казалось, игра снова откроется, но затем «Тандер» провели решающий отрезок — рывок 11:0, где главным оружием стала как раз защита, заставившая «Спёрс» повторно терять мяч и путаться в позиционке.

Самым результативным у гостей был Виктор Вембаньяма — 21 очко, 17 подборов, шесть передач и четыре блок-шота. Однако вклад француза на деле оказался скромнее, чем цифры в статистике. В позиционном нападении «Оклахома» умело оттесняла Виктора дальше от кольца, а в обороне Вембаньяма порой не справлялся с борьбой. Особенно против Айзеи Хартенштайна (10 очков, 13 подборов). К слову, вновь обнажились для «Спёрс» вопрос укомплектованности передней линии. Есть надежда, что Вембаньяма прибавит в физике и научится увереннее действовать спиной к кольцу, но даже сейчас понятно, что «Сан-Антонио» нуждается в мощном партнёре в «краске». Современные лёгкие «большие» прекрасны в теории — пока соперник не переводит игру в силовое русло и не караулит в трёхсекундной. На дистанции плей-офф, когда цена каждого владения высока, такая слабина, увы, становится слишком очевидной. «Спёрс» явно не хватает игрока, который бы забирал на себя часть силовых задач, освобождая Виктора условно роль «четвёрки».

Вопросы по поводу Холмгрена всё ещё актуальны — итоговые 13 очков не отражают общей картины игры. Центровой «Тандер» действовал чересчур пассивно и часто проигрывал в единоборствах. Ожидаемый перевес в атлетизме у Вембаньямы выглядел очевидным, но сложности у Холмгрена возникали, даже когда соперником был Келдон Джонсон. На этом фоне разница между двумя молодыми «большими» бросалась в глаза особенно сильно. И перед переходом серии в Сан-Антонио это становится ключевым моментом, учитывая, что интенсивность борьбы только возрастёт.

Серьёзные кадровые потери стали дополнительной проблемой для обеих сторон. «Сан-Антонио» и так был без ДеАарона Фокса, а затем лишился на третьей четверти и Дилана Харпера из-за травмы. У «Оклахомы» вновь дала о себе знать старая проблема — Джейлен Уильямс повредил заднюю поверхность бедра, и теперь его участие в следующей игре остаётся под вопросом, что может болезненно ударить по ротации «Тандер». Серия переместится в Техас при счёте 1-1, и хоть «Оклахома» вернула себе контроль над ходом игры, из-за неопределённости с составами исход третьего матча прогнозировать крайне сложно.