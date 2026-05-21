Егор Дёмин не включён в число лучших новичков НБА. Справедливо?

НБА опубликовала символические пятёрки новичков по итогам регулярного сезона-2025/2026. Егору Дёмину места в них не нашлось: российский защитник «Бруклина» получил всего два голоса во вторую команду. История немедленно стала поводом для дискуссий — главным образом из-за того, что Дёмин был восьмым пиком драфта и одним из самых заметных европейских дебютантов сезона. Однако если убрать за скобки завышенные ожидания и перестать выдёргивать отдельные эпизоды в пользу любой из сторон, итоговый результат голосования перестаёт удивлять и выглядит довольно логичным. Об этом подробнее — в материале «Чемпионата».

Сезон у Дёмина сложился неровно, и это объяснимо, так как в «Нетс» на него, считай, сразу повесили серьёзную роль — 52 матча, 45 выходов в старте и 25+ минут на паркете. Для 19-летнего парня такая нагрузка — серьёзное испытание, особенно в команде, которая весь сезон тасовала состав и пыталась нащупать хоть какую-то структуру вокруг молодёжи. Сухие цифры дебюта: 10,3 очка, 3,2 подбора, 3,3 передачи, 39,9% с игры, 38,5% из-за дуги и 83,1% с линии. Если смотреть только в таблицу, то это добротный новичок в ротацию, но не тот, кого автоматом пихают в символические сборные. Впрочем, сводить сезон Дёмина к проценту с игры было бы ошибкой. Главный козырь Егора — качество и стабильность броска на длинной дистанции. Он положил 124 трёхочковых — четвёртый результат среди новичков лиги — и установил рекорд НБА для дебютантов, закладывая минимум одну «трёху» в 34 матчах подряд.

При росте 203 см это ключевой маркер — и не только на дистанции дебютного сезона. По ходу чемпионата стало очевидно, что бросок Дёмина соответствует уровню НБА. Проблемы лежали в другой плоскости — реализация внутри дуги, игра через контакт, устойчивость решений под прессингом и общая продуктивность владений. Всё это вылезало наружу особенно сильно в первой половине сезона, когда «Бруклин» регулярно вручал Егору мяч как инициатору. Дёмин периодически здорово видел площадку и отдавал передачи после смещений, однако параллельно с этим шли затяжные отрезки с потерями и тяжёлыми бросками после ведения. Для новичка — нормальная стадия привыкания, но, когда речь заходит о голосовании за All-Rookie, за подобные нюансы взгляд цепляется моментально.

Егор Дёмин на Матче восходящих звёзд НБА — 2026 Фото: vk.com/egordeminteam

Во второй части сезона роль россиянина чётко оформилась, а «Нетс» перестали перегружать Егора владением, сделав ставку на игру без мяча и моментальные решения на приёме. Лучший отрезок пришёлся на январь-февраль: Дёмин окреп ментально, а стабильный трёхочковый напрямую тащил атаку. Пиком стал матч с «Ютой» — 25 очков, 10 подборов и шесть дальних попаданий. В тот день он ещё и вписал себя в историю как самый молодой игрок НБА с 25+ очками, 10+ подборами и 5+ точными трёхочковыми. Жаль только, что эти редкие эпизоды элитного перформанса так и не изменили общее смазанное впечатление от его дебюта.

Корень зла — игровое время и количество матчей. Егор вышел на паркет всего 52 раза и досрочно закрыл сезон из-за плантарного фасциита левой стопы. Просто для контекста: почти все его прямые конкуренты за место в символических пятёрках перевалили за отметку в 70 матчей. А в таком плотном на таланты классе новичков фактор доступности стал едва ли не решающим. И конкуренция правда была зубодробительной. Купер Флэгг выдал сезон, который не оставлял вопросов по новичку года — как, впрочем, и Кон Книппел, его прямой оппонент в борьбе за награду. Дилан Харпер и Ви Джей Эджкомб с первых дней получили огромные атакующие роли и исправно штамповали очки. Седрик Кауард неожиданно выбился в топ самых эффективных двусторонних игроков-новичков. Во второй сборной тоже хватало ребят с куда более жирной статистической нагрузкой, в первую очередь это Дерик Куин и Максим Рейно.

На общем фоне Дёмин застрял в промежуточной нише. Достаточно полезен, чтобы постоянно всплывать в обсуждениях — но его сезон не дал ни нужного вала статистики, ни того уровня общей эффективности, без которых в сборную новичков не пробиться. Важно учитывать и специфику голосования. Символические команды дебютантов НБА тяготеют к игрокам с более броскими цифрами и выраженной ролью в нападении. Это не чей-то злой умысел, а просто многолетняя привычка. Игроки, чья ценность завязана на спейсинге, универсальности и умении встроиться в систему, почти всегда проигрывают тем, кто спокойно кладёт свои 16-20 очков за встречу.

Егор Дёмин в матче с «Ютой», сезон-2025/2026 Фото: vk.com/egordeminteam

То, что мы не видим Дёмина в итоговых пятёрках, не является ни грубой ошибкой, ни громкой сенсацией. Его первый год застрял в интересной точке: Егор практически ушёл от образа перспективного, но неготового проспекта, однако не пробился в пул самых влиятельных новичков. Показательны два голоса за вторую сборную — это, по сути, индикатор его положения в лиге. К концу сезона он был кандидатом на вход в топ-10 новичков, от которого отвернулись из-за травмы, недостаточной выборки матчей и общей нестабильности. Нельзя упускать и рыночную стоимость такой награды. Символическая сборная для новичка — это статус, который тащит за собой репутационный вес, маркетинговую привлекательность и в случаях с прописанными опциями прямые финансовые «плюшки», регулируемые правилами потолка зарплат для новичков.

С практической точки зрения для «Нетс» новости гораздо приятнее. По итогам дебютного года клуб получил железобетонное подтверждение: Дёмин готов тащить большие минуты уже сейчас, и его главный козырь идеально масштабируется на уровень серьёзных взрослых матчей. Бросок и габариты — это готовый рецепт игрока глубокой ротации в современной НБА, и, чтобы быть полезным, ему не обязательно крошить личные рекорды. Поэтому отсутствие в команде новичков сезона — просто оценка здесь и сейчас, но никак не приговор на будущее. Желаем Егору ощутимого качественного скачка летом и отличного перформанса в Летней лиге.