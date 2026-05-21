Трое россиян в финальном этапе юношеской Евролиги: почему пропускать турнир никак нельзя

В Афинах стартует 24-й финальный этап аdidas NextGen — престижнейшего юношеского турнира Евролиги, который традиционно собирает лучших молодых баскетболистов Европы в возрасте до 18 лет. Соревнования давно заслужили статус одного из главных мест для смотра талантов: в разные годы через них проходили такие будущие звёзды, как Лука Дончич, Виктор Вембаньяма и Егор Дёмин. В течение четырёх игровых дней — с 21 по 24 мая — матчи группового этапа и воскресный финал пройдут в рамках большого уикенда «Финала четырёх» Евролиги. Для молодых игроков это уникальный шанс заявить о себе на глазах у скаутов со всего мира. В центре внимания в этом году сразу несколько российских баскетболистов.

Российский след в европейских клубах

Егор Амосов и Илья Фролов в «Реале» Фото: David Grau/Getty Images

Главным событием для отечественных болельщиков станет участие сразу двух команд с россиянами в составах — мадридского «Реала» и сербской «Црвены Звезды». Оба клуба не смогли отобраться на турнир напрямую, но получили уайлд-кард от организаторов. Белградцы уступили на домашнем этапе, а испанцы не завершили отбор на фоне начавшегося военного конфликта на Ближнем Востоке.

Особый интерес вызывает возвращение в строй центрового «сливочных» Ильи Фролова. Наш баскетболист пропустил около трёх месяцев из-за травмы колена. Повреждение было особенно досадным, учитывая великолепный старт сезона в исполнении центрового. В дебютном матче отборочного турнира в Абу-Даби с «Арисом» (78:65) именно Фролов стал самым эффективным игроком в составе «Реала». Илья завершил встречу с показателем в 22 балла, принеся команде 18 очков и совершив восемь подборов. Теперь, после долгого восстановления, Илья вернулся в ростер мадридцев.

Вместе с Фроловым за «сливочных» сыграет лидер молодёжной команды Егор Амосов. Оба игрока горят желанием взять своё после прерванного этапа в ОАЭ, где «Реал» успел одержать до остановки турнира две победы. Ещё одним представителем России в Афинах станет центровой Егор Рябов, выступающий за «Црвену Звезду». Правда, у Рябова есть также и черногорский паспорт.

Расклады, фавориты и скаутинг

Егор Рябов в «Црвене Звезде» Фото: David Grau/Getty Images

Восемь элитных команд разделены на две группы. В группе А мадридский «Реал» поборется за выход в финал с греческим «Панатинаикосом», словенской «Цедевитой-Олимпией» и французским INSEP. Группу B составили литовский «Жальгирис», «Црвена Звезда», «Барселона» и приглашённая американская команда Team 3SSB (3Stripes Select Basketball), собранная из перспективных школьников США. По регламенту матч за третье место не предусмотрен, поэтому победители квартетов сразу сойдутся в финале.

Главными фаворитами турнира выглядят «Реал» и «Барселона», которые только за май успели сыграть друг с другом в двух финалах на внутренней арене (в категориях U18 и U22). Оба раза побеждали мадридцы. Исторически «Реал» удерживает планку самого титулованного клуба NextGen с пятью трофеями, однако действующим чемпионом является «Жальгирис».

Афинский паркет станет настоящей витриной для будущих драфтов НБА. Скауты будут пристально следить за малийцем Сайоном Кейта из «Барсы», который уже имеет опыт игры за взрослую команду в Евролиге, а также за американцами Джорданом Пейджем и Насиром Андерсоном из Team 3SSB, которые котируются в лотерее мок-драфта-2028. Из совсем юных дарований выделяется Мохамед Дабон из каталонского клуба, возглавляющий предварительные списки драфта-2030. И, конечно, под особым прицелом окажутся российские таланты. Тот же Егор Амосов совсем недавно стал MVP финального «класико» в первенстве Испании U18, так что внимание к нашим парням со стороны скаутов гарантировано.

На фоне обилия громких имён на предстоящем турнире российские баскетболисты получат отличный шанс ещё раз громко заявить о себе. Успешное выступление против сильнейших сверстников планеты и будущих звёзд НБА способно кардинально изменить карьерные перспективы Амосова, Фролова и Рябова и заставить ведущих скаутов мира обратить более пристальное внимание на российских талантов.