Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Амосов, Фролов и Рябов сыграют на аdidas NextGen: россияне из Реала и Црвены Звезды в финале юношеской Евролиги

Трое россиян в финальном этапе юношеской Евролиги: почему пропускать турнир никак нельзя
Виталий Весёлый
Трое россиян в финальном этапе юношеской Евролиги
Комментарии
Егор Рябов из «Црвены Звезды», Егор Амосов и Илья Фролов из «Реала» поборются за победу с топ-проспектами Европы.

В Афинах стартует 24-й финальный этап аdidas NextGen — престижнейшего юношеского турнира Евролиги, который традиционно собирает лучших молодых баскетболистов Европы в возрасте до 18 лет. Соревнования давно заслужили статус одного из главных мест для смотра талантов: в разные годы через них проходили такие будущие звёзды, как Лука Дончич, Виктор Вембаньяма и Егор Дёмин. В течение четырёх игровых дней — с 21 по 24 мая — матчи группового этапа и воскресный финал пройдут в рамках большого уикенда «Финала четырёх» Евролиги. Для молодых игроков это уникальный шанс заявить о себе на глазах у скаутов со всего мира. В центре внимания в этом году сразу несколько российских баскетболистов.

Российский след в европейских клубах

Егор Амосов и Илья Фролов в «Реале»

Егор Амосов и Илья Фролов в «Реале»

Фото: David Grau/Getty Images

Главным событием для отечественных болельщиков станет участие сразу двух команд с россиянами в составах — мадридского «Реала» и сербской «Црвены Звезды». Оба клуба не смогли отобраться на турнир напрямую, но получили уайлд-кард от организаторов. Белградцы уступили на домашнем этапе, а испанцы не завершили отбор на фоне начавшегося военного конфликта на Ближнем Востоке.

Особый интерес вызывает возвращение в строй центрового «сливочных» Ильи Фролова. Наш баскетболист пропустил около трёх месяцев из-за травмы колена. Повреждение было особенно досадным, учитывая великолепный старт сезона в исполнении центрового. В дебютном матче отборочного турнира в Абу-Даби с «Арисом» (78:65) именно Фролов стал самым эффективным игроком в составе «Реала». Илья завершил встречу с показателем в 22 балла, принеся команде 18 очков и совершив восемь подборов. Теперь, после долгого восстановления, Илья вернулся в ростер мадридцев.

Вместе с Фроловым за «сливочных» сыграет лидер молодёжной команды Егор Амосов. Оба игрока горят желанием взять своё после прерванного этапа в ОАЭ, где «Реал» успел одержать до остановки турнира две победы. Ещё одним представителем России в Афинах станет центровой Егор Рябов, выступающий за «Црвену Звезду». Правда, у Рябова есть также и черногорский паспорт.

Расклады, фавориты и скаутинг

Егор Рябов в «Црвене Звезде»

Егор Рябов в «Црвене Звезде»

Фото: David Grau/Getty Images

Восемь элитных команд разделены на две группы. В группе А мадридский «Реал» поборется за выход в финал с греческим «Панатинаикосом», словенской «Цедевитой-Олимпией» и французским INSEP. Группу B составили литовский «Жальгирис», «Црвена Звезда», «Барселона» и приглашённая американская команда Team 3SSB (3Stripes Select Basketball), собранная из перспективных школьников США. По регламенту матч за третье место не предусмотрен, поэтому победители квартетов сразу сойдутся в финале.

Главными фаворитами турнира выглядят «Реал» и «Барселона», которые только за май успели сыграть друг с другом в двух финалах на внутренней арене (в категориях U18 и U22). Оба раза побеждали мадридцы. Исторически «Реал» удерживает планку самого титулованного клуба NextGen с пятью трофеями, однако действующим чемпионом является «Жальгирис».

Подробнее об успехах Егора:
Второй трофей за май, на очереди — третий. Амосов с «Реалом» вновь победил «Барселону» Второй трофей за май, на очереди — третий. Амосов с «Реалом» вновь победил «Барселону»
Новый русский лидер «Мадрида». Амосов привёл юниоров «Реала» к первому золоту с 2019 года Новый русский лидер «Мадрида». Амосов привёл юниоров «Реала» к первому золоту с 2019 года

Афинский паркет станет настоящей витриной для будущих драфтов НБА. Скауты будут пристально следить за малийцем Сайоном Кейта из «Барсы», который уже имеет опыт игры за взрослую команду в Евролиге, а также за американцами Джорданом Пейджем и Насиром Андерсоном из Team 3SSB, которые котируются в лотерее мок-драфта-2028. Из совсем юных дарований выделяется Мохамед Дабон из каталонского клуба, возглавляющий предварительные списки драфта-2030. И, конечно, под особым прицелом окажутся российские таланты. Тот же Егор Амосов совсем недавно стал MVP финального «класико» в первенстве Испании U18, так что внимание к нашим парням со стороны скаутов гарантировано.

На фоне обилия громких имён на предстоящем турнире российские баскетболисты получат отличный шанс ещё раз громко заявить о себе. Успешное выступление против сильнейших сверстников планеты и будущих звёзд НБА способно кардинально изменить карьерные перспективы Амосова, Фролова и Рябова и заставить ведущих скаутов мира обратить более пристальное внимание на российских талантов.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android