Нандо Де Коло, Марио Хезонья и другие звёзды — в борьбе за главный трофей Европы.

Легенды ЦСКА, Адетокунбо и чемпион НБА. За кого болеть в «Финале четырёх» Евролиги?

22 мая стартует долгожданный «Финал четырёх» Евролиги. Защитит ли «Фенербахче» свой титул, сможет ли «Олимпиакос» прервать серию из третьих мест и что покажут испанские «Реал» и «Валенсия»? Совсем скоро баскетбольный мир узнает ответы на все интересующие вопросы, а сейчас можно ознакомиться с героями предстоящих матчей. За кем стоит последить или даже поболеть?

«Фенербахче»

Нандо Де Коло, сезон-2025/2026 Фото: Tolga Adanali/Getty Images

Конечно, здесь сразу в голову приходит Нандо Де Коло. Для экс-игрока ЦСКА это сезон станет последним в карьере, о чём было объявлено ещё в апреле. Именно с российским клубом 38-летний француз дважды становился чемпионом Евролиги. Если вам нравилась игра разыгрывающего в армейской команде, то болеем за турецкий гранд.

Для фанатов НБА тоже есть хороший кандидат — Тэйлен Хортон-Такер. Да, большинство игроков «Фенера» (в том числе и Де Коло) знают, что такое НБА, но этого игрока отличает от остальных статус чемпиона. Вместе с Хортон-Такером Леброн Джеймс брал свой последний титул в 2020-м.

«Валенсия»

Дариус Томпсон, сезон-2025/2026 Фото: Nidal Saljic/Getty Images

«Валенсия» впервые пробилась в «Финал четырёх», что автоматически делает её андердогом. Болеть за сенсацию всегда интересно.

Знакомым для российского зрителя может быть защитник Дариус Томпсон. Представитель сборной Италии провёл девять матчей за «Локомотив-Кубань» в сезоне-2021/2022.

Продолжая говорить об андердогах, можно поболеть за Ки Брэкстона. В прошлом году он трижды сыграл за «Голден Стэйт» вместе с Джимми Батлером и Стефеном Карри. Кстати, во всех матчах «Уорриорз» одержали победы. Брэкстон — настоящий андердог, потому что он, на минуточку, чемпион G-лиги (2023), а ещё лучший оборонительный игрок сезона (2025). Достаточно нишево, чтобы его поддержать.

«Олимпиакос»

Никола Милутинов, сезон-2025/2026 Фото: Panagiotis Moschandreou/Getty Images

В греческом топ-клубе — сразу четыре экс-игрока Единой лиги ВТБ: Алек Питерс (ЦСКА, сезон-2018/2019), Мустафа Фалль («Локомотив», сезон-2018/2019), Шакилл Маккиссик («Автодор», сезон-2017/2018) и, конечно, легенда ЦСКА Никола Милутинов (сезон-2020-2023). Напомнить себе, как выглядят и играют эти баскетболисты, можно, болея за «Олимпиакос».

Также в составе есть восьмой пик драфта НБА — 2017 Франк Нтиликина, чемпион североамериканской лиги Кори Джозеф и проведший более 700 матчей за океаном Эван Фурнье. Если этого мало, то стоит использовать козырь — Костас Адетокунбо. Младший брат Янниса, который стал чемпионом раньше звезды. Это было в том самом «пузыре» 2020 года.

«Реал»

Марио Хезонья Фото: Aldara Zarraoa/Getty Images

В этой ситуации сам бренд уже вызывает интерес. Футбольный «Реал» не добился чего-то значимого в этом сезоне, поэтому к баскетбольной команде чуть больше внимания от мадридских болельщиков.

Фанаты УНИКСа могут поддержать Марио Хезонью. Болельщикам, следящим за НБА, будет интересно посмотреть за Алексеем Ленем и Треем Лайлзом, у которых больше 1300 встреч на двоих.

Если вы не нашли своих любимцев среди названных баскетболистов, то эта статья не для вас, вы уже знаете, за кем следить. Это лишь попытка найти дополнительный интерес среди звёздных игроков для людей, которые не следили за Евролигой, но насладиться лучшим европейским баскетболом хочется.