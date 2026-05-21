Россияне всё чаще возвращаются в международные турниры. Очередь за баскетболом?

Посетил Москву и сразу раскрыл позицию по российским клубам. Что сказал президент Евролиги

Затянувшаяся изоляция российского спорта на международной арене постепенно начинает сходить на нет. В то время как одни спортивные федерации продолжают занимать жёсткую позицию, в других наметился очевидный разворот в сторону постепенного смягчения позиции. Баскетбольная Евролига пока официально сохраняет статус-кво, однако регулярные визиты её руководства в Россию и общие тенденции в мировом спорте указывают на то, что лёд тронулся.

Московские визиты как политический маркер

Деян Бодирога Фото: Giulio Ciamillo/Imago/ТАСС

Президент Евролиги Деян Бодирога в последнее время стал частым гостем в российской столице. В 2026 году сербский функционер посетил Москву дважды: сначала он стал почётным гостем на Матче звёзд Единой лиги ВТБ, а затем присутствовал на полуфинальной встрече плей-офф между ЦСКА и краснодарским «Локомотивом-Кубань». Кроме того, Бодирога принял участие в торжествах, посвящённых 20-летию победы армейцев в пражском «Финале четырёх» Евролиги.

Для российской баскетбольной общественности Бодирога уже давно стал «своим». Будучи представителем Сербии, он традиционно тепло расположен к России, а его регулярные приезды можно рассматривать как то, что Евролига не намерена сжигать мосты. Как отметила вице-президент ЦСКА Наталия Фураева, визит главы Евролиги придал клубному юбилею официальный статус.

На фоне реальных действий Бодироги, говорящих о его дружественном настрое, официальная риторика лиги остаётся предельно сдержанной. Функционер вынужден подбирать осторожные формулировки, публично подтверждая лишь сам факт наблюдения за ситуацией. «Мы следим за ситуацией, мониторим происходящее. Но на данный момент это всё, что мы можем сказать», — отметил Бодирога в интервью ТАСС.

Первые шаги в сторону россиян

Кирсти Ковентри Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Хотя Евролига и Международная федерация баскетбола (ФИБА) пока действуют крайне осторожно, общая ситуация в мировом спорте стремительно меняется. К маю 2026 года ранее казавшаяся непоколебимой жёсткая линия на отстранение россиян фактически перестала существовать. Этому способствовала смена позиции самого Международного олимпийского комитета (МОК): в конце 2025 года исполком организации выпустил новые рекомендации, призвав спортивные федерации допускать российских юниоров к международным стартам без прежних жёстких ограничений.

Следуя этому вектору, отдельные спортивные структуры начали действовать ещё смелее, полностью отменяя прежние ограничения. Недавно таким образом поступила Международная федерация гимнастики, вернувшая россиян на турниры. Ранее аналогичные решения о полноценном допуске приняли международные федерации дзюдо и тхэквондо, Международная федерация водных видов спорта, а также бюро Объединённого мира борьбы.

Кто-то пошёл по пути частичного допуска, открывая двери для российских и белорусских спортсменов через молодёжный спорт — так, в триатлоне, волейболе и фехтовании россиян постепенно возвращают через юниорские турниры. Разворот от прежнего изоляционного вектора очевиден по многим моментам. В частности, показательным стало решение Международной федерации фехтования лишить Эстонию права на проведение чемпионата Европы в текущем году из-за отказа местных властей выдавать визы спортсменам из России и Беларуси.

Тенденция затронула и баскетбол. Не так давно центральный совет ФИБА выдал исключительное разрешение российским и белорусским молодёжным сборным U21 по баскетболу 3x3 принять участие в Лиге наций в Китае и Малайзии.

Протесты и кулуарная борьба

Сборная России по баскетболу 3х3 Фото: РФБ

Было бы слишком оптимистично ожидать, что постепенное возвращение России не столкнётся с агрессивным сопротивлением со стороны отдельных зарубежных функционеров. По словам министра спорта РФ Михаила Дегтярёва, международные спортивные институты до сих пор находятся под колоссальным политическим давлением со стороны западных правительств.

В баскетбольной среде это влияние порой выливается в открытые демарши. Так, решение ФИБА допустить российскую молодёжку к турнирам 3x3 спровоцировало громкий скандал: президент Латвийского баскетбольного союза Раймонд Вейонис в знак протеста демонстративно покинул свой пост в профильной комиссии организации. Тем не менее подобные единичные акции протеста едва ли способны остановить наметившийся глобальный тренд.

Искать прямую связь между визитами Деяна Бодироги в Москву и мгновенным возвращением ЦСКА, «Локомотива», УНИКСа или «Зенита» в Евролигу точно не стоит — баскетбольные власти по-прежнему вынуждены оглядываться на общую политическую конъюнктуру. К тому же сложности с перелётами и получением виз прямо сейчас объективно тормозили бы этот процесс.

Однако то, что руководитель главного клубного турнира Европы регулярно прилетает в Россию и поддерживает личный контакт с нашими функционерами, безусловно, внушает оптимизм. На фоне того, как другие ключевые виды спорта один за другим восстанавливают положение российских атлетов, камбэк большого европейского баскетбола в РФ выглядит всё более реалистичной перспективой, пусть говорить о конкретных сроках пока преждевременно.