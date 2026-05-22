Травмы не отпускают Джейлена Уильямса. Пошатнёт ли это чемпионские амбиции «Оклахомы»?

Джейлен Уильямс снова травмировал заднюю поверхность бедра и не доиграл второй матч финала Запада с «Сан-Антонио». Для «Оклахомы» это уже перестало быть несчастливым стечением обстоятельств в одной серии — проблема существует на протяжении всего сезона. Уильямс провёл на паркете семь минут — за это время защитник успел набрать четыре очка, после чего ушёл на скамейку и больше не появлялся. В трансляции было видно, как с ним работает медперсонал, а затем игрок уходит в подтрибунку с повязкой на левой ноге. Сразу после перерыва «Тандер» сообщили, что Уильямс выбыл из-за проблем с задней поверхностью бедра. Главный тренер Марк Дэйгнолт после игры сказал, что баскетболист пройдёт углублённое обследование, а инсайдер Шэмс Чарания позже резюмировал: Уильямс выбыл на неопределённый срок.

В действительности проблема глубже, чем кажется, так как это уже четвёртый эпизод с бедром за сезон. Сначала январь — правая нога, растяжение, минус 10 матчей. Возвращается — и тут же повторное повреждение той же ноги, вылет ещё на 16 игр. Третий эпизод — уже в плей-офф: левое бедро, травма первой степени во второй встрече с «Финиксом», почти месяц без баскетбола. Теперь — снова левая нога, уже в серии со «Спёрс». Всё это особенно бросается в глаза из-за роли Уильямса в сегодняшней «Оклахоме». Схемы строятся не только вокруг Шея Гилджес-Александера — нужен тот, кто способен системно создавать давление, лезть в изоляции и брать владения в решающие минуты. Пока Джейлен был здоров, он делал именно это.

Его появление на паркете в первом матче серии с «Сан-Антонио» должно было стать важным сигналом для «Тандер». Уильямс не играл шесть матчей, а здесь вышел — и провёл на паркете 37 минут, набросав 26 очков в той самой встрече с двумя овертаймами. Форвард смело шёл в проход, органично смотрелся в нападении и не производил впечатление человека, только что вернувшегося с больничного. Тем обиднее, что уже через два дня он снова трамировался — это, конечно же, удар по ротации. Впрочем, «Оклахома» давно живёт в парадигме «кто выжил — тот и играет». К старту второго матча со «шпорами» Уильямс пропустил 55 из 91 игры команды с учётом плей-офф. 19 — из-за проблем с запястьем, ещё 36 — из-за повреждений бедра. Тренерам только и остаётся, что на ходу перекраивать владения и перетасовывать пятёрки во время серии.

Так или иначе, победа со счётом 122:113 не ввела Гилджес-Александера в заблуждение: Уильямса не хватает по-настоящему, и неважно, что раньше справлялись. Внутри противостояния с «Сан-Антонио» это становится ключевым сюжетом. «Тандер» не теряют в вариативности, однако исчезновение второго созидателя вынуждает перекраивать структуру атаки и неминуемо увеличивает давление на лидеров.