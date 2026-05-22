Олимпиакос Пирей — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Баскетбол Статьи

Плей-офф НБА — 2026, Нью-Йорк — Кливленд: обзор второго матча серии от 22 мая, Никс увеличился преимущество 2-0, Джош Харт

«Кливленд» под мощным давлением. «Нью-Йорк» уверенно идёт к финалу НБА!
Артемий Берстенев
«Нью-Йорк» уверенно идёт к финалу НБА!
«Никс» повели в финале конференции — 2-0.

«Нью-Йорк» во втором матче финала Востока оказался сильнее «Кливленда» и повёл в серии 2-0. В отличие от первой игры, когда «Никс» пришлось героически отыгрываться в концовке, теперь команда Майка Брауна почти весь матч контролировала ситуацию. Ключевыми моментами встречи оказались высокая результативность Джоша Харта, изменения в нападении, завязанные на Джейлене Брансоне, а также провал «Кавальерс» после большого перерыва.

В первой игре все ждали решающего рывка от Джейлена Брансона — к следующей встрече «Кливленд» был готов и сфокусировался на том, чтобы ограничить его влияние. Гости старались не дать Джейлену проходить к кольцу, вынуждали рано расставаться с мячом, и до большого перерыва тот набрал всего два очка. Именно в этом эпизоде хорошо видно, как «Нью-Йорк» перестал быть командой одного человека и обрёл глубину — теперь команда способна строить нападение даже при не самом ярком матче одного из лидеров.

Лидирующую роль в атаке против «Кливленда» сыграл именно Джош Харт. «Кавальерс» сознательно оставляли его открытым на дуге, опираясь на его неудачную статистику бросков в плей-офф. Сначала такая стратегия работала — Харт мазал из чистых позиций, был неуверен. Тем не менее «Никс» продолжали снабжать его передачами, а Харт не отказывал себе в бросках. В результате его трёхочковые стали важным фактором успеха — особенно в третьей четверти, когда при равном счёте «Нью-Йорк» совершил мощный рывок 18:0. После этого у «Кливленда» практически не осталось шансов на камбэк. Брансон наладил движение мяча, Харт попал несколько дальних, а Карл-Энтони Таунс надёжно реализовывал атаки под кольцом. В этот отрезок «Кавальерс» выглядели беспомощно и зависели от сложных одиночных действий.

Проблемы у «Кавальерс» не ограничились атакой в позиционных розыгрышах. Команда допускала много ошибок при организации своих нападений и не сумела реализовать свои шансы на линии штрафных, исполнив лишь 68,8% попыток. Особенно обидны были промахи, когда отставание едва не сократилось до минимума. Вместо развития успеха гостям не удалось вернуть интригу в матч — соперник быстро вернул комфортное преимущество. Донован Митчелл хоть и оформил 26 очков, бóльшую часть первой половины действовал не слишком активно. Джеймс Харден набрал 18, но атакующая линия «Кавальерс» страдала от нестабильности и однообразия. Защита «Никс» уверенно закусывала основные маршруты, а быстрых контратак у гостей практически не возникало.

«Нью-Йорк» уверенно выиграл — 109:93. Самым результативным стал Харт, для которого эти 26 очков в плей-офф — личный рекорд, к тому же он реализовал пять трёхочковых. Брансон оформил дабл-дабл (19 очков и 14 передач), Таунс собрал 18 очков и 13 подборов, а Микал Бриджес отметился 19 очками. Следующая игра пройдёт в Кливленде, и местные «Кавальерс» снова будут вынуждены отыгрывать гандикап в два матча.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
22 мая 2026, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
109 : 93
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Нью-Йорк Никс: Харт - 26, Брансон - 19, Бриджес - 19, Таунс - 18, Ануноби - 14, Макбрайд - 5, Кларксон - 4, Робинсон - 4, Дадье, Альварадо, Колек, Сохан, Шамет, Диавара, Хукпорти
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 26, Харден - 18, Мобли - 14, Аллен - 13, Страс - 5, Меррилл - 4, Шрёдер - 4, Тайсон - 4, Уэйд - 3, Томлин - 2, Брайант, Портер, Эллис, Нэнс, Проктор
