Появление Янниса Адетокунбо в «Лейкерс» возможно. Но есть деталь, меняющая всё

По информации инсайдера ESPN Шэмса Чарании, «Лейкерс» не теряют надежд заполучить Янниса Адетокунбо. Проблема в том, что на сегодняшний день их активы проигрывают тем, что способны выставить конкуренты. Речь о гипотетическом обмене, его условиях и жёстких ограничениях, в которых находятся платёжка и ростер калифорнийцев — об этом и расскажем в нашем материале.

Как сообщает Чарания, «озёрники» до самого дедлайна пытались нащупать варианты обмена с участием Янниса, но их стартовое предложение на фоне конкурентов смотрится откровенно бледно. В текущей ситуации «Лейкерс» зажаты в тиски, поскольку у них минимум привлекательных пиков, а в ростере нет фигур того калибра, что необходим в сделках с суперзвёздами такого масштаба.

Если свести воедино слухи и инсайды, циркулирующие вокруг «Лейкерс», то предварительный контур сделки просматривается такой:

25-й пик драфта НБА 2026 года.

Два незащищённых выбора первого раунда (2031 и 2033).

Право обмена пиками на будущих драфтах.

Финансовая гибкость за счёт возможности принять контракт Янниса без дополнительных сложных обменов зарплат.

В совокупности этот набор активов всё равно не дотягивает до того, что «Милуоки» теоретически выручит на открытом рынке. Ожидается, что в борьбе за Адетокунбо появятся предложения с действующими звёздами или игроками калибра All-NBA, усиленные плотным пакетом защищённых и незащищённых пиков. Положение «Лейкерс» усложняется и внутренними ограничениями. По данным американских инсайдеров, Лука Дончич даже не рассматривает вариант с обменом Остина Ривза, что связывает клубу руки. В сухом остатке — лишь игроки ротации вроде Руи Хатимуры, Джарреда Вандербилта и Далтона Кнехта, чья коллективная стоимость несопоставима с ценой одного Янниса.

Яннис Адетокунбо и Леброн Джеймс, сезон-2025/2026 Фото: Harry How/Getty Images

В «Бакс» тем временем созрели для того, чтобы прощупать рынок. Как утверждает Чарания, клуб общается с несколькими командами в преддверии драфта. Внутри организации всё чётче осознают, что нынешний цикл, похоже, подходит к концу, а предметный интерес со стороны других франшиз превращается в конкретные предложения. Проблема для «Лейкерс» не только в собственных активах, но и в конкуренции. Ожидается, что «Бостон», «Майами» и «Миннесота» выйдут на рынок с пакетами посолиднее — у них либо глубже подбор пиков, либо игроки с более высокой ценностью здесь и сейчас.

Однако есть и человеческий фактор — позиция самого Янниса. По слухам, форвард не горит желанием менять конференцию и предпочёл бы остаться на Востоке. Это не ставит крест на обмене, но сужает круг реальных претендентов. «Лейкерс» же смотрят на ситуацию прагматично: вылет из плей-офф обнажил кучу дыр, и Адетокунбо мог бы закрыть их одной подписью. В связке с Леброном (если тот останется) и Дончичем грек снимает вопросы и в «краске», и на периметре — без лишней возни с точечными трейдами. Беда в том, что рынок суперзвёзд циничен, так как цену диктует не престиж франшизы, а глубина карманов с активами. И здесь у «озёрников» всё упирается в нехватку козырей. Без третьей стороны или ревизии пула пиков и игроков на выход ценник не потянуть.